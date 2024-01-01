  • Новость часаЗахарова резко отреагировала на обстрел Донецка со стороны ВСУ
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    Россия будет жить и гордиться
    Путин поздравил россиян с Новым годом
    Стало известно, что Зеленский лично отдал приказ об ударе по Белгороду
    Сенатор: Новогоднее обращение Шольца – личный позор для немцев
    Макрон высказался о России в новогоднем обращении
    Военный эксперт объяснил ответ России на теракт ВСУ в Белгороде
    Подполье сообщило подробности об ударах по «Правому сектору» и «Кракену»
    Полянский: Гнилое нутро киевского режима начали осознавать в ООН
    Le Figaro: США могут сделать Путину величайший подарок в 2024 году
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Донаты в пользу армии изобрели далеко не вчера

    Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.

    3 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов ВПК как двигатель русской экономики

    Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.

    16 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад снова встал на русские грабли

    Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.

    37 комментариев
    1 января 2024, 10:01

    Предприятие повреждено после взрывов в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предприятие повреждено из-за обстрелов в Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

    По его словам, был нанесен удар по территории предприятия в Чугуеве, поврежден склад, разрушен ангар, передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове.

    31 декабря 2023, 15:07
    Рожин объяснил ответ России на теракт ВСУ в Белгороде

    Военный эксперт Рожин: В отличие от ВСУ, Россия целенаправленно не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры

    Рожин объяснил ответ России на теракт ВСУ в Белгороде
    @ REUTERS/Yan Dobronosov

    Tекст: Алёна Задорожная

    Российский Генштаб располагает расширенным списком целей на Украине. И когда противник совершает какие-то бесчинства вроде террористической атаки на Белгород, Россия может оперативно нанести ответный удар, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее Минобороны сообщило, что ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове.

    «Россия на протяжении всей спецоперации, и все это хорошо видят, не бьет по гражданской инфраструктуре. В то время как ВСУ в Белгороде целенаправленно наносили удары по мирным гражданам и жилым кварталам», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «Примечательно, что противник наверняка знал, что никаких военных целей в местах прилета не было. В свою очередь российские ответы нацелены строго на военные объекты», – акцентирует собеседник.

    «В той же гостинице «Харьков Палас», которая была поражена, еще весной проводились встречи с участием натовских генералов. Там же принимали иностранных наемников, что подтверждалось украинскими СМИ. Мы атаковали одно из зданий СБУ, также были прилеты по месту локации HIMARS», – указывает аналитик.

    «Важно понимать – часть этих объектов и так планировалась к поражению, работа по ним велась еще до атаки на Белгород. У Генштаба всегда есть расширенный список целей, которые формируются разведкой. Но когда стоит задача произвести ответ на какие-то бесчинства ВСУ, мы поднимаем эти списки и выбираем конкретные точки», – заключил Рожин.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове. В Telegram-канале ведомства отмечается, что высокоточным ракетным ударом, нанесенным по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас», были уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые принимали участие в планировании и осуществлении теракта в Белгороде.

    В военном ведомстве указывают, что там же находились порядка 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.

    Также подчеркивается, что ударами высокоточных ракет по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области и пункту временной дислокации нацформирования «Правый сектор» (организация, запрещенная в России) ликвидированы члены руководящего состава СБУ, наемники и боевики подразделения «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена), осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории.

    Российские войска поразили филиал национального центра управления космическими средствами около Залесцев Хмельницкой области, который используется ВСУ для разведки.

    В Минобороны добавили, что ВС России ударили по пунктам дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наемников численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки техники в Курахово, Селидово и на территории шахты Коротченко в ДНР.

    Украина в результате понесла значительные потери. Отмечается, что ВС России уничтожили две установки РСЗО HIMARS, с помощью них киевский режим в праздники планировал наносить удары по Донецку.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек. Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.

    Коментарии (42)
    31 декабря 2023, 19:38
    Подполье сообщило подробности об ударах по «Правому сектору» и «Кракену»

    Tекст: Ольга Иванова

    Удары по Харькову были нацелены на здания, где располагались украинские националисты из «Правого сектора» и «Кракена» (запрещенные в России экстремистские организации), сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на данные пророссийского харьковского подполья.

    По его словам, на присланном активистами харьковского подполья видео заметен пожар после попадания в здание, где, по данным агентуры, находились националисты «Кракена» и «Правого сектора», передает РИА «Новости».

    Также удар пришелся по Институту метрологии, где, по данным местного подполья, работали и проводили встречи офицеры ВСУ и националисты из «Кракена».

    На предоставленных Лебедевым кадрах виден большой очаг огня после ракетного удара.

    Подпольщики сообщают, что после взрывов по улице Шевченко у областного ГАИ в сторону Салтовского шоссе в спешке уезжало множество националистов на пикапах с пулеметами.

    Ранее сообщалось, что российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове.

    Коментарии (21)
    31 декабря 2023, 16:27
    Стало известно, что Зеленский лично отдал приказ об ударе по Белгороду
    Стало известно, что Зеленский лично отдал приказ об ударе по Белгороду
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ главе ГУР Кириллу Буданову о массированном ударе ВСУ по Белгороду, сообщил источник в силовых структурах.

    Как сообщает RT в своем Telegram-канале, исполнителем теракта стал личный состав нацбатальона «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена) под командованием Сергея Величко. Нацбатальон атаковал город из РСЗО, после чего отошел в тыловые районы Харьковской области.

    Ранее российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове, сообщили в Минобороны.

    В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.

    Коментарии (77)
    31 декабря 2023, 12:12
    ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове
    ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове
    @ Yevhen Titov/REUTERS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства отмечается, что в ответ на теракт со стороны ВСУ ВС России поразили центры принятия решений, а также военные объекты в Харькове, использовавшиеся преступным киевским режимом.

    В Минобороны уточнили, что высокоточным ракетным ударом, нанесенным по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас», были уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые принимали участие в планировании и осуществлении теракта в Белгороде.

    В ведомстве добавили, что там же находились порядка 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.

    Как указали в ведомстве, ударами высокоточных ракет по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области и пункту временной дислокации нацформирования «Правый сектор» (организация, запрещенная в России) ликвидированы представители руководящего состава СБУ, наемники и боевики подразделения «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена), осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории.

    В сообщении говорится, что российские войска поразили филиал национального центра управления космическими средствами около Залесцев Хмельницкой области, который используется ВСУ для разведки. Также уничтожены базы горючего в Запорожье и Харькове, с которых шло снабжение украинских группировок на Харьковском и Ореховском направлениях.

    В Минобороны добавили, что ВС России ударили по пунктам дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наемников численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки техники и артсистем в Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в ДНР.

    В пресс-службе пояснили, что Украина в результате понесла значительные потери. Отмечается, что ВС России уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS, с помощью них киевский режим в период новогодних праздников планировал наносить удары по Донецку.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.

    Коментарии (91)
    31 декабря 2023, 22:33
    В США рассказали о панике украинцев из-за наступления российских войск
    В США рассказали о панике украинцев из-за наступления российских войск
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украины паникуют из-за продолжающегося наступления российских войск, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    По его словам, украинцы паникуют. Все происходящее похоже на то, как Россия проводила операцию «Багратион» во время Второй мировой войны, «тогда это выбило немцев из колеи», передает РИА «Новости».

    Джонсон подчеркнул, что контрнаступление ВСУ закончилось провалом, а российские войска начали продвигаться вперед.

    Ранее американские СМИ писали, что поражение Украины в конфликте с Россией в результате почти двухлетнего противостояния неизбежно.

    Коментарии (9)
    31 декабря 2023, 11:32
    В США заявили о страхе Киева перед российскими Х-22

    MWM: Украина боится ударов российских ракет Х-22

    В США заявили о страхе Киева перед российскими Х-22
    @ общественное достояние

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина боится российской крылатой ракеты X-22, пишет Military Watch Magazine.

    Согласно сообщению издания, Украина с начала конфликта не смогла сбить ни одной из 300 запущенных ракет X-22, при этом у России еще с советских времен скопились огромные запасы таких ракет, передает РИА «Новости».

    Military Watch Magazine сообщает: впервые этот класс ракет поступил на вооружение еще в 1962 году, тем не менее но до сих пор имеет мало конкурентов в мире.

    В материале указывается, что запасы ракет для ПВО у Киева истощен, причем Запад даже близко не может компенсировать их дефицит.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.

    Коментарии (4)
    31 декабря 2023, 15:03
    На Украине вспомнили слова Путина о переговорах
    На Украине вспомнили слова Путина о переговорах
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    После ряда неудач ВСУ на Украине вспоминают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам, передает телеканал TVC.

    Телеканал сообщает, что украинцы вспоминают, что Путин был готов к переговорам о восстановлении мира почти сразу после ввода российских войск. Население страны начало осознавать, что за прошедших два года ВСУ не удалось не только вернуть Крым и Донбасс, но и было потеряно больше территорий, людей. Все это заставляет их сожалеть о невыполнении Минских соглашений, передает РИА «Новости».

    Эксперт по урегулированию кризисов Эрве Каресс отмечает, что Украина движется к внутреннему взрыву из-за политических разногласий на фоне тяжелого положения на фронте.

    Напомним, сообщалось, что США решили изменить подход к конфликту с Россией на Украине. По данным западных СМИ, Вашингтон навязывает Киеву реализацию новой стратегии под названием «Держать и строить», согласно которой Украине стоит сосредоточиться на сохранении территорий, подконтрольных ВСУ.

    Коментарии (10)
    31 декабря 2023, 16:28
    ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ в Днепропетровской и Одесской областях

    ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродромах Днепропетровской и Одесской областей

    ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ в Днепропетровской и Одесской областях
    @ t.me/mod_russia

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России уничтожены авиатехника в ангарах на аэродромах Днепр в Днепропетровской области и Школьный в Одесской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, уничтожены три пусковые установки РСЗО, в том числе две HIMARS и одна «Ольха», около Селидово Донецкой народной республики (ДНР) и Глубокого Харьковской области, радиолокатор ЗРК С-300 рядом с Санжейкой Одесской области, поражены склады горючего и боеприпасов ВСУ возле Запорожья и Белой Церкви, живая сила и техника в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО в течение суток перехвачены 14 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха». Уничтожен 31 украинский беспилотник поблизости от Спорного, Волновахи, Володино ДНР, Стельмаховки, Верхнекаменки, Голиково, Нырково Луганской народной республики (ЛНР), Васильевки Херсонской области и Ульяновки Запорожской области.

    С начала спецоперации уничтожено 564 самолета, 263 вертолета, 10 272 беспилотника, 445 ЗРК, 14 412 танков и других бронемашин, 1194 боевые машины РСЗО, 7578 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 905 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (3)
    31 декабря 2023, 10:47
    Число погибших в Белгороде выросло до 24 человек
    Число погибших в Белгороде выросло до 24 человек
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Число погибших в Белгороде после обстрела выросло до 24 человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Как сообщил Гладков в своем Telegram-канале, число погибших в результате украинского обстрела Белгорода выросло до 24 человек, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок, еще один раненый умер в больнице, не приходя в сознание.

    Он добавил, что за жизнь пациента до последнего боролись группы федеральных и региональных медиков. 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах. Установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 22 человека, ранения получили 109 человек.

    Коментарии (25)
    31 декабря 2023, 18:38
    Российские бойцы пообещали не дать Киеву отнять праздники у детей

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные подчеркнули, что провокация ВСУ в Белгороде не остановит спецоперацию на Украине, она будет доведена до победного конца, а также пообещали не дать Киеву отнять праздники у детей.

    Бойцы из группировки «Днепр» обратились к жителям Херсонской области, пообещав не дать Киеву отнять праздники у детей, передает Херсонка.ру в своем Telegram-канале.

    По их словам, именно дети – цель украинских террористов, мечтающих испортить праздники и жизнь всем русским людям. Воины пообещали и дальше давать отпор киевским боевикам и продолжать храбро сражаться ради нашей общей победы.

    «Мы будем защищать наших детей, чтобы у них был Новый год, был Дед Мороз, было будущее!  Враг будет разбит, победа будет за нами!» – заявил боец.

    Бойцы добровольческого батальона имени Маргелова подвели итоги уходящего года, отметив, что провокация ВСУ в Белгороде не остановит спецоперацию на Украине, она будет доведена до победного конца, сообщает News-Front.

    «Совсем скоро на территорию нашей необъятной великой страны придет Новый год, в канун этого праздника принято подводить итоги. Почти второй год идет СВО, ее причины исторические, на нашу страну обращены злобные завистливые взгляды Запада, целью которого всегда являлось уничтожение всего того, что нам так дорого: родной земли, родного дома, семьи. Все это нашло отражение в событиях на Украине начиная с 2014 года, когда киевский режим целенаправленно начал уничтожать мирное население Юго-Востока. Россия заступилась за своих людей», – говорит боец батальона.

    Как отметил военнослужащий, поражение ВСУ на поле боя заставили их наносить удары по мирному населению, тем самым совершая террористические акты. Так, ВСУ нанесли удар по Белгороду, где пострадали мирные люди.

    Русские десантники, выполняющие задачи в Крынках, заявили, что не дадут украинским террористам забирать у детей праздник, сообщает Readovka.

    «Мы обязательно победим! За наших детей, за наше будущее. С наступающим Новым годом, праздника и радости! А врага мы сегодня поздравим, и не раз», – отметили военнослужащие.

    В Telegram-канале ВДВ боец в костюме Деда Мороза поздравил всех с наступающим Новым годом, а также выразил соболезнования белгородцам. По его словам, «украинские террористы целенаправленно в новогодние выходные бьют по нашим мирным городам».

    «Это агония на фоне поражений на фронте, но мы здесь, на передовой, пацаны со всей России, которые воюют, чтобы у детей России была возможность спокойно праздновать Новый год и сейчас, и в будущем», – сказал он.

    Русские воины из ОБТФ «Каскад» высказали слова поддержки всем белгородцам в связи с терактом со стороны Украины 30 декабря. Бойцы отметили, что продолжат охранять рубежи Родины, сражаясь с нацизмом и терроризмом, пишет Readovka.

    Бойцы 38-й отдельной мотострелковой бригады обратились к украинским террористам, которые пытаются испортить Новый год всем жителям приграничных русских городов. Бойцы пообещали, что не позволят киевским боевикам лишить детей праздника и предложили ВСУ выяснять отношения на поле реального боя, а не подлым террором гражданского населения, говорится в Telegram-канале «Главное в Геническе».

    В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.

    Коментарии (8)
    31 декабря 2023, 18:02
    Российская ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Ростовской областью

    Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ростовской областью

    Российская ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Ростовской областью
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские силы ПВО около 17.40 пресекли попытки киевского режима совершить атаку при помощи БПЛА по объектам на территории России, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства отмечается, что дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА самолетного типа уничтожены над территорией Ростовской области.

    Ранее в воскресенье ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью.

    Коментарии (0)
    31 декабря 2023, 12:22
    Школьная учительница Путина поздравила бойцов СВО

    Школьная учительница Путина поздравила бойцов СВО и пожелала скорейшей победы

    Школьная учительница Путина поздравила бойцов СВО
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вера Гуревич – школьная учительница и классная руководительница Владимира Путина – поздравила участников специальной военной операции (СВО) с Новым годом и пожелала им скорее вернуться домой с победой.

    Она поздравила участников СВО с Новым годом и пожелала им здоровья и прибавления сил, передает ТАСС.

    Гуревич дала им и напутствие на будущее. «Мы надеемся, что все военные действия в ближайшем будущем прекратятся. И вы с победой возвратитесь в ваши семьи. Честь вам и слава!» – сказала она. «Еще раз с Новым годом! С мирным годом! Будьте все счастливы и здоровы, берегите себя», – добавила учительница в видеозаписи, адресованной бойцам СВО.

    Вере Гуревич 90 лет. Она была классным руководителем Путина в средней школе. Президент не раз называл учительницу в числе тех, кто оказал на него наиболее сильное влияние, и говорил, что до сих пор общается с ней.

    Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на блиц-опрос, назвал три своих любимых художественных произведения, в их числе – сказка «Колобок».

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    31 декабря 2023, 16:43
    ВС России отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

    На Купянском направлении подразделения Западной группировки при поддержке ударов армейской авиации отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й и 115-й механизированных бригад ВСУ около Синьковки Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено поражение живой силе 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины возле Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили до 120 военнослужащих, танк Leopard-2, две машины пехоты. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две американские артиллерийские системы М777.

    На северо-восточной окраине Харькова уничтожен склад ГСМ 74-го центра обеспечения ВСУ.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке авиации отразили атаку подразделения 63-й механизированной бригады ВСУ возле Червоной Дибровы ЛНР. Нанесено поражение скоплениям живой силы противника у Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две бронемашины и три пикапа, отчитались в Минобороны.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией отразили три атаки штурмовых групп 56-й мотопехотной, 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ рядом с Богдановкой и Георгиевкой Донецкой народной республики (ДНР). Нанесено поражение скоплениям живой силы противника вблизи Богдановки, Красного, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки ДНР.

    Потери противника на этом направлении составили до 300 военнослужащих, две бронемашины.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артсистема М777, польская самоходная артиллерийская установка Krab, орудие Д-30, американская гаубица М119, станция РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, перечислили в Минобороны.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады теробороны под Приютным Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки ДНР. Потери противника составили до 100 военнослужащих.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены немецкая гаубица FH70, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-30, сообщил Конашенков.

    На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации нанесли поражение живой силе и технике 118-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными порядка 75 военнослужащих, две бронемашины, три пикапа и две гаубицы Д-30.

    На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск суточные потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», отчитались в Минобороны.

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    31 декабря 2023, 13:53
    ЗАГС и юридическую помощь в Белгороде привели в состояние готовности

    Органы ЗАГС и система юрпомощи в Белгородской области перевели в состояние готовности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Система бесплатной юридической помощи и органы ЗАГС в Белгородской области переведены в состояние готовности, подготовлен мобильный офис юридического бюро, сообщает Минюст России.

    По сообщению ведомства, для юридической помощи пострадавшим в ходе атаки Белгорода организовано дежурство в выходные дни, также подготовлен мобильный офис бюро для оказания услуг по регистрации актов гражданского состояния в дни новогодних каникул Управления ЗАГС города Белгорода, который будет работать ежедневно с 31 декабря по 8 января с 9.00 до 17.00, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в режиме готовности находятся адвокатская и нотариальная палаты Белгородской области.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.

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    31 декабря 2023, 17:49
    В Запорожской области пообещали сделать все, чтобы у детей был праздник

    Tекст: Ольга Иванова

    Представители власти и общественных организаций Запорожской области выразили соболезнования семьям Белгорода, а также призвали сделать все, чтобы у детей был Новый год и Рождество.

    Первый замгубернатора Запорожской области Антон Тицкий в своем Telegram-канале выразил соболезнования семьям белгрородцев, погибших по вине украинских властей. Он назвал бесчеловечностью удар по мирному населению в преддверии больших праздников. Также он подчеркнул, что «мы не дадим забрать у наших детей Новый год и лишить их Рождественского чуда».

    Руководитель Мелитопольского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Анастасия Золотова выразила не только соболезнования белгородцам и всем причастным к этой трагедии, но и уважение белгородским врачам, которые смогли оказать помощь пострадавшим до приезда московским врачей.

    «Этот террористический акт в который раз доказывает принадлежность ВСУ к экстремистской организации. Сейчас наша страна сделает все, чтобы не позволить лишить наших детей праздника», – написала она в Telegram-канале.

    Председатель Мелитопольского городского Совета депутатов Сергей Золотарев считает, что «киевский режим пытается отобрать у детей России атмосферу праздника и волшебства. Но все мы знаем, что русский солдат защитит нас от всех посягательств врага и наши дети могут спать спокойно».

    «Преступный киевский режим не сможет отобрать счастье у детей», – заключил он в Telegram-канале.

    Председатель регионального отделения «Движение Первых», депутат ЗС Запорожской области Елена Трокай в своем Telegram-канале отметила, что «террористический киевский режим решил отнять у Белгородцев сказочный праздник – Новый год, выпустив по центру Белгорода серию ракет, не щадив даже детей, которые в этот момент были на катке».

    «Хочу не только выразить не только соболезнования, но и большую гордость за Белгородцев. Несмотря на риск повторного удара украинских ракет, более 2 тыс. белгородцев вышли на улицу, чтобы за ночь привести улицы в порядок. Также хочу отметить и выразить слова благодарности белгородским врачам, которые несмотря на сложность, провели десятки труднейших операций до приезда хирургов из Москвы», – заключила она.

    В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.

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