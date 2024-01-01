Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.8 комментариев
Новый год на выставке «Россия» встретили более 120 тыс. человек
Новый год на выставке «Россия» на ВДНХ встретили более 120 тыс. человек со всей страны
Новогодние мероприятия на международной выставке-форуме «Россия» 31 декабря посетили более 120 тыс. человек.
Куранты для гостей выставки били 11 раз – по числу часовых поясов огромной страны. Гостями выставки стали жители всех 89 регионов России, в том числе участники спец операции и их семьи. Многие планировали поездку на выставку на ВДНХ заранее.
У главной уличной сцены и собрались люди разных профессий, многодетные семьи и семьи участников СВО, волонтеры. Встречая Новый год с каждым из 11 часовых поясов России, ощущалось особое единение.
Ранее президент России Владимир Путин объявил наступивший 2024 год Годом семьи. Именно для семей была разработана программа встречи Нового года – были организованы шествия Дедов Морозов и разные конкурсы у главной уличной сцены.
Гости выставки побывали в павильонах, где были представлены достижения регионов и всех отраслей России. На территории ВДНХ работала интерактивная программа для семей с детьми. Их встречали любимые герои сказок – Снегурочка, Емеля на печи, Щелкунчик, Морозко и другие.
В Павильоне Е «Мир цифры» прошел новогодний утренник для всей семьи, а в «Ново-Простоквашино» открылась резиденция Деда Мороза и стартовала серия ежедневных мастер-классов по выпеканию рождественского хлеба.
Также со сцены звучали слова благодарности героям: участникам СВО, защищающим Россию, волонтерам и врачам, самоотверженно работающим бок о бок с Вооруженными силами. На протяжении всей новогодней программы посетителям выставки помогали волонтеры.
Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. За первые два месяца работы выставки ее посетили более 3,5 млн человек.