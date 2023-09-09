В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».5 комментариев
BI: Нестандартные минные поля ВС России вызвали проблемы у ВСУ
Business Insider: Нестандартные минные поля ВС России вызвали проблемы у ВСУ
Российская армия построила на передовой нестандартные минные поля, которые стали проблемой для контрнаступления украинских войск, разминировать их бесполезно, сообщило Business Insider.
Издание пишет, что ВСУ столкнулись с почти непреодолимым препятствием для контрнаступления в виде нестандартных минных полей российской армии. Они прикрыты средствами огня с закрытых позиций, такими как минометы и артиллерия, или ударными вертолетами, передает RT.
По словам обозревателей, вид этих полей изменился и только усугубил проблему, а тактика ВСУ по их разминированию потеряла актуальность.
Ранее издание The Washington Post сообщало, что российские военные перед началом контрнаступления украинских войск построили серьезную оборону, включая минные поля.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.