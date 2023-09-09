Российское консульство в Милане выразило протест мэру города из-за выставки «Азова»

Tекст: Вера Басилая

Генконсул написал в письме мэру Милана, что с сожалением узнал о том, что муниципалитет поддержал фотовыставку на улице Данте и в Музее Рисорджименто. Штодин выразил глубокое возмущение решением муниципалитета предоставить пространство «Азову» (запрещенному в России), который известен массовыми убийствами в Донбассе, где для местного населения боевики батальона – отнюдь не герои, а жестокие убийцы, передает ТАСС.

Дипломат также подчеркнул, что Милан, который считается одним из важнейших культурных, экономических и политических центров Европы, предоставило сцену для «темных сил нацистско-фашистского происхождения», когда как все говорят о мире.

Ранее в документах посольства Дании в Киеве нашли свидетельства подготовки НАТО «Азова» в 2021 году.