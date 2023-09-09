В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».0 комментариев
Путин поручил тщательно продумать план ремонта Смоленской крепостной стены
Президент России Владимир Путин поручил Министерству культуры тщательно продумать план реконструкции аварийной Смоленской крепостной стены, чтобы не платить дважды за одни и те же работы.
Тему реконструкции Смоленской крепостной стены поднял врио губернатора региона Василий Анохин. По его словам, часть памятника оборонного зодчества и символа региона находится в аварийном состоянии, нуждаются в ремонте ряд прясел и башни. Анохин заявил, что первоочередные противоаварийные работы оценили в 263 млн рублей, а само восстановление – в 4,2 млрд рублей, передает ТАСС.
«Если мы сейчас только поговорим о необходимости проведения аварийных работ, то на этом все и остановится. Нужно иметь план дальнейших шагов, дальнейших действий. Иначе это повиснет опять. Сделаем самое необходимое, чтобы она не рухнула в некоторых местах, ну и все! И опять будет потом разрушаться, вот и все!» – заявил Путин, потребовав от главы Минкультуры Ольги Любимовой разработать план восстановления объекта и внести в бюджет все необходимые работы.
«Не знаю, надо ли дважды тратить деньги? Сначала потратить на аварийные работы, а потом тут же начать реставрационные. Я не знаю, специалистам виднее. Скупой платит дважды. Сразу сделайте единый план работ, вот и все», – поручил президент.
В свою очередь глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что реставрация Смоленской крепостной стены может завершиться за пять лет. По его словам, в следующем году будут найдены 263 млн рублей на реконструкцию 14 объектов, около 4 млрд рублей будут выделены за четыре следующих года.
Ранее президент России Владимир Путин призвал поддерживать Смоленскую область как западный форпост России.