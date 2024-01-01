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    Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Донаты в пользу армии изобрели далеко не вчера

    Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.

    3 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов ВПК как двигатель русской экономики

    Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.

    19 комментариев
    1 января 2024, 14:28

    На объекте припортовой инфраструктуры в Одессе произошел пожар

    Гуменюк: Объект припортовой инфраструктуры поврежден в Одессе из-за взрывов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После взрывов в Одессе загорелся объект припортовой инфраструктуры, сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.

    По ее словам, на припортовой инфраструктуре произошло попадание в один из объектов, там произошел пожар, передает РИА «Новости».

    Ранее в оперативном командовании «Юг» ВСУ сообщили, что в результате ракетных ударов были повреждены помещения припортовой инфраструктуры в Одессе.

    31 декабря 2023, 19:38
    Подполье сообщило подробности об ударах по «Правому сектору» и «Кракену»

    Tекст: Ольга Иванова

    Удары по Харькову были нацелены на здания, где располагались украинские националисты из «Правого сектора» и «Кракена» (запрещенные в России экстремистские организации), сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на данные пророссийского харьковского подполья.

    По его словам, на присланном активистами харьковского подполья видео заметен пожар после попадания в здание, где, по данным агентуры, находились националисты «Кракена» и «Правого сектора», передает РИА «Новости».

    Также удар пришелся по Институту метрологии, где, по данным местного подполья, работали и проводили встречи офицеры ВСУ и националисты из «Кракена».

    На предоставленных Лебедевым кадрах виден большой очаг огня после ракетного удара.

    Подпольщики сообщают, что после взрывов по улице Шевченко у областного ГАИ в сторону Салтовского шоссе в спешке уезжало множество националистов на пикапах с пулеметами.

    Ранее сообщалось, что российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове.

    Коментарии (27)
    31 декабря 2023, 15:07
    Рожин объяснил ответ России на теракт ВСУ в Белгороде

    Военный эксперт Рожин: В отличие от ВСУ, Россия целенаправленно не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры

    Рожин объяснил ответ России на теракт ВСУ в Белгороде
    @ REUTERS/Yan Dobronosov

    Tекст: Алёна Задорожная

    Российский Генштаб располагает расширенным списком целей на Украине. И когда противник совершает какие-то бесчинства вроде террористической атаки на Белгород, Россия может оперативно нанести ответный удар, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее Минобороны сообщило, что ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове.

    «Россия на протяжении всей спецоперации, и все это хорошо видят, не бьет по гражданской инфраструктуре. В то время как ВСУ в Белгороде целенаправленно наносили удары по мирным гражданам и жилым кварталам», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «Примечательно, что противник наверняка знал, что никаких военных целей в местах прилета не было. В свою очередь российские ответы нацелены строго на военные объекты», – акцентирует собеседник.

    «В той же гостинице «Харьков Палас», которая была поражена, еще весной проводились встречи с участием натовских генералов. Там же принимали иностранных наемников, что подтверждалось украинскими СМИ. Мы атаковали одно из зданий СБУ, также были прилеты по месту локации HIMARS», – указывает аналитик.

    «Важно понимать – часть этих объектов и так планировалась к поражению, работа по ним велась еще до атаки на Белгород. У Генштаба всегда есть расширенный список целей, которые формируются разведкой. Но когда стоит задача произвести ответ на какие-то бесчинства ВСУ, мы поднимаем эти списки и выбираем конкретные точки», – заключил Рожин.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове. В Telegram-канале ведомства отмечается, что высокоточным ракетным ударом, нанесенным по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас», были уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые принимали участие в планировании и осуществлении теракта в Белгороде.

    В военном ведомстве указывают, что там же находились порядка 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.

    Также подчеркивается, что ударами высокоточных ракет по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области и пункту временной дислокации нацформирования «Правый сектор» (организация, запрещенная в России) ликвидированы члены руководящего состава СБУ, наемники и боевики подразделения «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена), осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории.

    Российские войска поразили филиал национального центра управления космическими средствами около Залесцев Хмельницкой области, который используется ВСУ для разведки.

    В Минобороны добавили, что ВС России ударили по пунктам дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наемников численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки техники в Курахово, Селидово и на территории шахты Коротченко в ДНР.

    Украина в результате понесла значительные потери. Отмечается, что ВС России уничтожили две установки РСЗО HIMARS, с помощью них киевский режим в праздники планировал наносить удары по Донецку.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек. Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.

    Коментарии (50)
    31 декабря 2023, 16:27
    Стало известно, что Зеленский лично отдал приказ об ударе по Белгороду
    Стало известно, что Зеленский лично отдал приказ об ударе по Белгороду
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ главе ГУР Кириллу Буданову о массированном ударе ВСУ по Белгороду, сообщил источник в силовых структурах.

    Как сообщает RT в своем Telegram-канале, исполнителем теракта стал личный состав нацбатальона «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена) под командованием Сергея Величко. Нацбатальон атаковал город из РСЗО, после чего отошел в тыловые районы Харьковской области.

    Ранее российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове, сообщили в Минобороны.

    В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.

    Коментарии (102)
    30 декабря 2023, 02:41
    Небензя пообещал Киеву плохие новости в ближайшее время
    Небензя пообещал Киеву плохие новости в ближайшее время
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Киев и его западных сторонников ждут плохие новости в ближайшее время, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.

    По его словам, военные планы Киева «потерпели тотальное фиаско», поэтому стоит ожидать плохих новостей в ближайшее время. Небензя отметил, что причем вне зависимости от того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи Киеву, передает РИА «Новости».

    Он указал на то, что делать ставку на решение украинского кризиса на поле боя было ошибочно. Также представитель России в ООН отметил, что исходящая с территории Украины угрозы, создаваемые странами НАТО, будут устранены – либо в рамках СВО, либо с использованием политико-дипломатических инструментов.

    Коментарии (75)
    29 декабря 2023, 18:23
    Генерал ВСУ рассказал о последствиях ударов ВС России

    Генерал ВСУ: ВС России поразили одно из мощных предприятий Украины

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские ракетные удары поразили одно из мощнейших предприятий Украины, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Прямой».

    Как указал Кривонос, на одном из украинских государственных порталов недавно была размещена информация о контрактах крупного завода, и был обозначен круг предприятий, с которыми организация сотрудничает, передает РИА «Новости».

    «Сегодня как раз туда и прилетело. Это совпадение?» – возмутился генерал. По его словам, служба безопасности страны работает очень плохо и занимается не тем, чем нужно. «Это просто безобразие», – резюмировал он.

    В пятницу генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что Россия наращивает военно-промышленный комплекс вопреки санкциям.

    Ранее в Минобороны России заявили, что авиация ВКС России и средства ПВО за неделю сбили 10 самолетов и два вертолета ВВС Украины.

    Коментарии (7)
    31 декабря 2023, 12:12
    ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове
    ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове
    @ Yevhen Titov/REUTERS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства отмечается, что в ответ на теракт со стороны ВСУ ВС России поразили центры принятия решений, а также военные объекты в Харькове, использовавшиеся преступным киевским режимом.

    В Минобороны уточнили, что высокоточным ракетным ударом, нанесенным по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас», были уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые принимали участие в планировании и осуществлении теракта в Белгороде.

    В ведомстве добавили, что там же находились порядка 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.

    Как указали в ведомстве, ударами высокоточных ракет по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области и пункту временной дислокации нацформирования «Правый сектор» (организация, запрещенная в России) ликвидированы представители руководящего состава СБУ, наемники и боевики подразделения «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена), осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории.

    В сообщении говорится, что российские войска поразили филиал национального центра управления космическими средствами около Залесцев Хмельницкой области, который используется ВСУ для разведки. Также уничтожены базы горючего в Запорожье и Харькове, с которых шло снабжение украинских группировок на Харьковском и Ореховском направлениях.

    В Минобороны добавили, что ВС России ударили по пунктам дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наемников численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки техники и артсистем в Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в ДНР.

    В пресс-службе пояснили, что Украина в результате понесла значительные потери. Отмечается, что ВС России уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS, с помощью них киевский режим в период новогодних праздников планировал наносить удары по Донецку.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.

    Коментарии (91)
    31 декабря 2023, 22:33
    В США рассказали о панике украинцев из-за наступления российских войск
    В США рассказали о панике украинцев из-за наступления российских войск
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украины паникуют из-за продолжающегося наступления российских войск, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    По его словам, украинцы паникуют. Все происходящее похоже на то, как Россия проводила операцию «Багратион» во время Второй мировой войны, «тогда это выбило немцев из колеи», передает РИА «Новости».

    Джонсон подчеркнул, что контрнаступление ВСУ закончилось провалом, а российские войска начали продвигаться вперед.

    Ранее американские СМИ писали, что поражение Украины в конфликте с Россией в результате почти двухлетнего противостояния неизбежно.

    Коментарии (21)
    30 декабря 2023, 16:00
    Генерал ВСУ: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами

    Генерал ВСУ Кривонос: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами

    Генерал ВСУ: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами
    @ REUTERS/Heiko Becker

    Tекст: Александра Юдина

    Перед нанесением ударов Россия разузнала все недостатки украинской ПВО, а затем тщательно спланировала операцию, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    По его словам, это была давно спланированная работа российских воздушно-космических сил, российские военные просчитали все слабые места в воздушной обороне Украины и разработали тактику для этих ударов, передает РИА «Новости».

    Кривонос добавил, что российская армия методично ликвидирует критическую инфраструктуру Украины.

    Кроме того, отставной генерал отметил, у России большой потенциал для нанесения ударов, поскольку страна обладает серьезным количеством ракет.

    Накануне серия взрывов прогремела в Одессе. Также были нанесены удары по объектам в Харькове, фиксировались прилеты в Черкассах. Пожар произошел и на объекте критической инфраструктуры во Львове на западе страны. Несколько ударов было нанесено по целям в Киеве. Это подтвердил мэр города Виталий Кличко.

    Ряд взрывов произошел в районах, где находятся объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия Украины,

    Коментарии (16)
    30 декабря 2023, 12:23
    В Британии заявили о тупике для Зеленского после краха ВСУ на поле боя

    Sky News: Зеленский оказался в тупике по итогам года после краха ВСУ на поле боя

    В Британии заявили о тупике для Зеленского после краха ВСУ на поле боя
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Александра Юдина

    По итогам уходящего года украинский президент Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации, так как ВСУ потерпели крах на поле боя, а западная поддержка иссякает, заявил на канале Sky News вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл.

    По его словам, начавшийся с оптимизма в отношении Украины год поставил Зеленского перед сложными решениями для будущего его народа и для своего собственного, передает РИА «Новости».

    Белл заметил, что успехи российских войск указывают на то, что в долгосрочной перспективе исход конфликта сложится в сторону России.

    Кроме того, вице-маршал добавил, что ключевыми показателем успеха является завоеванная территория, а Украине так не удалось вернуть утраченную территорию.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, в какие политические потрясения вверг Украину и Запад уходящий год.

    Коментарии (16)
    31 декабря 2023, 11:32
    В США заявили о страхе Киева перед российскими Х-22

    MWM: Украина боится ударов российских ракет Х-22

    В США заявили о страхе Киева перед российскими Х-22
    @ общественное достояние

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина боится российской крылатой ракеты X-22, пишет Military Watch Magazine.

    Согласно сообщению издания, Украина с начала конфликта не смогла сбить ни одной из 300 запущенных ракет X-22, при этом у России еще с советских времен скопились огромные запасы таких ракет, передает РИА «Новости».

    Military Watch Magazine сообщает: впервые этот класс ракет поступил на вооружение еще в 1962 году, тем не менее но до сих пор имеет мало конкурентов в мире.

    В материале указывается, что запасы ракет для ПВО у Киева истощен, причем Запад даже близко не может компенсировать их дефицит.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.

    Коментарии (4)
    31 декабря 2023, 15:03
    На Украине вспомнили слова Путина о переговорах
    На Украине вспомнили слова Путина о переговорах
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    После ряда неудач ВСУ на Украине вспоминают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам, передает телеканал TVC.

    Телеканал сообщает, что украинцы вспоминают, что Путин был готов к переговорам о восстановлении мира почти сразу после ввода российских войск. Население страны начало осознавать, что за прошедших два года ВСУ не удалось не только вернуть Крым и Донбасс, но и было потеряно больше территорий, людей. Все это заставляет их сожалеть о невыполнении Минских соглашений, передает РИА «Новости».

    Эксперт по урегулированию кризисов Эрве Каресс отмечает, что Украина движется к внутреннему взрыву из-за политических разногласий на фоне тяжелого положения на фронте.

    Напомним, сообщалось, что США решили изменить подход к конфликту с Россией на Украине. По данным западных СМИ, Вашингтон навязывает Киеву реализацию новой стратегии под названием «Держать и строить», согласно которой Украине стоит сосредоточиться на сохранении территорий, подконтрольных ВСУ.

    Коментарии (10)
    30 декабря 2023, 05:41
    ВС России пресекли восемь попыток ВСУ провести ротацию сил

    Tекст: Кристина Цыцура

    Группировка войск «Восток» остановила восемь попыток украинских сил провести ротацию на южнодонецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

    Ротацию сил противник пытался провести в районах Новомихайловки, Старомайорского, Новодаровки и Приютного, передает ТАСС.

    ВСУ потеряли восемь минометных расчетов, два пикапа, до 90 солдат убитыми и ранеными, а также буксируемую гаубицу М102 и танк Т-64.

    Ранее сообщалось, что авиация России поразила опорные пункты ВСУ на донецком направлении.

    Коментарии (16)
    31 декабря 2023, 10:12
    Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих солдат ВСУ

    Беспилотник снял кадры расстрела бегущих бойцов ВСУ заградотрядом

    Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих солдат ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский заградотряд расстрелял отступающих солдат ВСУ, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

    Как сообщил источник РИА «Новости», ВСУ применяют тактику заградотрядов, которыми пытаются удержать мобилизованных, не желающие умирать на позициях.

    На записи отчетливо видно, что во время штурма ВС России одного из украинских опорников, двое бойцов заходят в окоп, а с другой его стороны в сторону тыловых позиций убегают пятеро солдат ВСУ, но, когда они добрались до своего окопа, засевший там заградотряд начал стрелять по ним, а затем забросал гранатами. В завершении по позиции заградотряда прилетел дрон-камикадзе, там произошел сильный взрыв.

    Ранее украинские военные из 95-й десантно-штурмовой бригады, попавшие в плен под Соледаром рассказали, что заградотряды националистов, стоящие позади украинских позиций, расстреливают тех, кто не хочет продолжать бой.

    Коментарии (20)
    30 декабря 2023, 22:21
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы прогремели в Одессе и Харькове

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в Одессе, Харькове, в Сумской и Черниговской областях Украины, сообщают местные власти и украинские СМИ.

    В Одессе нанесен удар, предположительно, по аэродрому Школьный. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил о более чем шести взрывах. Власти Харькова подтвердили удары по объектам в городе. Также сообщается о взрывах в Черниговской области, передает RT.

    Украинские СМИ сообщают, что «на Сумщине прозвучали взрывы», передает РИА «Новости».

    «Рои ударных дронов несутся к Киеву, тревога охватывает Украину», – пишут «Военкоры русской весны».

    Накануне серия взрывов прозвучала в Одессе, Харькове, Черкассах, Киеве. Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры во Львове. Ряд взрывов произошел в районах, где находятся объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия Украины. Как заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос, российские войска узнали слабые места ПВО Украины перед ударами.

    Коментарии (14)
    31 декабря 2023, 16:28
    ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ в Днепропетровской и Одесской областях

    ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродромах Днепропетровской и Одесской областей

    ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ в Днепропетровской и Одесской областях
    @ t.me/mod_russia

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России уничтожены авиатехника в ангарах на аэродромах Днепр в Днепропетровской области и Школьный в Одесской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, уничтожены три пусковые установки РСЗО, в том числе две HIMARS и одна «Ольха», около Селидово Донецкой народной республики (ДНР) и Глубокого Харьковской области, радиолокатор ЗРК С-300 рядом с Санжейкой Одесской области, поражены склады горючего и боеприпасов ВСУ возле Запорожья и Белой Церкви, живая сила и техника в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО в течение суток перехвачены 14 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха». Уничтожен 31 украинский беспилотник поблизости от Спорного, Волновахи, Володино ДНР, Стельмаховки, Верхнекаменки, Голиково, Нырково Луганской народной республики (ЛНР), Васильевки Херсонской области и Ульяновки Запорожской области.

    С начала спецоперации уничтожено 564 самолета, 263 вертолета, 10 272 беспилотника, 445 ЗРК, 14 412 танков и других бронемашин, 1194 боевые машины РСЗО, 7578 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 905 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (3)
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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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