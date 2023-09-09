В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».2 комментария
В ОП рассказали о резонансных сообщениях о вбросах во второй день выборов
В Общественной палате рассказали о резонансных сообщениях о вбросах во второй день выборов
Сообщения о вбросах бюллетеней на избирательных участках вызвали резонанс во второй день голосования на выборах в России, наблюдатели заявили о 112 предполагаемых отклонениях от перечня правил по организации голосования, сообщила председатель комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.
Булгакова рассказала о ситуации в Липецкой области. В Telegram-канале регионального отделения одной из политических партий в Липецкой области была опубликована видеозапись с участка №1532, на которой якобы зафиксировали вброс бюллетеней, передает ТАСС.
Председатель комиссии ОП уточнила, что бюллетени по окончании голосования в первый день перемешали в сейф-пакете и сложили в сейф на ночное хранение. Сейчас по данному факту была направлена жалоба в избирком, ведется проверка, если вброс подтвердится, то бюллетени признают недействительными.
По ее словам, волонтеры ситуационного центра ОП РФ по наблюдению за выборами более 9 тыс. раз связывались с наблюдателями на местах. На данный момент наблюдатели сообщили о 112 предполагаемых отклонениях от золотого стандарта наблюдения, из которых пока подтвердились 12, девять из них были устранены, 41 сообщение находится в работе.
Она также заявила, что на горячую линию ОП РФ поступило 63 обращения, через интернет-форму горячей линии – 16.
В этом году Единый день голосования (ЕДГ) проходит в 85 субъектах Федерации. В 21 регионе избиратели голосуют за высших должностных лиц. В том числе москвичи выбирают мэра столицы. Жители 20 регионов формируют региональные парламенты, в 16 субъектах люди голосуют за депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров. Также идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.