Эксперт указал на ключевую роль России в БРИКС

Политолог Рудаков: С именем российского лидера связаны надежды на трансформацию современного миропорядка

Tекст: Андрей Резчиков

«Можно с уверенностью говорить о том, что влияние БРИКС будет расти с каждым годом, расширяются форматы сотрудничества внутри самого сообщества. Россия играет в БРИКС ключевую роль и консолидирует группу стран, которые являются мощными лидерами XXI века. По всем прогнозам, уже в самое ближайшее время совокупный потенциал БРИКС превысит потенциал G7», – отметил Александр Рудаков, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Председательство с 2024 года России в БРИКС и СНГ свидетельствует о неудаче попыток Запада превратить Россию в страну-изгоя. Напротив, сам Запад теряет свое влияние на страны Азии, Африки и Латинской Америки, – продолжил эксперт. – А влияние России в этих регионах возрастает. Особенно это касается попыток Запада создать РФ проблемы в СНГ – ничего из этого не вышло, Россия остается признанным лидером постсоветского пространства, а само СНГ обретает второе дыхание. В рамках содружества реализуются новые проекты и инициативы».

Благодаря России растет экономический потенциал и внешнеполитический авторитет СНГ. «Россия является геополитическим центром постсоветского пространства, выступает гарантом его стабильности и безопасности», – пояснил собеседник.

По его словам, изолировать Россию невозможно, потому что без нее не сможет полноценно развиваться мировое хозяйство, глобальная экономика. «Попытки экономической изоляции России и санкционная война с самого начала имели мало шансов на успех. Решительные действия президента Владимира Путина и правительства сорвали реализацию плана изоляции России», – напомнил политолог.

Кроме того, коллективный Запад пытался начать против России социокультурную войну, инициировать «отмену России». «Предпринимались попытки демонизировать Россию в глазах Глобального Юга, африканских и азиатских стран. Однако эти шаги не достигли своей цели в силу радикального расхождения тезисов западной пропаганды с реальными фактами, правда о которых доходит сознания жителей Азии, Африки и Латинской Америки», – пояснил Рудаков.

Эксперт указал на огромный международный авторитет Владимира Путина, который «рассматривается сегодня большей частью человечества как признанный мировой лидер». «С именем российского лидера связаны надежды на трансформацию современного миропорядка, на создание более справедливого мироустройства, основанного на тех принципах, о которых Путин, в частности, говорил в своем выступлении на форуме «Валдай», – указал спикер.

Исследование британского издания The Economist о том, что действия России на Украине осуждает преимущественно Запад, а в других регионах мира у РФ много сторонников или тех, кто сохраняет нейтралитет, объясняется тем, что «теряется привлекательность западного образа жизни». «Происходит кризис карго-культа, демифологизация Запада. С другой стороны, мы видим эффективность внешней политики России, ее дипломатии, рост воздействия ее мягкой силы. Запад осознает свою слабость в открытом информационном противоборстве, достоверная информация находит дорогу к сознанию людей», – считает эксперт.

Кроме того, большую роль в этом процессе играет «твердая сила России». «Ситуация, когда мир видит мощь и устойчивость России, ее внутриполитическую стабильность, производит нужное впечатление, усиливает международный авторитет. Стратегические послания Владимира Путина, в которых высказаны идеи построения нового справедливого миропорядка, нашли огромный отклик в странах Глобального Юга», – подытожил Рудаков.

Россия в 2024 году председательствует в двух международных объединениях: БРИКС и СНГ. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. Однако позже Аргентина, где сменился президент, отозвала свою заявку.

«Россия в ходе своего председательства будет самым конструктивным образом взаимодействовать с партнерами по «пятерке» в целях дальнейшего укрепления роли и авторитета БРИКС, который, безусловно, будет только расти», – говорил Путин.

Страны БРИКС полностью поддержали председательство России для проведения саммита в 2024 году. XVI встреча представителей объединения должна состояться в Казани. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что роль стран БРИКС с течением времени будет возрастать в вопросах решения глобальных проблем. Министр также подчеркнул, что расширение объединения – логичный шаг, который с появлением новых партнеров позволит продолжить развитие этого формата.

Что касается программы председательства России в СНГ в 2024 году, то в нее войдет около 150 мероприятий, главным из которых станет саммит Содружества в октябре. Как отмечал Путин, Россия в рамках своего председательства будет действовать в тесной координации с нынешним и будущим председателями – Киргизией и Таджикистаном, а также будет стремиться обеспечить преемственность в реализации инициатив, выдвинутых в Содружестве в 2023 году.

В понедельник Путин назвал приоритеты председательства России в БРИКС.