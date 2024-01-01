Средства ПВО России сбили украинский Су-27

Российские бойцы пообещали не дать Киеву отнять праздники у детей

Tекст: Ольга Иванова

Бойцы из группировки «Днепр» обратились к жителям Херсонской области, пообещав не дать Киеву отнять праздники у детей, передает Херсонка.ру в своем Telegram-канале.

По их словам, именно дети – цель украинских террористов, мечтающих испортить праздники и жизнь всем русским людям. Воины пообещали и дальше давать отпор киевским боевикам и продолжать храбро сражаться ради нашей общей победы.

«Мы будем защищать наших детей, чтобы у них был Новый год, был Дед Мороз, было будущее! Враг будет разбит, победа будет за нами!» – заявил боец.

Бойцы добровольческого батальона имени Маргелова подвели итоги уходящего года, отметив, что провокация ВСУ в Белгороде не остановит спецоперацию на Украине, она будет доведена до победного конца, сообщает News-Front.

«Совсем скоро на территорию нашей необъятной великой страны придет Новый год, в канун этого праздника принято подводить итоги. Почти второй год идет СВО, ее причины исторические, на нашу страну обращены злобные завистливые взгляды Запада, целью которого всегда являлось уничтожение всего того, что нам так дорого: родной земли, родного дома, семьи. Все это нашло отражение в событиях на Украине начиная с 2014 года, когда киевский режим целенаправленно начал уничтожать мирное население Юго-Востока. Россия заступилась за своих людей», – говорит боец батальона.

Как отметил военнослужащий, поражение ВСУ на поле боя заставили их наносить удары по мирному населению, тем самым совершая террористические акты. Так, ВСУ нанесли удар по Белгороду, где пострадали мирные люди.

Русские десантники, выполняющие задачи в Крынках, заявили, что не дадут украинским террористам забирать у детей праздник, сообщает Readovka.

«Мы обязательно победим! За наших детей, за наше будущее. С наступающим Новым годом, праздника и радости! А врага мы сегодня поздравим, и не раз», – отметили военнослужащие.

В Telegram-канале ВДВ боец в костюме Деда Мороза поздравил всех с наступающим Новым годом, а также выразил соболезнования белгородцам. По его словам, «украинские террористы целенаправленно в новогодние выходные бьют по нашим мирным городам».

«Это агония на фоне поражений на фронте, но мы здесь, на передовой, пацаны со всей России, которые воюют, чтобы у детей России была возможность спокойно праздновать Новый год и сейчас, и в будущем», – сказал он.

Русские воины из ОБТФ «Каскад» высказали слова поддержки всем белгородцам в связи с терактом со стороны Украины 30 декабря. Бойцы отметили, что продолжат охранять рубежи Родины, сражаясь с нацизмом и терроризмом, пишет Readovka.

Бойцы 38-й отдельной мотострелковой бригады обратились к украинским террористам, которые пытаются испортить Новый год всем жителям приграничных русских городов. Бойцы пообещали, что не позволят киевским боевикам лишить детей праздника и предложили ВСУ выяснять отношения на поле реального боя, а не подлым террором гражданского населения, говорится в Telegram-канале «Главное в Геническе».

В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.