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    Кнайсль: Россия обошла экономику Германии через два месяца после прогноза Путина
    Военный эксперт объяснил ответ России на теракт ВСУ в Белгороде
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Слово чушпана

    Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Донаты в пользу армии изобрели далеко не вчера

    Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.

    3 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов ВПК как двигатель русской экономики

    Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.

    19 комментариев
    1 января 2024, 10:53

    Кнайсль: Россия обошла экономику Германии через два месяца после прогноза Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ситуация в мировой экономике изменилась в пользу России, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль журналисту Флавио фон Вицлебену.

    Она вспомнила, как, выступая на Петербургском экономическом форуме, президент  Владимир Путин отметил, что Россия находится среди десяти крупнейших экономических держав и вполне может обогнать Германию, передает РИА «Новости».

    Как заметила Кнайсль, спустя всего два месяца произошло именно то, о чем Путин и говорил: Россия обошла ФРГ в рейтинге сильнейших экономических держав.

    Как отметила экс-глава МИД Австрии, это стало настоящим событием в мировой экономической политике.

    Напомним, в августе президент Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года и обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и объему экономики.

    30 декабря 2023, 12:41
    В России собрано более 500 тыс. подписей в поддержку самовыдвижения Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Более 500 тыс. подписей собрано в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты российского лидера Владимира Путина на выборах в 2024 году, сообщила пресс-секретарь предвыборного штаба действующего лидера Александра Суворова.

    Согласно данным региональных штабов, по всей России уже собрано более 500 тыс. в поддержку Путина, в данный момент юристы начинают проверку всех необходимых документов, передает ТАСС.

    Суворова добавила, что в центральный штаб привезли первую часть собранных подписей из Московской области, с 5 января в штаб начнут привозить подписи и другие регионы.

    Сбор подписей в поддержку Владимира Путина начался 23 декабря.

    Ранее начал работу предвыборный сайт Путина. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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    31 декабря 2023, 15:05
    Путин поздравил россиян с Новым годом

    Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением из Кремля

    Путин поздравил россиян с Новым годом
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин обратился к россиянам из Кремля с традиционным новогодним поздравлением.

    Путин в новогоднем обращении к россиянам заявил, что много сейчас зависит от нас самих, передает РИА «Новости».

    «Мы остро, отчетливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах. В труде и в бою. В будни и праздники. Проявляя самые главные черты народа России: солидарность, милосердие, стойкость», – сказал глава государства.

    Кроме того, он отметил, что Россия твердо отстаивала свои интересы и безопасность в 2023 году, ее гражданам, которых объединяет судьба Отечества, предстоит идти вперед и созидать будущее.

    «Мы провожаем 2023 год. Совсем скоро он станет частью истории, а нам предстоит идти вперед, созидать будущее. В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность: наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что главное, что объединяло и объединяет россиян – это судьба Отечества и «глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия», тех масштабных целей, которые стоят перед обществом, и колоссальной ответственности за Родину, которую чувствует каждый россиянин.

    Также Путин в новогоднем обращении к россиянам пожелал всем российским семьям всего самого доброго, он отметил, что вместе народ России обеспечит уверенное развитие Отечества.

    «Дорогие друзья, в любые времена встреча Нового года – это и светлые надежды, искреннее желание порадовать близких. Наступающий 2024-й объявлен в нашей стране Годом семьи, а настоящая большая семья – это безусловно та, где растут дети, где царят внимание, душевная теплота и забота о родителях, любовь и уважение к друг другу. Именно из такого родства всех поколений, любви к отчему дому рождается, воспитывается преданность своему Отечеству», – сказал Путин в новогоднем обращении.

    Он отметил, что «в наступающем году хочу пожелать всем российским семьям самого доброго, ведь из истории каждой семьи складывается история нашей огромной прекрасной и любимой Родины. Ее судьбу вершим, создаем все мы – многонациональный народ России. Мы – одна страна, одна большая семья. Мы обеспечим уверенное развитие Отечества, благополучие наших граждан, станем еще сильнее, мы вместе, и это самый надежный залог будущего России. С праздником вас, дорогие мои! С Новым 2024 годом!».

    Поздравление Путина в этом году стало обычным по продолжительности и формату. Глава государства выступил на фоне Кремля, длительность поздравления составила около 3 минут 45 секунд. Первыми поздравление Путина увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступил Новый год (разница во времени с Москвой – плюс девять часов).

    Новогоднее обращение Путина будет показано перед полуночью по местному времени во всех часовых поясах.

    Выступление президента на фоне Кремля – традиционный формат для новогодних обращений. Были и исключения. В прошлом году глава государства выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении участников СВО. А 31 декабря 2013 года Путин обращался к россиянам из Хабаровска, где он встретился с пострадавшими от наводнения (в ту ночь жители Камчатки успели увидеть поздравление, записанное заранее в Кремле, а на все остальные часовые пояса уже было показано хабаровское обращение главы государства).

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    30 декабря 2023, 17:27
    В Белгород по поручению Путина вылетели медики и сотрудники МЧС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Белгород направлена бригада Министерства здравоохранения под руководством самого министра Михаила Мурашко, а также группа МЧС для помощи, такое поручение дал президент Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    В Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС, они займутся помощью всем пострадавшим, сообщил Песков, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля добавил, что президенту доложено об ударе ВСУ по жилым кварталам города.

    По последним данным МЧС, в Белгороде при обстреле ВСУ погибли 10 человек, 45 ранены. Источник в экстренных службах сообщал, что ни один объект военной инфраструктуры не пострадал, под обстрел попали лишь гражданские объекты.

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    31 декабря 2023, 14:56
    Песков опроверг перезапись новогоднего обращения Путина

    Песков опроверг публикации о перезаписи новогоднего обращения Путина

    Песков опроверг перезапись новогоднего обращения Путина
    @ kremlin.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг публикации о том, что новогоднее обращение главы государства Владимира Путина якобы было перезаписано.

    Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Путин якобы перезаписал новогоднее обращение.

    По словам Пескова, это неправда, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков оставил новогоднее обращение Путина сюрпризом для россиян.

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    31 декабря 2023, 02:48
    Полпред Путина прибыл в Белгород

    Полномочный представитель Путина в ЦФО Щеголев прибыл в Белгород

    Tекст: Антон Антонов

    По поручению президента России Владимира Путина в Белгород прибыл его полномочный представитель в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что состоялось совещание с силовым блоком. Щеголеву доложили об обстановке в регионе. Гладков и Щеголев посетили места, по которым были нанесены украинские удары, встретились с жителями города, сотрудниками «Белгороблагоустройства», волонтерами и бойцами терробороны, которые работают над ликвидацией последствий обстрела.

    Напомним, Украина, используя кассетные боеприпасы, обстреляла гражданские цели в Белгороде. 21 человек погиб, 110 получили ранения.

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    30 декабря 2023, 12:55
    Путин поздравил иностранных коллег с Новым годом и Рождеством

    Президент Путин поздравил глав зарубежных государств с Новым годом и Рождеством

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав зарубежных государств и правительств, сообщает пресс-служба Кремля.

    На сайте Кремля указано, что глава государства направил поздравительные телеграммы руководителям стран Содружества независимых государств, а также Абхазии и Южной Осетии, подчеркнув высокий уровень взаимодействия и сотрудничества между Россией и этими странами.

    Также Путин направил поздравление Папе Римскому Франциску, выразив надежду, что деятельность понтифика будет способствовать укреплению мира.

    Российский лидер некоторых экс-глав государств и правительств, среди которых оказались экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер и экс-президент Франции Николя Саркози. Поздравления получили также государственный и политический деятель Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики Роберт Кочарян, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и третий президент Армении Серж Саргсян.

    Отмечается, что из европейских лидеров Путин поздравил только премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Сербии Александара Вучича.

    Кроме того, Путин в поздравлении с Новым годом своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану выразил уверенность, что Москва и Анкара в следующем году продолжат развивать сотрудничество, в том числе политическое и экономическое.

    Также российский лидер направил поздравительную телеграмму в честь Нового года президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди, подчеркнув, что отношения привилегированного партнерства между Россией и Индией развиваются, несмотря на непростую международную обстановку.

    Президент России направил председателю КНР Си Цзиньпину «поздравления по случаю 2024 года и приближающегося Праздника Весны», выразив уверенность, что взаимодействие России и Китая будет наращиваться.

    Поздравления от Путина наступающим Новым годом также получили ЮАР, Никарагуа, Сирия, Боливия, Бразилия, Лаос, Вьетнам, Венесуэла, Куба.

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    29 декабря 2023, 20:05
    Путин поздравил шахматистку Боднарук с победой на чемпионате мира

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму российской шахматистке Анастасии Боднарук, которая выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам.

    «Вы достойно продолжили замечательные традиции отечественной школы женских шахмат, в противостоянии с сильными, именитыми соперницами продемонстрировали мастерство, выдержку и по-настоящему спортивный характер, заслуженно стали победительницей престижнейших международных соревнований», – приводит цитату из телеграммы ТАСС.

    Путин также выразил признательность наставникам чемпионки и всем, кто ее поддерживал на пути к успеху. Он пожелал Боднарук новых достижений, всего наилучшего и поздравил с наступающим Новым годом.

    В четверг 31-летняя Боднарук победила на тай-брейке представительницу Индии Хампи Конеру и стала чемпионкой мира по рапиду. В 2023 году она выиграла чемпионат России по рапиду, а в 2019 году – по блицу. В 2015 году стала победительницей командного чемпионата Европы в составе женской сборной России.

    Ранее сообщалось, что российским шахматистам разрешили выступать под флагом FIDE до 2025 года

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    29 декабря 2023, 14:52
    Песков: Власти России будут защищать отечественных производителей до конца

    Дмитрий Песков пообещал, что власти России будут защищать отечественных производителей до конца

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти России защищают и будут защищать отечественных производителей, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на обращение пивоваренной компании «Балтика» защитить ее бренды в дружественных странах.

    «Отечественных производителей защищали и будем защищать до конца... Эта тема есть, неоднократно фигурировала, об этой теме хорошо известно президенту», – цитирует Пескова ТАСС.

    При этом само обращение «Балтики» пресс-секретарь президента комментировать отказался. «Мы служебную переписку никогда не комментируем», – пояснил он.

    Агентство напоминает, что первый президент российской пивоваренной компании «Балтика» Александр Дедегкаев попросил руководителя администрации президента РФ Антона Вайно помочь защитить ее бренды в дружественных странах, чтобы бывшие зарубежные совладельцы не смогли зарегистрировать в них аналогичные торговые марки.

    Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что речь о национализации пивоваренной компании «Балтика» в настоящее время не идет.

    Он подчеркнул, что «Балтика» находится во временном управлении по аналогии с теми решениями, которые принимали недружественные страны по отношению к активам компаний России за рубежом.

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    29 декабря 2023, 14:57
    Начал работу предвыборный сайт Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Начал работу сайт кандидата в президенты России – действующего главы государства Владимира Путина, сообщила пресс-служба его избирательного штаба.

    По информации пресс-службы, запущен сайт кандидата на должность президента Владимира Путина, с ним можно ознакомиться по адресу: https://putin2024.ru/, передает ТАСС.

    Уточняется, что на сайте представлены дневник кампании, биография Путина, размещена информация о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов. Кроме того, на сайте будут публиковаться видеоматериалы об основных моментах предвыборной кампании, также есть раздел о ряде важных достижений России за последние годы.

    До этого секретарь ЦИК Наталья Бударина сообщала, что в список доверенных лиц Путина на предстоящих выборах главы государства войдут 346 человек.

    Глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин сообщал, что на площадках штабов общественной поддержки и приемных за выдвижение Владимира Путина на выборы президента в 2024 году участвуют порядка 19 тыс. добровольцев.

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    29 декабря 2023, 18:46
    Предвыборный сайт Путина подвергся кибератакам из-за рубежа

    Tекст: Валерия Городецкая

    На заработавший в пятницу сайт кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина совершены многочисленные DDoS-атаки, сообщила пресс-секретарь его избирательного штаба Александра Суворова.

    По словам Суворовой, кибератаки велись из-за рубежа, передает ТАСС. Сейчас сайт работает в штатном режиме, для его защиты предприняты все необходимые меры.

    Ранее в пятницу начал работу сайт кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина.

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    29 декабря 2023, 14:02
    Песков оставил новогоднее обращение Путина сюрпризом для россиян

    Песков отказался анонсировать формат новогоднего обращения Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался сообщить подробности предстоящего новогоднего обращения Владимира Путина к россиянам.

    «Вы об этом узнаете в новогоднюю ночь», – сказал Песков, отвечая на вопрос, записано ли уже телеобращение, передает ТАСС.

    Кроме того, на вопрос, какой будет главная тема обращения Путина, Песков ответил: «Новый год», сохранив интригу.

    При этом Песков не стал скрывать, что во время новогодних праздников Путин запланировал рабочие мероприятия, о которых Кремль будет «своевременно сообщать».

    Ранее Песков сообщил, что Путин не станет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран.

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    29 декабря 2023, 15:48
    Песков: Сдача подписей в поддержку Путина – личное дело каждого

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал личным делом каждого сдачу подписей в администрации президента России в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах главы государства.

    По его словам, в этом вопросе «нет места кампанейщине», это – личное дело каждого, передает ТАСС.

    «Действительно, люди сами, по своей воле идут и ставят подписи», – сказал Песков. Представитель Кремля добавил, что сам еще не успел этого сделать, однако напомнил, что «время есть».

    Касательно вопроса о доверенных лицах Песков переадресовал его в избирательный штаб. «Это касается избирательного процесса, это не касается работы администрации президента», – уточнил он.

    Напомним, начал работу предвыборный сайт Путина.

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    29 декабря 2023, 14:40
    Песков заявил о максимально высоком уровне поддержки Путина россиянами в 2023 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Уровень поддержки президента Владимира Путина россиянами в 2023 году стал максимально высоким, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что уровень поддержки российского лидера всегда высокий, но в этом году достиг максимума за счет поддержки линии президента, консолидации общества вокруг главы государства, передает ТАСС.

    Песков также прокомментировал данные ВЦИОМ о том, что уровень доверия россиян Путину составляет 80%, а уровень одобрения его деятельности – 77,1%.

    «Здесь новости особой нет. <…> Не первый опрос, который подтверждает такой высокий (уровень поддержки)», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, по данным ФОМ, Путину доверяют 79% россиян, а его деятельность положительно оценивают 80%.

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    29 декабря 2023, 13:38
    Кремль: Путин в последний рабочий день 2023 года встретится с главой «Аэрофлота»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин в последний будний день 2023 года проведет встречу с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, в пятницу у Путина идут спокойные рабочие встречи, среди которых намечена встреча с генеральным директором и представителем правления «Аэрофлота» Сергеем Александровским, передает ТАСС.

    Также он указал, что «Путин посчитал необходимым заслушать Александровского в контексте темы плоских тарифов», которая поднималась в том числе и в ходе прошедшей 14 декабря прямой линии президента.

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    1 января 2024, 13:03
    Путин назвал приоритеты председательства России в БРИКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия во время своего председательства в БРИКС в 2024 году планирует содействовать развитию сотрудничества по трем ключевым направлениям: политика, экономика и культура, заявил президент России Владимир Путин.

    «Россия продолжит усилия по продвижению всего комплекса партнерского сотрудничества в рамках БРИКС по трем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты», – передает ТАСС текст обращения Путина, посвященного началу председательства России в БРИКС.

    В частности, пояснил Путин, среди приоритетов – дальнейшее продвижение взаимодействия в сфере науки, высоких технологий, здравоохранения, экологии, а также в области культуры, спорта, молодежных обменов и по линии гражданского сообщества.

    По словам президента России, БРИКС притягивает все больше единомышленников.

    «БРИКС притягивает все больше единомышленников – государств, которые разделяют принципиальные установки, лежащие в основе его деятельности. Это суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы, поиск коллективных решений наиболее острых проблем современности», – говорится в обращении.

    Путин подчеркнул, что Россия «будет учитывать готовность многих других стран, а их насчитывается порядка трех десятков, подключиться в том или ином виде к БРИКС, к его многоплановой повестке дня». «Для этого активно займемся проработкой модальностей новой категории государств — партнеров БРИКС», – указал он.

    Кроме того, Путин пригласил страны БРИКС активно участвовать в мероприятиях в рамках российского председательства.

    «Приступая к обязанностям председателя, Россия рассчитывает на плодотворную совместную работу со всеми вовлеченными в орбиту БРИКС государствами», – подчеркнул Путин. «В общей сложности в рамках председательства планируется провести более 200 мероприятий различного уровня и направленности во многих городах России. Приглашаем принять в них участие представителей всех стран, желающих сотрудничать с нашей организацией», – говорится в обращении. Президент также отметил, что кульминацией председательской «вахты» России станет саммит объединения, который пройдет в октябре в Казани.

    Президент России добавил, что девизом председательства России в БРИКС в 2024 году станет «укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

    «Именно в таком ключе, ориентируясь на позитивное, созидательное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами, и будет действовать российское председательство в БРИКС в 2024 году под девизом: «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», заявил российский лидер.

    Путин напомнил, что Россия с 1 января приняла эстафету председательства в БРИКС – объединении, которое теперь включает десять государств. «К БРИКС присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Это убедительно свидетельствует о растущем авторитете объединения и его роли в мировых делах», – убежден президент России. «Предпримем все возможные шаги для того, чтобы, сохраняя традиции и руководствуясь опытом, накопленным объединением за предыдущие годы, способствовать гармоничному встраиванию новых участников во все форматы его деятельности», – заверил Путин.

    По его словам, Россия во время своего председательства в БРИКС в этом году намерена повышать роль объединения в международной валютно-финансовой системе, способствовать более активным расчетам в национальных валютах во взаимной торговле.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экс-руководитель Татарстана Минтимер Шаймиев и действующий президент Татарстана создали хорошие условия для развития республики, в частности, в Казани есть все для проведения саммита БРИКС.

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