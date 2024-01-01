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    Как новый гимн создал «невиданное единство» в СССР
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    Сенатор: Новогоднее обращение Шольца – личный позор для немцев
    В Японии произошло несколько мощных землетрясений
    Макрон высказался о России в новогоднем обращении
    Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором
    Кнайсль: Россия обошла экономику Германии через два месяца после прогноза Путина
    Военный эксперт объяснил ответ России на теракт ВСУ в Белгороде
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Слово чушпана

    Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Донаты в пользу армии изобрели далеко не вчера

    Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.

    3 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов ВПК как двигатель русской экономики

    Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.

    19 комментариев
    1 января 2024, 11:52

    Рэпер исполнил песню на украинском языке в эфире Первого канала

    Украинский рэпер Апачев спел композицию «Пливе кача» в эфире Первого канала

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рэпер Аким Апачев вместе с певицей Дарьей Фрей в эфире «Новогодней ночи» на Первом канале исполнил композицию «Пливе кача», что в переводе на русский значит «плывет утка» на украинском языке.

    В тексте песни есть строчки «это мой дом, это мой Крым, это моя земля», передает телеканал «360».

    В этой песне лирический герой осуждающе относится к действиям украинских военных.

    На Первом канале должна была прозвучать новая совместная песня вокалиста Филиппа Киркорова, певицы Люси Чеботиной и шансонье Михаила Шуфутинского, но композицию в эфир так и не выпустили, потому что поп-короля убрали из программы Нового года по ТВ.

    Ранее главред RT Маргарита Симоньян подтвердила, что участников вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой уже убрали из шоу на федеральных каналах.

    31 декабря 2023, 19:38
    Подполье сообщило подробности об ударах по «Правому сектору» и «Кракену»

    Tекст: Ольга Иванова

    Удары по Харькову были нацелены на здания, где располагались украинские националисты из «Правого сектора» и «Кракена» (запрещенные в России экстремистские организации), сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на данные пророссийского харьковского подполья.

    По его словам, на присланном активистами харьковского подполья видео заметен пожар после попадания в здание, где, по данным агентуры, находились националисты «Кракена» и «Правого сектора», передает РИА «Новости».

    Также удар пришелся по Институту метрологии, где, по данным местного подполья, работали и проводили встречи офицеры ВСУ и националисты из «Кракена».

    На предоставленных Лебедевым кадрах виден большой очаг огня после ракетного удара.

    Подпольщики сообщают, что после взрывов по улице Шевченко у областного ГАИ в сторону Салтовского шоссе в спешке уезжало множество националистов на пикапах с пулеметами.

    Ранее сообщалось, что российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове.

    Коментарии (24)
    31 декабря 2023, 15:07
    Рожин объяснил ответ России на теракт ВСУ в Белгороде

    Военный эксперт Рожин: В отличие от ВСУ, Россия целенаправленно не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры

    Рожин объяснил ответ России на теракт ВСУ в Белгороде
    @ REUTERS/Yan Dobronosov

    Tекст: Алёна Задорожная

    Российский Генштаб располагает расширенным списком целей на Украине. И когда противник совершает какие-то бесчинства вроде террористической атаки на Белгород, Россия может оперативно нанести ответный удар, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее Минобороны сообщило, что ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове.

    «Россия на протяжении всей спецоперации, и все это хорошо видят, не бьет по гражданской инфраструктуре. В то время как ВСУ в Белгороде целенаправленно наносили удары по мирным гражданам и жилым кварталам», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «Примечательно, что противник наверняка знал, что никаких военных целей в местах прилета не было. В свою очередь российские ответы нацелены строго на военные объекты», – акцентирует собеседник.

    «В той же гостинице «Харьков Палас», которая была поражена, еще весной проводились встречи с участием натовских генералов. Там же принимали иностранных наемников, что подтверждалось украинскими СМИ. Мы атаковали одно из зданий СБУ, также были прилеты по месту локации HIMARS», – указывает аналитик.

    «Важно понимать – часть этих объектов и так планировалась к поражению, работа по ним велась еще до атаки на Белгород. У Генштаба всегда есть расширенный список целей, которые формируются разведкой. Но когда стоит задача произвести ответ на какие-то бесчинства ВСУ, мы поднимаем эти списки и выбираем конкретные точки», – заключил Рожин.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове. В Telegram-канале ведомства отмечается, что высокоточным ракетным ударом, нанесенным по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас», были уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые принимали участие в планировании и осуществлении теракта в Белгороде.

    В военном ведомстве указывают, что там же находились порядка 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.

    Также подчеркивается, что ударами высокоточных ракет по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области и пункту временной дислокации нацформирования «Правый сектор» (организация, запрещенная в России) ликвидированы члены руководящего состава СБУ, наемники и боевики подразделения «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена), осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории.

    Российские войска поразили филиал национального центра управления космическими средствами около Залесцев Хмельницкой области, который используется ВСУ для разведки.

    В Минобороны добавили, что ВС России ударили по пунктам дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наемников численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки техники в Курахово, Селидово и на территории шахты Коротченко в ДНР.

    Украина в результате понесла значительные потери. Отмечается, что ВС России уничтожили две установки РСЗО HIMARS, с помощью них киевский режим в праздники планировал наносить удары по Донецку.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек. Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.

    Коментарии (50)
    31 декабря 2023, 16:27
    Стало известно, что Зеленский лично отдал приказ об ударе по Белгороду
    Стало известно, что Зеленский лично отдал приказ об ударе по Белгороду
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ главе ГУР Кириллу Буданову о массированном ударе ВСУ по Белгороду, сообщил источник в силовых структурах.

    Как сообщает RT в своем Telegram-канале, исполнителем теракта стал личный состав нацбатальона «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена) под командованием Сергея Величко. Нацбатальон атаковал город из РСЗО, после чего отошел в тыловые районы Харьковской области.

    Ранее российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове, сообщили в Минобороны.

    В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.

    Коментарии (92)
    31 декабря 2023, 22:33
    В США рассказали о панике украинцев из-за наступления российских войск
    В США рассказали о панике украинцев из-за наступления российских войск
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украины паникуют из-за продолжающегося наступления российских войск, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    По его словам, украинцы паникуют. Все происходящее похоже на то, как Россия проводила операцию «Багратион» во время Второй мировой войны, «тогда это выбило немцев из колеи», передает РИА «Новости».

    Джонсон подчеркнул, что контрнаступление ВСУ закончилось провалом, а российские войска начали продвигаться вперед.

    Ранее американские СМИ писали, что поражение Украины в конфликте с Россией в результате почти двухлетнего противостояния неизбежно.

    Коментарии (19)
    1 января 2024, 10:19
    Макрон высказался о России в новогоднем обращении

    Макрон в новогоднем обращении призвал остановить Россию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении жестко высказался о России и конфликте на Украине, сообщает телеканал TF1.

    По его словам, в июне, когда должны состояться выборы в Европарламент, избирателям надо будет сделать выбор между тем, чтобы «остановить Россию, поддержав Украину» или «уступить авторитарным силам», передает РИА «Новости».

    Отмеитм, что французы резко раскритиковали обращение Макрона. Так, в комментариях в Le Figaro они призвали меньше слушать США и выступать за мир на Украине, а не провоцировать Россию. Они также назвали Макрона худшим президентом в истории страны.

    Ранее Макрон заявил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    Коментарии (20)
    1 января 2024, 10:35
    Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором

    Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором: выполнение гражданского долга или статус беженца

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский в ходе новогоднего обращения сообщил, что каждый украинец должен сделать выбор между исполнением своего долга перед государством и статусом беженца.

    По словам Зеленского, однажды каждому гражданину Украины нужно будет задать себе вопрос: «Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?», передает RT.

    Ранее лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пора задуматься над созданием плана Б, чтобы вывести страну из трагического положения.

    Коментарии (23)
    31 декабря 2023, 15:03
    На Украине вспомнили слова Путина о переговорах
    На Украине вспомнили слова Путина о переговорах
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    После ряда неудач ВСУ на Украине вспоминают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам, передает телеканал TVC.

    Телеканал сообщает, что украинцы вспоминают, что Путин был готов к переговорам о восстановлении мира почти сразу после ввода российских войск. Население страны начало осознавать, что за прошедших два года ВСУ не удалось не только вернуть Крым и Донбасс, но и было потеряно больше территорий, людей. Все это заставляет их сожалеть о невыполнении Минских соглашений, передает РИА «Новости».

    Эксперт по урегулированию кризисов Эрве Каресс отмечает, что Украина движется к внутреннему взрыву из-за политических разногласий на фоне тяжелого положения на фронте.

    Напомним, сообщалось, что США решили изменить подход к конфликту с Россией на Украине. По данным западных СМИ, Вашингтон навязывает Киеву реализацию новой стратегии под названием «Держать и строить», согласно которой Украине стоит сосредоточиться на сохранении территорий, подконтрольных ВСУ.

    Коментарии (10)
    31 декабря 2023, 16:28
    ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ в Днепропетровской и Одесской областях

    ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродромах Днепропетровской и Одесской областей

    ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ в Днепропетровской и Одесской областях
    @ t.me/mod_russia

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России уничтожены авиатехника в ангарах на аэродромах Днепр в Днепропетровской области и Школьный в Одесской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, уничтожены три пусковые установки РСЗО, в том числе две HIMARS и одна «Ольха», около Селидово Донецкой народной республики (ДНР) и Глубокого Харьковской области, радиолокатор ЗРК С-300 рядом с Санжейкой Одесской области, поражены склады горючего и боеприпасов ВСУ возле Запорожья и Белой Церкви, живая сила и техника в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО в течение суток перехвачены 14 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха». Уничтожен 31 украинский беспилотник поблизости от Спорного, Волновахи, Володино ДНР, Стельмаховки, Верхнекаменки, Голиково, Нырково Луганской народной республики (ЛНР), Васильевки Херсонской области и Ульяновки Запорожской области.

    С начала спецоперации уничтожено 564 самолета, 263 вертолета, 10 272 беспилотника, 445 ЗРК, 14 412 танков и других бронемашин, 1194 боевые машины РСЗО, 7578 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 905 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (3)
    31 декабря 2023, 18:38
    Российские бойцы пообещали не дать Киеву отнять праздники у детей

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные подчеркнули, что провокация ВСУ в Белгороде не остановит спецоперацию на Украине, она будет доведена до победного конца, а также пообещали не дать Киеву отнять праздники у детей.

    Бойцы из группировки «Днепр» обратились к жителям Херсонской области, пообещав не дать Киеву отнять праздники у детей, передает Херсонка.ру в своем Telegram-канале.

    По их словам, именно дети – цель украинских террористов, мечтающих испортить праздники и жизнь всем русским людям. Воины пообещали и дальше давать отпор киевским боевикам и продолжать храбро сражаться ради нашей общей победы.

    «Мы будем защищать наших детей, чтобы у них был Новый год, был Дед Мороз, было будущее!  Враг будет разбит, победа будет за нами!» – заявил боец.

    Бойцы добровольческого батальона имени Маргелова подвели итоги уходящего года, отметив, что провокация ВСУ в Белгороде не остановит спецоперацию на Украине, она будет доведена до победного конца, сообщает News-Front.

    «Совсем скоро на территорию нашей необъятной великой страны придет Новый год, в канун этого праздника принято подводить итоги. Почти второй год идет СВО, ее причины исторические, на нашу страну обращены злобные завистливые взгляды Запада, целью которого всегда являлось уничтожение всего того, что нам так дорого: родной земли, родного дома, семьи. Все это нашло отражение в событиях на Украине начиная с 2014 года, когда киевский режим целенаправленно начал уничтожать мирное население Юго-Востока. Россия заступилась за своих людей», – говорит боец батальона.

    Как отметил военнослужащий, поражение ВСУ на поле боя заставили их наносить удары по мирному населению, тем самым совершая террористические акты. Так, ВСУ нанесли удар по Белгороду, где пострадали мирные люди.

    Русские десантники, выполняющие задачи в Крынках, заявили, что не дадут украинским террористам забирать у детей праздник, сообщает Readovka.

    «Мы обязательно победим! За наших детей, за наше будущее. С наступающим Новым годом, праздника и радости! А врага мы сегодня поздравим, и не раз», – отметили военнослужащие.

    В Telegram-канале ВДВ боец в костюме Деда Мороза поздравил всех с наступающим Новым годом, а также выразил соболезнования белгородцам. По его словам, «украинские террористы целенаправленно в новогодние выходные бьют по нашим мирным городам».

    «Это агония на фоне поражений на фронте, но мы здесь, на передовой, пацаны со всей России, которые воюют, чтобы у детей России была возможность спокойно праздновать Новый год и сейчас, и в будущем», – сказал он.

    Русские воины из ОБТФ «Каскад» высказали слова поддержки всем белгородцам в связи с терактом со стороны Украины 30 декабря. Бойцы отметили, что продолжат охранять рубежи Родины, сражаясь с нацизмом и терроризмом, пишет Readovka.

    Бойцы 38-й отдельной мотострелковой бригады обратились к украинским террористам, которые пытаются испортить Новый год всем жителям приграничных русских городов. Бойцы пообещали, что не позволят киевским боевикам лишить детей праздника и предложили ВСУ выяснять отношения на поле реального боя, а не подлым террором гражданского населения, говорится в Telegram-канале «Главное в Геническе».

    В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.

    Коментарии (8)
    31 декабря 2023, 18:02
    Российская ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Ростовской областью

    Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ростовской областью

    Российская ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Ростовской областью
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские силы ПВО около 17.40 пресекли попытки киевского режима совершить атаку при помощи БПЛА по объектам на территории России, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства отмечается, что дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА самолетного типа уничтожены над территорией Ростовской области.

    Ранее в воскресенье ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью.

    Коментарии (0)
    31 декабря 2023, 20:11
    В Одесской области прогремели взрывы

    Tекст: Ольга Иванова

    Взрывы прогремели в Одесской области Украины, сработала система противовоздушной обороны, сообщило украинское издание «Страна».

    Издание не приводит подробностей, передает ТАСС.

    В Одесской области и еще 10 регионах Украины объявлена воздушная тревога.

    Напомним, в субботу вечером взрывы произошли в Одессе, Харькове, в Сумской и Черниговской областях Украины.

    Коментарии (0)
    31 декабря 2023, 22:56
    На Украине захотели отменить льготные выплаты для внутренних переселенцев

    Tекст: Ольга Иванова

    Около 2 млн граждан Украины, которые являются внутренними переселенцами, в случае не внесения изменений в действующее постановление, с 1 февраля 2024 года могут лишиться социальных выплат, заявила вице-премьер страны Ирина Верещук.

    По словам Верещук, такие выплаты получают 2,5 млн человек, 40% из которых живут исключительно на помощь от государства. Она также сообщила, что премьер Украины Денис Шмыгаль поручил разработать проект изменений для внесения в действующий документ, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Киев может отказаться от выплат пенсий и зарплат госслужащим ради расходов на оборонный сектор в случае отсутствия денег от Запада.

    Коментарии (60)
    31 декабря 2023, 17:20
    Политолог: Атакой на Белгород Украина попыталась лишить детей Нового года

    Политолог Федорова: Волонтеры и врачи показали высочайший уровень профессионализма после атаки ВСУ на Белгород

    Политолог: Атакой на Белгород Украина попыталась лишить детей Нового года
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина хотела лишить российских детей праздника, торжественного настроения и погрузить в уныние и тревогу. Однако эта попытка не осталась безнаказанной. В контексте теракта в Белгороде огромную роль сыграла безукоризненная работа медиков и волонтеров, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова.

    «В случае с атакой ВСУ на Белгород двойных трактовок быть не может – это хладнокровно спланированный террористический акт. Самое ужасное, что били они по гражданским объектам, по людям, которые готовились к Новому году, были погружены в предпраздничные хлопоты», – сказала Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «Наш противник преследовал цель напугать жителей всего региона. Более того, это неслучайно было сделано именно в преддверии Нового года. ВСУ хотели сделать так, чтобы люди по всей стране, в первую очередь дети, лишились праздничного настроения, впали бы в тревогу и уныние», – уверена собеседница.

    «Вместе с тем, российские военные уже нанесли ответный удар. И сделано это было точно и четко – по центрам принятия решений.

    Отдельного внимания тут заслуживают волонтеры. Думаю, не преувеличу, если скажу, что все, кто мог туда поехать помогать, уже отправились на помощь. Даже олимпийские чемпионы не остались в стороне», – подчеркивает эксперт.

    «Особенность нашего общества в том, что в повседневной жизни мы можем ругаться, обвинять друг друга во всяких мелочах, но если случилась беда, наши люди мгновенно превращаются в единое целое. И тогда каждый делает все, что может во благо другого», – акцентирует политолог.

    Примечательно, что после сообщения об обстреле в оперативном режиме по поручению президента была сформирована бригада министерства здравоохранения во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, которая в 17 часов вылетела в Белгород для организации помощи пострадавшим. Также при содействии мэра Москвы Сергея Собянина была создана команда московских специалистов, которая также в срочном режиме прибыла в Белгород.

    «Насколько я знаю, в регионе работают высококлассные медики. И они это продемонстрировали, в том числе, когда им приходилось работать после теракта, будучи еще в опасности, но спасая пострадавших, в том числе детей. Они в полной мере показали как профессионализм, так и самоотверженность, поступили в четком соответствии с клятвой», – говорит аналитик.

    «Важно, что и Москва не осталась в стороне. Очень надеюсь, что столичные медики смогут вылечить всех пострадавших, доставленных сюда. Очень хорошо, что в нашей стране отлично развита санитарная авиация, позволяющая оперативно доставить тех, кто остро нуждается в помощи», – заключила Федорова.

    В субботу центр Белгорода подвергся масштабному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Были повреждены региональный Дом правительства и медколледж. Обстрел затронул также магазины, гостиницу «Белгород» и жилые дома. По данным Минобороны, ВСУ произвели «неизбирательный комбинированный удар» двумя ракетами РСЗО «Ольха» в кассетном снаряжении, а также снарядами РСЗО чешского производства RM-70 Vampire. «Это преступление не останется безнаказанным», – пообещали в Минобороны.

    Ответ последовал уже в воскресенье. Как сообщили в военном ведомстве, российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове. В Telegram-канале ведомства отмечается, что высокоточным ракетным ударом, нанесенным по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас», были уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые принимали участие в планировании и осуществлении теракта в Белгороде.

    В военном ведомстве указывают, что там же находились порядка 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.

    Также подчеркивается, что ударами высокоточных ракет по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области и пункту временной дислокации нацформирования «Правый сектор*» (организация, запрещенная в России) ликвидированы члены руководящего состава СБУ, наемники и боевики подразделения «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена), осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории.

    Между тем, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек. Часть пострадавших были эвакуированы в столицу.

    Как рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, спецборт с раненными в результате обстрела Белгорода ВСУ людьми прибыл в Москву, в полете их сопровождали бригады врачей. Он подчеркнул, что состояние пациентов не ухудшилось, оно стабильное.

    В воскресенье в Telegram-канале РИА «Новости» сообщалось, что к работе по ликвидации последствий после удара ВСУ по Белгороду подключены более 250 волонтеров.

    Коментарии (0)
    31 декабря 2023, 18:14
    Власти Киевской области подтвердили, что на блокпостах будут вручать повестки

    Tекст: Ольга Иванова

    В период с 28 декабря по 6 января правоохранители могут вручать повестки на блокпостах, установленных в Киевской области, сообщил комендант Киевской области Руслан Олейник в комментарии агентству ТСН.

    Он заверил, что это не будет массовой раздачей повесток. По словам Олейника, сотрудники полиции будут проверять людей по базе. Если человек находится в розыске как уклоняющееся от призыва или не обновило учетные данные в военкомате, ему будут выписывать повестку, передает РИА «Новости».

    Официально информация ранее не подтверждалась.

    До этого бывший советник мэра Ивано-Франковска, командир украинского батальона Назарий Кишак сообщил, что специальные блокпосты для вручения повесток оборудуют во всех городах и районах Украины до конца декабря.

    Коментарии (3)
    31 декабря 2023, 16:43
    ВС России отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

    На Купянском направлении подразделения Западной группировки при поддержке ударов армейской авиации отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й и 115-й механизированных бригад ВСУ около Синьковки Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено поражение живой силе 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины возле Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили до 120 военнослужащих, танк Leopard-2, две машины пехоты. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две американские артиллерийские системы М777.

    На северо-восточной окраине Харькова уничтожен склад ГСМ 74-го центра обеспечения ВСУ.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке авиации отразили атаку подразделения 63-й механизированной бригады ВСУ возле Червоной Дибровы ЛНР. Нанесено поражение скоплениям живой силы противника у Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две бронемашины и три пикапа, отчитались в Минобороны.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией отразили три атаки штурмовых групп 56-й мотопехотной, 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ рядом с Богдановкой и Георгиевкой Донецкой народной республики (ДНР). Нанесено поражение скоплениям живой силы противника вблизи Богдановки, Красного, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки ДНР.

    Потери противника на этом направлении составили до 300 военнослужащих, две бронемашины.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артсистема М777, польская самоходная артиллерийская установка Krab, орудие Д-30, американская гаубица М119, станция РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, перечислили в Минобороны.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады теробороны под Приютным Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки ДНР. Потери противника составили до 100 военнослужащих.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены немецкая гаубица FH70, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-30, сообщил Конашенков.

    На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации нанесли поражение живой силе и технике 118-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными порядка 75 военнослужащих, две бронемашины, три пикапа и две гаубицы Д-30.

    На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск суточные потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», отчитались в Минобороны.

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