BI: Нестандартные минные поля ВС России вызвали проблемы у ВСУ

В МИД отреагировали на сообщение властей Кубы об аресте вербовщиков для СВО

МИД России: Сообщения об аресте вербовщиков кубинцев для боев на Украине изучаются компетентными органами

Tекст: Алёна Задорожная

«В Москве самым серьезным образом восприняли заявление МИД Кубы от 4 сентября. Содержащиеся в нем утверждения внимательно изучаются компетентными органами двух стран», – говорится в сообщении Департамента информации и печати МИД России.

«При этом важно подчеркнуть, что речь идет о взаимодействии в пресечении криминальной деятельности в сфере торговли людьми», – добавили в ведомстве. В МИД также подчеркнули, что «иные, более политизированные толкования этого сюжета, некорректны и неуместны».

«Что касается прохождения кубинскими гражданами (и гражданами других государств) военной службы по контракту в Вооруженных Силах России и воинских формированиях, то такая возможность допускается действующей у нас нормативной базой в частности, указом президента от 14 ноября 2022 года. Соответствующие практические аспекты находятся в компетенции Минобороны России», – отметили в МИД.

«Особо подчеркиваем: мы поддерживаем тесный контакт с кубинскими партнерами по всем вопросам двусторонней и международной повестки дня. Высоко ценим общность подходов к их решению. Любые попытки искать «зазоры» в позициях в ущерб российско-кубинскому стратегическому партнерству – бесперспективны», – заключили в МИД.

Ранее кубинские власти арестовали по обвинению в торговле людьми 17 человек, связанных с группой, вербовавшей молодых кубинских мужчин на службу в воинские формирования для участия в военной операции на Украине.

Как указывалось на сайте кубинского МИД, силы правопорядка выявили сеть по торговле людьми, действующую из России, целью которой было привлечение кубинцев к участию в военных действиях. Эти попытки «были нейтрализованы», а против причастных возбуждены уголовные дела. Отмечается, что «враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы запятнать имидж страны и представить ее соучастником действий, которые мы решительно отвергаем».



