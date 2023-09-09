В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».5 комментариев
Команда легенд «Спартака» выиграла у сборной мира в матче в честь Ильи Цымбаларя
Команда легенд московского футбольного клуба «Спартак» со счетом 2:1 обыграла сборную мира в матче, посвященном шестикратному чемпиону России Илье Цымбаларю.
В команде «Спартака» голы забили Андрей Ещенко и Роман Павлюченко. У сборной мира отличился Максим Ромащенко. Тренерами команды легенд «Спартака» выступили Олег Романцев и Станислав Черчесов, наставниками сборной мира стали Юрий Семин и Массимо Каррера. Капитаном «Спартака» был сын Ильи Цымбаларя Олег, капитаном сборной мира – Александр Мостовой, передает ТАСС.
Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран не смог принять участие в игре из-за экстренной операции.
Цымбаларь умер 28 декабря 2013 года. Он выступал за «Спартак», в составе которого стал шестикратным чемпионом и двукратным обладателем кубка страны, также Цымбаларь играл за московский «Локомотив», с которым стал обладателем Кубка России, и за махачкалинский «Анжи».