В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».5 комментариев
Минобороны сообщило о предотвращении теракта в Крыму
Минобороны: Система ПВО сбила беспилотник и предотвратила теракт в Крыму
Российская ПВО предотвратила попытку Киева совершить теракт в Крыму, над полуостровом уничтожен украинский беспилотник, сообщили в Министерстве обороны.
Украина пыталась атаковать Крым при помощи беспилотника в субботу в районе 19.30, дежурными средствами ПВО дрон был сбит, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике на северо-западе полуострова, и двух уничтоженных дронах на западе Крыма.