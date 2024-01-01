Эксперт: Россия демонстрирует всему миру эффективно работающую систему социальных гарантий

Эксперт Шаповалов: Россия успешнее других стран проводит на практике социальную политику

Tекст: Андрей Резчиков

«Россия это – одно из ведущих социальных государств, где президент лично гарантирует и расширяет меры поддержки граждан. В настоящий момент Россия является одной из наиболее успешных и последовательно проводящих на практике социальную политику», – считает Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«В 2020 году к Конституции были приняты поправки, которые создали эффективную систему гарантий выполнения государством своих социальных функций. Все последние годы мы наблюдаем очень результативную работу государства по обеспечению социальных гарантий и расширению социальной помощи гражданам, – продолжил специалист. – Необходимо подчеркнуть, что практически в каждом послании президента Владимира Путина – и 2023 год не был исключением – можно видеть целый ряд инициатив, связанных с расширением социальных гарантий и увеличением социальной помощи тем или иным слоям населения».

Россия в настоящий момент демонстрирует миру эффективно работающую систему социальных гарантий, добавил собеседник. «Отдельно можно выделить создание системы социальных гарантий в новых субъектах федерации. Граждане России, проживающие в новых регионах, в полной мере включены в систему социальной помощи», – указал Шаповалов.

По его словам, отдельная забота государства – это поддержка семей военнослужащих, участников специальной военной операции (СВО), гарантии членам их семей, в том числе в сфере образования, здравоохранения.

«Нужно отметить большую работу в социальной сфере в субъектах федерации, пострадавших от террористических атак со стороны киевского режима. Это Брянская, Курская, Белгородская области, новые субъекты. Но прежде всего надо подчеркнуть, что эти действия осуществляются на регулярной основе, они направлены на повышение уровня жизни пенсионеров и работающего населения. И с января 2024 года мы видим очередное подтверждение этому факту», – отметил специалист.

Если Россия выполняет взятые на себя социальные обязательства и является явным примером обеспечения социальных гарантий и реализации принципа социального государства, то страны Запада идут по прямо противоположному пути, добавляет эксперт.

«На Западе сокращаются социальные гарантии, ограничиваются те или иные права и свободы, в том числе в экономической сфере и в сфере трудовых отношений. Это очень явные тенденции в целом ряде западных стран», – указал руководитель проектов ЭИСИ.

Он подчеркнул также, что введение единоразового налога на сверхприбыль для компаний по инициативе президента позволит получить дополнительные ресурсы для поддержки уязвимых групп граждан. «Это выполнение принципа равных возможностей, социальной справедливости. Эти действия направлены на поддержку нуждающихся слоев общества и на выравнивание доходов граждан», – считает Шаповалов.

Собеседник напомнил о требовании Владимира Путина, чтобы зарплаты бюджетников росли, как и в целом по экономике. «Это осознанная политика нашего государства на протяжении многих лет. Можно вспомнить майские указы президента, направленные на повышение уровня заработных плат определенных категорий бюджетной сферы, которая важна в силу тех значимых функций, которые выполняет бюджетный сектор. Это система здравоохранения, образования, ЖКХ, сфера культуры и социального обеспечения. В настоящее время мы наблюдаем устойчивую тенденцию повышения доходов бюджетников», – считает эксперт.

«В настоящее время можно с уверенностью сказать, что зарплаты работников бюджетной сферы находятся на достаточном уровне, не меньше, чем уровень средних заработных плат по тем или иным субъектам федерации. Более того, государством предпринимаются существенные усилия по увеличению зарплат бюджетников и это явно выраженная тенденция», – подытожил Шаповалов.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2024 году установлен на уровне 19 242 рублей в месяц, соответствующий закон был подписан Владимиром Путиным в ноябре. Согласно закону, с 2024 года в России МРОТ увеличится на рекордные 18,5%, а также с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48% (ранее 42%). Принятие закона способствует обеспечению повышения заработной платы около 4,8 млн работников.

С 2024 года меняется система расчета оплаты труда в сфере образования. Учитываться будет опыт и квалификация учителя, который будет получать дополнительный процент заработной платы. Зарплату участников СВО повысят до 210 тыс. руб. в месяц. Зарплата военнослужащих зависит от звания, должности и выслуги лет. С 1 октября 2024 года денежное довольствие всех военных увеличат на 4,5%. Сотрудников МВД ждет аналогичная индексация зарплаты. Их заработок также будет увеличен с 1 октября 2024 года на 4,5%.

Дополнительные расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2024 году составят: для работников федеральных государственных учреждений (к средствам, заложенным в федеральный бюджет) – 19,7 млрд рублей и работников государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений – 126,4 млрд рублей.

В новом году правительство планируют направить более 7,7 трлн рублей на социальную политику. Бюджетные ассигнования по разделу «Социальная политика» в 2024 году составят 7 731 944,8 млн рублей, в 2025 году – 7 693 157,1 млн рублей и в 2026 году – 7 855 247,9 млн рублей. В новом году планируется повысить зарплату 901,6 тыс. медицинских работников.

В разрезе госпрограмм больше всего расходов приходится на «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» – 4,8 трлн руб. в 2024 году, 4,9 трлн руб. в 2025 году., 5,1 трлн руб. в 2026 году.

Летом Госдума приняла закон о налоге на сверхприбыль. Речь идет о компаниях, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей. Так, например, за первое полугодие 2023-го у «Роснефти» этот показатель составил 652 млрд рублей, «Лукойла» – 565 млрд рублей, «Газпромнефти» – 304,4 млрд, «Татнефти» – 147,7 млрд.