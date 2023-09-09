В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».3 комментария
Российское консульство в Милане выразило протест из-за выставки «Азова»
Российское консульство в Милане выразило протест мэру города из-за выставки «Азова»
Генеральный консул России в Милане Дмитрий Штодин выразил протест мэру города Джузеппе Сале из-за организованной выставки, посвященной боевикам националистического батальона «Азов» (запрещен в России).
Генконсул написал в письме мэру Милана, что с сожалением узнал о том, что муниципалитет поддержал фотовыставку на улице Данте и в Музее Рисорджименто. Штодин выразил глубокое возмущение решением муниципалитета предоставить пространство «Азову» (запрещенному в России), который известен массовыми убийствами в Донбассе, где для местного населения боевики батальона – отнюдь не герои, а жестокие убийцы, передает ТАСС.
Дипломат также подчеркнул, что Милан, который считается одним из важнейших культурных, экономических и политических центров Европы, предоставило сцену для «темных сил нацистско-фашистского происхождения», когда как все говорят о мире.
Ранее в документах посольства Дании в Киеве нашли свидетельства подготовки НАТО «Азова» в 2021 году.