Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Число сдающихся в плен украинских солдат растет

Tекст: Вера Басилая

Офицер предположил, что украинские военные сдаются в плен из-за того, что им отдают невыполнимый приказ взять линии обороны ВС России, или из-за того, что их плохо обучили, передает РИА «Новости».

Макгрегор напомнил, что на Западе не говорят правду, что происходит на фронте, замалчивают число погибших солдат ВСУ, а это невороятно большая цифра – 400 тыс. человек.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько реалистичны западные оценки в отношении потенциала ВСУ и хватит ли у противника сил для активизации конфликта через девять месяцев.