В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».5 комментариев
В США заявили о растущем числе сдающихся в плен солдат ВСУ
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Число сдающихся в плен украинских солдат растет
Число украинских подразделений и военных, которые сдаются, растет с каждым днем, они не желают выполнять обрекающие их на гибель приказы командования, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.
Офицер предположил, что украинские военные сдаются в плен из-за того, что им отдают невыполнимый приказ взять линии обороны ВС России, или из-за того, что их плохо обучили, передает РИА «Новости».
Макгрегор напомнил, что на Западе не говорят правду, что происходит на фронте, замалчивают число погибших солдат ВСУ, а это невороятно большая цифра – 400 тыс. человек.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько реалистичны западные оценки в отношении потенциала ВСУ и хватит ли у противника сил для активизации конфликта через девять месяцев.