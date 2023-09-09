Моди анонсировал запуск нового экономического коридора через Ближний Восток в Европу

Tекст: Вера Басилая

«Экономический коридор Индия – Ближний Восток – Европа» возглавляемая Индией и США, станет первой инициативой по сотрудничеству в сфере связи и инфраструктуры с участием Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии, ЕС, Франции, Италии, Германии и Штатов, передает РИА «Новости».

В свою очередь Байден заявил, что Вашингтон намерен вложить инвестиции в новую железную дорогу из Анголы в сторону Индийского океана, что создаст рабочие места и повысит продовольственную безопасность. По его словам, это станет революционной инвестицией. Также Байден предложил «работать вместе».

Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд выразил надежду, что эта инициатива реализуется. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что благодаря такой прямой связи между Индией, Ближним Востоком и Европой. Путешествовать можно будет на 40% быстрее.

Саммит лидеров G20 в Нью-Дели начался в субботу и завершится в воскресенье. Кроме лидеров стран «двадцатки» приглашены главы девяти государств: Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Российскую делегацию возглавил глава МИД Сергей Лавров, китайскую – премьер Госсовета КНР Ли Цян.