  • Новость часаПутин: Россия хочет завершить конфликт на Украине быстро, но на своих условиях
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Слово чушпана

    Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.

    8 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Донаты в пользу армии изобрели далеко не вчера

    Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.

    3 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов ВПК как двигатель русской экономики

    Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.

    19 комментариев
    1 января 2024, 15:03

    Путин назвал терактом атаку ВСУ на Белгород

    Путин назвал терактом атаку ВСУ на Белгород
    @ Кристина Кормилицына/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин счел атаку Вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом.

    «То, что сейчас произошло в Белгороде, – безусловно, террористический акт. Почему? Потому что под прикрытием двух ракет … что они сделали? Ударили из системы залпового огня, РСЗО», – передает ТАСС слова Путина на встрече с военными.

    «Я понимаю, у меня у самого все кипит», – признался он, обсуждая с военными ситуацию в Белгороде. Глава государства спросил у одного из бойцов, должна ли Россия, по его мнению, ответить зеркально и ударить по площадям с гражданскими людьми.

    «Должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем. Можем ударить по площадям. И в Киеве, и в любом другом городе. Там дети гуляют, мамочки с колясками», – предложил задуматься президент.

    В то же время он подчеркнул что «ни одно такое преступление – а это, безусловно, преступление против гражданского населения – безнаказанным не останется. Это 100%. Сомнений быть не может», – подчеркнул он, говоря об атаке на Белгород.

    «Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся. И завтра будем делать», – подчеркнул Путин, говоря про удары по военной инфраструктуре.

    В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

    Напомним, 30 декабря ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. По состоянию на воскресенье в результате украинского обстрела погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове.

    30 декабря 2023, 12:41
    В России собрано более 500 тыс. подписей в поддержку самовыдвижения Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Более 500 тыс. подписей собрано в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты российского лидера Владимира Путина на выборах в 2024 году, сообщила пресс-секретарь предвыборного штаба действующего лидера Александра Суворова.

    Согласно данным региональных штабов, по всей России уже собрано более 500 тыс. в поддержку Путина, в данный момент юристы начинают проверку всех необходимых документов, передает ТАСС.

    Суворова добавила, что в центральный штаб привезли первую часть собранных подписей из Московской области, с 5 января в штаб начнут привозить подписи и другие регионы.

    Сбор подписей в поддержку Владимира Путина начался 23 декабря.

    Ранее начал работу предвыборный сайт Путина. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

    Коментарии (45)
    1 января 2024, 10:53
    Кнайсль: Россия обошла экономику Германии через два месяца после прогноза Путина
    Кнайсль: Россия обошла экономику Германии через два месяца после прогноза Путина
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ситуация в мировой экономике изменилась в пользу России, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль журналисту Флавио фон Вицлебену.

    Она вспомнила, как, выступая на Петербургском экономическом форуме, президент  Владимир Путин отметил, что Россия находится среди десяти крупнейших экономических держав и вполне может обогнать Германию, передает РИА «Новости».

    Как заметила Кнайсль, спустя всего два месяца произошло именно то, о чем Путин и говорил: Россия обошла ФРГ в рейтинге сильнейших экономических держав.

    Как отметила экс-глава МИД Австрии, это стало настоящим событием в мировой экономической политике.

    Напомним, в августе президент Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года и обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и объему экономики.

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    31 декабря 2023, 15:05
    Путин поздравил россиян с Новым годом

    Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением из Кремля

    Путин поздравил россиян с Новым годом
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин обратился к россиянам из Кремля с традиционным новогодним поздравлением.

    Путин в новогоднем обращении к россиянам заявил, что много сейчас зависит от нас самих, передает РИА «Новости».

    «Мы остро, отчетливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах. В труде и в бою. В будни и праздники. Проявляя самые главные черты народа России: солидарность, милосердие, стойкость», – сказал глава государства.

    Кроме того, он отметил, что Россия твердо отстаивала свои интересы и безопасность в 2023 году, ее гражданам, которых объединяет судьба Отечества, предстоит идти вперед и созидать будущее.

    «Мы провожаем 2023 год. Совсем скоро он станет частью истории, а нам предстоит идти вперед, созидать будущее. В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность: наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что главное, что объединяло и объединяет россиян – это судьба Отечества и «глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия», тех масштабных целей, которые стоят перед обществом, и колоссальной ответственности за Родину, которую чувствует каждый россиянин.

    Также Путин в новогоднем обращении к россиянам пожелал всем российским семьям всего самого доброго, он отметил, что вместе народ России обеспечит уверенное развитие Отечества.

    «Дорогие друзья, в любые времена встреча Нового года – это и светлые надежды, искреннее желание порадовать близких. Наступающий 2024-й объявлен в нашей стране Годом семьи, а настоящая большая семья – это безусловно та, где растут дети, где царят внимание, душевная теплота и забота о родителях, любовь и уважение к друг другу. Именно из такого родства всех поколений, любви к отчему дому рождается, воспитывается преданность своему Отечеству», – сказал Путин в новогоднем обращении.

    Он отметил, что «в наступающем году хочу пожелать всем российским семьям самого доброго, ведь из истории каждой семьи складывается история нашей огромной прекрасной и любимой Родины. Ее судьбу вершим, создаем все мы – многонациональный народ России. Мы – одна страна, одна большая семья. Мы обеспечим уверенное развитие Отечества, благополучие наших граждан, станем еще сильнее, мы вместе, и это самый надежный залог будущего России. С праздником вас, дорогие мои! С Новым 2024 годом!».

    Поздравление Путина в этом году стало обычным по продолжительности и формату. Глава государства выступил на фоне Кремля, длительность поздравления составила около 3 минут 45 секунд. Первыми поздравление Путина увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступил Новый год (разница во времени с Москвой – плюс девять часов).

    Новогоднее обращение Путина будет показано перед полуночью по местному времени во всех часовых поясах.

    Выступление президента на фоне Кремля – традиционный формат для новогодних обращений. Были и исключения. В прошлом году глава государства выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении участников СВО. А 31 декабря 2013 года Путин обращался к россиянам из Хабаровска, где он встретился с пострадавшими от наводнения (в ту ночь жители Камчатки успели увидеть поздравление, записанное заранее в Кремле, а на все остальные часовые пояса уже было показано хабаровское обращение главы государства).

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    30 декабря 2023, 17:27
    В Белгород по поручению Путина вылетели медики и сотрудники МЧС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Белгород направлена бригада Министерства здравоохранения под руководством самого министра Михаила Мурашко, а также группа МЧС для помощи, такое поручение дал президент Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    В Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС, они займутся помощью всем пострадавшим, сообщил Песков, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля добавил, что президенту доложено об ударе ВСУ по жилым кварталам города.

    По последним данным МЧС, в Белгороде при обстреле ВСУ погибли 10 человек, 45 ранены. Источник в экстренных службах сообщал, что ни один объект военной инфраструктуры не пострадал, под обстрел попали лишь гражданские объекты.

    Коментарии (42)
    31 декабря 2023, 14:56
    Песков опроверг перезапись новогоднего обращения Путина

    Песков опроверг публикации о перезаписи новогоднего обращения Путина

    Песков опроверг перезапись новогоднего обращения Путина
    @ kremlin.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг публикации о том, что новогоднее обращение главы государства Владимира Путина якобы было перезаписано.

    Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Путин якобы перезаписал новогоднее обращение.

    По словам Пескова, это неправда, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков оставил новогоднее обращение Путина сюрпризом для россиян.

    Коментарии (4)
    1 января 2024, 13:03
    Путин назвал приоритеты председательства России в БРИКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия во время своего председательства в БРИКС в 2024 году планирует содействовать развитию сотрудничества по трем ключевым направлениям: политика, экономика и культура, заявил президент России Владимир Путин.

    «Россия продолжит усилия по продвижению всего комплекса партнерского сотрудничества в рамках БРИКС по трем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты», – передает ТАСС текст обращения Путина, посвященного началу председательства России в БРИКС.

    В частности, пояснил Путин, среди приоритетов – дальнейшее продвижение взаимодействия в сфере науки, высоких технологий, здравоохранения, экологии, а также в области культуры, спорта, молодежных обменов и по линии гражданского сообщества.

    По словам президента России, БРИКС притягивает все больше единомышленников.

    «БРИКС притягивает все больше единомышленников – государств, которые разделяют принципиальные установки, лежащие в основе его деятельности. Это суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы, поиск коллективных решений наиболее острых проблем современности», – говорится в обращении.

    Путин подчеркнул, что Россия «будет учитывать готовность многих других стран, а их насчитывается порядка трех десятков, подключиться в том или ином виде к БРИКС, к его многоплановой повестке дня». «Для этого активно займемся проработкой модальностей новой категории государств — партнеров БРИКС», – указал он.

    Кроме того, Путин пригласил страны БРИКС активно участвовать в мероприятиях в рамках российского председательства.

    «Приступая к обязанностям председателя, Россия рассчитывает на плодотворную совместную работу со всеми вовлеченными в орбиту БРИКС государствами», – подчеркнул Путин. «В общей сложности в рамках председательства планируется провести более 200 мероприятий различного уровня и направленности во многих городах России. Приглашаем принять в них участие представителей всех стран, желающих сотрудничать с нашей организацией», – говорится в обращении. Президент также отметил, что кульминацией председательской «вахты» России станет саммит объединения, который пройдет в октябре в Казани.

    Президент России добавил, что девизом председательства России в БРИКС в 2024 году станет «укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

    «Именно в таком ключе, ориентируясь на позитивное, созидательное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами, и будет действовать российское председательство в БРИКС в 2024 году под девизом: «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», заявил российский лидер.

    Путин напомнил, что Россия с 1 января приняла эстафету председательства в БРИКС – объединении, которое теперь включает десять государств. «К БРИКС присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Это убедительно свидетельствует о растущем авторитете объединения и его роли в мировых делах», – убежден президент России. «Предпримем все возможные шаги для того, чтобы, сохраняя традиции и руководствуясь опытом, накопленным объединением за предыдущие годы, способствовать гармоничному встраиванию новых участников во все форматы его деятельности», – заверил Путин.

    По его словам, Россия во время своего председательства в БРИКС в этом году намерена повышать роль объединения в международной валютно-финансовой системе, способствовать более активным расчетам в национальных валютах во взаимной торговле.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экс-руководитель Татарстана Минтимер Шаймиев и действующий президент Татарстана создали хорошие условия для развития республики, в частности, в Казани есть все для проведения саммита БРИКС.

    Коментарии (2)
    1 января 2024, 15:17
    Путин: Противник России в СВО «постепенно сдувается»
    Путин: Противник России в СВО «постепенно сдувается»
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин уверен, что противник России в спецоперации «постепенно сдувается».

    «Вы, наверное, на поле боя видите, что постепенно (противник) сдувается», – передает ТАСС обращение Путина к военным на встрече в госпитале Вишневского.

    «Если смотреть по итогам года, самое важное – то, что вы на фронте все держите жестко и, более того, практически стратегическая инициатива находится в наших руках сегодня», – сказал он.

    В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

    Коментарии (4)
    1 января 2024, 15:35
    Путин: Враг России не Украина, а Запад
    Путин: Враг России не Украина, а Запад
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин назвал Запад противником России. По его мнению, Украина для России врагом не является.

    На встрече с военными в госпитале им. Вишневского у главы государства спросили его мнение о помощи западных стран противнику России.

    «Дело не в том, что они помогают нашему противнику, а (в том, что) они – наш противник, они их руками (украинцев) решают свои вопросы», – передает ТАСС слова Путина.

    Он пояснил, что «так было на протяжении веков и сейчас продолжается».

    Он также назвал врагами России западные элиты, которые хотят раздробить страну.

    «Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хочет уничтожить российскую государственность, те, кто хочет добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя, а это в основном на Западе, да и то там разные люди есть на Западе. Есть люди, которые нам симпатизируют, но есть так называемые элиты, для которых существование России, во всяком случае в ее сегодняшнем качестве, в ее сегодняшних размерах, как они думают, неприемлемо», – сказал российский лидер.

    «Они (западные элиты) киевский режим достаточно долго пестовали именно для того, чтобы создать этот конфликт», – сказал Путин.

    Глава российского государства пояснил, что цель западных элит – раздробить Россию. «Они не скрывают этого, они же публично об этом говорят и пишут, причем на протяжении десятилетий, если говорить о современной истории. Просто пишут, говорят об это откровенно – разделить [Россию] на пять частей, слишком много», – констатировал Путин. Он признался, что может говорить на эту тему очень много, но это очевидные факты.

    В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

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    31 декабря 2023, 02:48
    Полпред Путина прибыл в Белгород

    Полномочный представитель Путина в ЦФО Щеголев прибыл в Белгород

    Tекст: Антон Антонов

    По поручению президента России Владимира Путина в Белгород прибыл его полномочный представитель в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что состоялось совещание с силовым блоком. Щеголеву доложили об обстановке в регионе. Гладков и Щеголев посетили места, по которым были нанесены украинские удары, встретились с жителями города, сотрудниками «Белгороблагоустройства», волонтерами и бойцами терробороны, которые работают над ликвидацией последствий обстрела.

    Напомним, Украина, используя кассетные боеприпасы, обстреляла гражданские цели в Белгороде. 21 человек погиб, 110 получили ранения.

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    30 декабря 2023, 12:55
    Путин поздравил иностранных коллег с Новым годом и Рождеством

    Президент Путин поздравил глав зарубежных государств с Новым годом и Рождеством

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав зарубежных государств и правительств, сообщает пресс-служба Кремля.

    На сайте Кремля указано, что глава государства направил поздравительные телеграммы руководителям стран Содружества независимых государств, а также Абхазии и Южной Осетии, подчеркнув высокий уровень взаимодействия и сотрудничества между Россией и этими странами.

    Также Путин направил поздравление Папе Римскому Франциску, выразив надежду, что деятельность понтифика будет способствовать укреплению мира.

    Российский лидер некоторых экс-глав государств и правительств, среди которых оказались экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер и экс-президент Франции Николя Саркози. Поздравления получили также государственный и политический деятель Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики Роберт Кочарян, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и третий президент Армении Серж Саргсян.

    Отмечается, что из европейских лидеров Путин поздравил только премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Сербии Александара Вучича.

    Кроме того, Путин в поздравлении с Новым годом своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану выразил уверенность, что Москва и Анкара в следующем году продолжат развивать сотрудничество, в том числе политическое и экономическое.

    Также российский лидер направил поздравительную телеграмму в честь Нового года президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди, подчеркнув, что отношения привилегированного партнерства между Россией и Индией развиваются, несмотря на непростую международную обстановку.

    Президент России направил председателю КНР Си Цзиньпину «поздравления по случаю 2024 года и приближающегося Праздника Весны», выразив уверенность, что взаимодействие России и Китая будет наращиваться.

    Поздравления от Путина наступающим Новым годом также получили ЮАР, Никарагуа, Сирия, Боливия, Бразилия, Лаос, Вьетнам, Венесуэла, Куба.

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    29 декабря 2023, 20:05
    Путин поздравил шахматистку Боднарук с победой на чемпионате мира

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму российской шахматистке Анастасии Боднарук, которая выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам.

    «Вы достойно продолжили замечательные традиции отечественной школы женских шахмат, в противостоянии с сильными, именитыми соперницами продемонстрировали мастерство, выдержку и по-настоящему спортивный характер, заслуженно стали победительницей престижнейших международных соревнований», – приводит цитату из телеграммы ТАСС.

    Путин также выразил признательность наставникам чемпионки и всем, кто ее поддерживал на пути к успеху. Он пожелал Боднарук новых достижений, всего наилучшего и поздравил с наступающим Новым годом.

    В четверг 31-летняя Боднарук победила на тай-брейке представительницу Индии Хампи Конеру и стала чемпионкой мира по рапиду. В 2023 году она выиграла чемпионат России по рапиду, а в 2019 году – по блицу. В 2015 году стала победительницей командного чемпионата Европы в составе женской сборной России.

    Ранее сообщалось, что российским шахматистам разрешили выступать под флагом FIDE до 2025 года

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    1 января 2024, 15:51
    Путин: Россия хочет завершить конфликт на Украине быстро, но на своих условиях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин заверил, что Москва хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее.

    «Мы тоже хотим завершить конфликт, причем как можно быстрее», – передает ТАСС слова Путина на встрече с военными в госпитале им. Вишневского. «Только на наших условиях», – предупредил он.

    Путин также заверил, что Москва не будет сдавать позиции.

    «У нас нет желания воевать бесконечно, но и сдавать позиций не собираемся», – сказал российский лидер

    «Суть проблемы не в Украине, а в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию, но у них ничего не получится. Это просто исключено, просто абсолютно исключено», – сказал президент России. «Я думаю, что осознание этого постепенно приходит и риторика (на Западе) постепенно меняется», – отметил Путин.

    В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

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    29 декабря 2023, 18:46
    Предвыборный сайт Путина подвергся кибератакам из-за рубежа

    Tекст: Валерия Городецкая

    На заработавший в пятницу сайт кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина совершены многочисленные DDoS-атаки, сообщила пресс-секретарь его избирательного штаба Александра Суворова.

    По словам Суворовой, кибератаки велись из-за рубежа, передает ТАСС. Сейчас сайт работает в штатном режиме, для его защиты предприняты все необходимые меры.

    Ранее в пятницу начал работу сайт кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина.

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    1 января 2024, 15:07
    Путин: Ни у одной армии нет таких средств поражения, как у российской

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ни одна армия в мире не имеет таких средств поражения, как российская, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации.

    «Наши вооруженные силы становятся настолько дееспособными и настолько готовыми применять современные средства ведения вооруженной борьбы, насколько к этому не готовы [армии других стран] и не может делать ни одна армия в мире. Во-первых, средства поражения у нас такие, которых нет ни у одной армии в мире», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что возможности, способности Вооруженных сил России, они постоянно, причем кратно возрастают.

    «Украинская армия тратит там пять, а то и шесть тысяч снарядов 155-го калибра за сутки боевых действий, а США производят 14 в месяц. В месяц. А те за сутки тратят 5 тыс.. Да, сейчас планируют увеличить в течение 2024 года. Но тоже, производили 14-15, будет там до 20 производить. Но если тратить по 5 тыс. в сутки, то тогда исчерпание наступает довольно быстро. Вот оно сейчас и наступает. А мы наращиваем. И будем наращивать. Причем кратно», – сказал Путин.

    Президент России добавил, что Украине было поставлено 400 с лишним танков, «а мы за год произведем и капитально отремонтируем 1600». «Это не государственная тайна. На самом деле, будет, наверное, и побольше. И практически при каждой позиции», – сказал президент.

    Ранее в понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

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    1 января 2024, 15:27
    Путин: Экономика Украины полностью разрушена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина сейчас существует только на подачки, которые клянчат ее руководители, в то время как экономика России укрепляется, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными в госпитале им. А. А. Вишневского.

    По словам главы государства, принципиальным является то, что в России «сохранили экономику страны, не позволили ее разрушить, на что противник рассчитывал».

    «Не Украина рассчитывала разрушить нашу экономику, она не в состоянии этого сделать. Она сама полностью разрушена уже, там ничего не осталось, она существует только на подачки. Все ездят руководители Украины, с протянутой рукой клянчат лишний миллион долларов», – передает ТАСС слова Путина. «А у нас другая совершенно ситуация», – подчеркнул он.

    «Украинская армия тратит 5, а то и 6 тыс. снарядов 155-го калибра за сутки боевых действий, а США производят 14 тыс. в месяц», – констатировал Путин. Он обратил внимание на планируемое увеличение производства в США: «Да, сейчас планируют увеличить в течение 2024 года, но тоже производили 14-15 тыс. будут до 20 тыс. производить».

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации заявил, что ни одна армия в мире не имеет таких средств поражения, как российская.

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    Что означает антироссийский жест Аргентины

    Президент Аргентины Хавьер Милей официально отказался от присоединения к БРИКС – организации, председательствовать в которой в 2024 году будет Россия. Новое аргентинское руководство уже сделало ряд антироссийских шагов и заявляет, что будет развивать отношения с «либеральными демократиями». Что это значит с точки зрения интересов России? Подробности

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    Как новый гимн создал «невиданное единство» в СССР

    Ровно 80 лет назад, в ночь на 1 января, впервые на всю страну прозвучал новый гимн, чья мелодия продолжает олицетворять Россию и сегодня. История его создания была непростой. Гимн родился во время Великой Отечественной, став не только показателем смены внутренней политики Советского Союза, но и оружием, позволившим победить в войне. Подробности

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    Россия стала двигателем интеграции в Евразии

    СНГ, ЕАЭС и ОДКБ по итогам 2023 года стали тремя важнейшими направлениями усилий российской дипломатии. При этом в 2024 году Россия станет не только председателем в СНГ, но и примет юбилейный саммит ЕАЭС. Какими результатами могут похвастаться дружественные Москве объединения и какие задачи им придется решать в следующем году? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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