Путин назвал терактом атаку ВСУ на Белгород

Tекст: Дмитрий Зубарев

«То, что сейчас произошло в Белгороде, – безусловно, террористический акт. Почему? Потому что под прикрытием двух ракет … что они сделали? Ударили из системы залпового огня, РСЗО», – передает ТАСС слова Путина на встрече с военными.

«Я понимаю, у меня у самого все кипит», – признался он, обсуждая с военными ситуацию в Белгороде. Глава государства спросил у одного из бойцов, должна ли Россия, по его мнению, ответить зеркально и ударить по площадям с гражданскими людьми.

«Должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем. Можем ударить по площадям. И в Киеве, и в любом другом городе. Там дети гуляют, мамочки с колясками», – предложил задуматься президент.

В то же время он подчеркнул что «ни одно такое преступление – а это, безусловно, преступление против гражданского населения – безнаказанным не останется. Это 100%. Сомнений быть не может», – подчеркнул он, говоря об атаке на Белгород.

«Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся. И завтра будем делать», – подчеркнул Путин, говоря про удары по военной инфраструктуре.

В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

Напомним, 30 декабря ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. По состоянию на воскресенье в результате украинского обстрела погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове.

