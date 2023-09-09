Путин поручил тщательно продумать план ремонта Смоленской крепостной стены

Tекст: Вера Басилая

Тему реконструкции Смоленской крепостной стены поднял врио губернатора региона Василий Анохин. По его словам, часть памятника оборонного зодчества и символа региона находится в аварийном состоянии, нуждаются в ремонте ряд прясел и башни. Анохин заявил, что первоочередные противоаварийные работы оценили в 263 млн рублей, а само восстановление – в 4,2 млрд рублей, передает ТАСС.

«Если мы сейчас только поговорим о необходимости проведения аварийных работ, то на этом все и остановится. Нужно иметь план дальнейших шагов, дальнейших действий. Иначе это повиснет опять. Сделаем самое необходимое, чтобы она не рухнула в некоторых местах, ну и все! И опять будет потом разрушаться, вот и все!» – заявил Путин, потребовав от главы Минкультуры Ольги Любимовой разработать план восстановления объекта и внести в бюджет все необходимые работы.

«Не знаю, надо ли дважды тратить деньги? Сначала потратить на аварийные работы, а потом тут же начать реставрационные. Я не знаю, специалистам виднее. Скупой платит дважды. Сразу сделайте единый план работ, вот и все», – поручил президент.

В свою очередь глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что реставрация Смоленской крепостной стены может завершиться за пять лет. По его словам, в следующем году будут найдены 263 млн рублей на реконструкцию 14 объектов, около 4 млрд рублей будут выделены за четыре следующих года.

Ранее президент России Владимир Путин призвал поддерживать Смоленскую область как западный форпост России.