Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.7 комментариев
ВС России поразили украинские аэродромы базирования носителей ракет Storm Shadow
В последний день 2023 года ВС России нанесли удар высокоточным оружием по инфраструктуре аэродромов, где базировались самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Удар наносился оружием воздушного базирования большой дальности. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты были поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Коме того, на Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение формированиям 14-й, 21-й и 92-й механизированных бригад ВСУ около Тимковки, Тернов Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР). Потери противника составили более 40 человек, машина пехоты, две бронемашины.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» во взаимодействии с авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны возле Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, танк, две бронемашины, гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.
На Донецком направлении подразделения Южной группировки слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией нанесли поражение живой силе и технике противника рядом с Белогоровкой, Клещеевкой и Андреевкой Донецкой народной республики (ДНР). Уничтожены более 260 военнослужащих, две машины пехоты.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены три польские самоходные артустановки Krab, а РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, сообщил Конашенков.
На Южно-Донецком направлении умелыми действиями подразделений группировки «Восток» при поддержке ударов авиации поражены живая сила и техника ВСУ поблизости от Новомихайловки, Урожайного ДНР и Приютного Запорожской области.
В районе Новомихайловки ДНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника на этом направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, три бронемашины.
На Запорожском направлении подразделения российской группировки поразили противника в опорных пунктах из состава 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Работино и Новоданиловки Запорожской области. Потери ВСУ на этом направлении составили более 40 военнослужащих, гаубица «Мста-Б».
На Херсонском направлении в результате действий подразделений группировки «Днепр» уничтожено более 35 военнослужащих. За последние сутки в ходе контрбатарейной борьбы поражены американская самоходная артустановка М109 Paladin, две американские артиллерийские системы М777, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика», перечислили в Минобороны.
Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотниками группировок войск ВС России поражено предприятие по производству БПЛА в районе Чугуева Харьковской области, четыре склада топлива для техники ВСУ в районах Одессы, Днепропетровска и Константиновки Николаевской области, 94 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 128 районах, подытожили в оборонном ведомстве.