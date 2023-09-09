В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».5 комментариев
Хуснуллин заявил о планах запустить 15 сентября автодвижение по Крымскому мосту
Хуснуллин: Запуск автодвижения по поврежденной части Крымского моста запланирован на 15 сентября
Автомобильное движение по разрушенной части Крымского моста планируется запустить 15 сентября, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 1».
Он отметил, что работа идет в круглосуточном режиме, и 15 сентября по разрушенной части Крымского моста можно будет поехать. По словам Хуснуллина, полностью завершена установка на проектную отметку пролетного строения, осталось положить асфальт, сделать освещение, нанести разметку, передает ТАСС.
Ранее в пятницу Хуснуллин заявил, что движение автомобилей по Крымскому мосту запустят в ближайшие 7-10 дней.