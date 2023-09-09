  • Путин призвал поддерживать Смоленскую область как западный форпост России
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    Почему компромисс участников G20 по Украине стал прорывом
    Рогов рассказал, как подбили второй Challenger 2 в Запорожской области
    Мэр Харькова изменил мнение в вопросе запрета русского языка
    WP: Часть украинцев согласны на мир с Москвой при одном условии
    Шерпа России назвала сложными переговоры по украинскому кризису в рамках G20
    Силы России нанесли удары по базам подготовки диверсионных групп ВСУ
    Польский полковник: ВСУ оказались в ловушке из-за Маска
    Мэр Харькова изменил мнение в вопросе запрета русского языка
    Захарова показала пример трогательной любви жителей Индии к России
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Деколонизация как прикрытие колонизации

    В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».

    0 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    48 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России не нужна переговорная форточка с Украиной

    Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

    12 комментариев
    9 сентября 2023, 17:16

    В Турции грузовик врезался в толпу молящихся людей

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Кахарамнмараше на юго-востоке Турции грузовик протаранил толпу молящихся людей, пять человек погибли, сообщает телеканал NTV.

    У грузового автомобиля отказали тормоза, поэтому он врезался в толпу людей, участвовавших в похоронной молитве, рассказал губернатор Кахраманмараша Мюкеррем Унлюер, передает РИА «Новости».

    По предварительным данным, погибли пять человек, а 25 человек получили ранения. Инцидент произошел во время заупокойной молитвы. Грузовик следовал по трассе Кахраманмараш – Андирин, когда врезался в припаркованные машины, а затем – в толпу.

    Ранее в Турции в автобус с туристами врезался грузовик, в результате чего тот упал в водный канал.

    9 сентября 2023, 09:53
    WP: Часть украинцев согласны на мир с Москвой при одном условии

    WP: Часть украинцев согласны на мир с Россией при получении реальных гарантий безопасности

    WP: Часть украинцев согласны на мир с Москвой при одном условии
    @ REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

    Tекст: Алина Власенко

    Некоторые украинцы согласны на мир с Россией при условии, что получения реальных гарантий безопасности со стороны Москвы, пишет американский обозреватель Фарид Закария.

    Как пишет обозреватель в статье для The Washington post, взгляды многих украинцев не очень радикальны. Некоторые из них говорят, что могут представить прекращение конфликта со стороны Киева в обмен на реальные гарантии безопасности со стороны Москвы.

    Однако других взглядов придерживаются непосредственные участники конфликта со стороны Киева. Они как раз готовы рассматривать альтернативные варианты окончания конфликта, сообщает Ura.ru.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что перспектив для начала диалога по конфликту на Украине пока нет.

    Коментарии (48)
    9 сентября 2023, 04:06
    Названа причина поступка прыгавшей на машины босоногой стюардессы в Шереметьево

    «Фонтанка»: Поведение прыгавшей на машины босоногой стюардессы в Шереметьево объяснили ложным сообщением о смерти мужа

    Названа причина поступка прыгавшей на машины босоногой стюардессы в Шереметьево
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Бортпроводница «Аэрофлота», задержанная в среду после того, как босиком с криками прыгала на автомобили, повела себя таким образом из-за сообщения о кончине мужа, которое впоследствии не подтвердилось, пишут СМИ со ссылкой на родственников женщины.

    Бортпроводница Майя в настоящее время госпитализирована. Как объяснили родственники женщины, ее супруг принимает участие в спецоперации на Украине, он жив и здоров, однако ей «кто-то сообщил о его смерти», пишет «Фонтанка».

    Родственница бортпроводницы призналась, что никто не знает, кто решил так напугать Майю. По ее словам, родные мобилизованного Дениса, который сейчас находится в зоне СВО, разговаривали с ним на следующий день после инцидента, ставшего достоянием общественности. Они подтверждают, что с мужчиной все в порядке. «Ему мы обо всем этом, конечно, не рассказывали, зачем человека беспокоить», – добавила родственница стюардессы.

    У Майи и Дениса двое детей, уточняет издание.

    Коментарии (17)
    9 сентября 2023, 02:40
    В Генштабе Британии рассказали о «сильных эмоциях» от уничтожения Challenger 2

    Глава Генштаба Британии Сандерс признался, что испытал «сильные эмоции» от уничтожения танка Challenger 2

    В Генштабе Британии рассказали о «сильных эмоциях» от уничтожения Challenger 2
    @ UK Ministry of Defence/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Начальник генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс признался, что испытал сильные эмоции, увидев уничтожение британского основного боевого танка (ОБТ) Challenger 2 в зоне проведения российской спецоперации.

    «Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке», – сказал Сандерс в интервью порталу Forces.net.

    Он добавил, что британские военнослужащие испытывают глубокую привязанность к своей технике, передает РИА «Новости».

    Накануне сообщалось, что ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger.

    Коментарии (33)
    8 сентября 2023, 18:54
    Послу Армении сделали жесткое предупреждение в МИДе

    МИД России: Послу Армении было сделано жесткое представление из-за серии недружественных шагов

    Послу Армении сделали жесткое предупреждение в МИДе
    @ Баранов Владимир/Globallook Press

    Tекст: Вера Басилая

    Послу Армении Вагаршаку Арутюняну было сделано жесткое представление из-за совместных учений с США и запуска ратификации Римского статута МУС, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

    В МИД отметили, что правительство Армении в последние дни предприняло серию недружественных шагов: запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев супруги премьер-министра Aнны Акопян с передачей гумпомощи киевскому нацистскому режиму. Кроме того, на территории Армении проводятся военные учения с участием США, следует из сообщения на сайте МИД России.

    Вызванному в связи с этим в МИД России послу Армении Вагаршаку Арутюняну было сделано жесткое представление, а также вручена нота протеста в связи с оскорбительными высказываниями главы Нацсобрания Армении Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой и российского МИД в целом.

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    22 комментария


    Отдельно послу высказали озабоченность в связи с задержанием блогера Бадаляна и обозревателя радио «Sputnik Армения» Геворкяна в Армении.

    В сообщении дипведомства подчеркивается, что Москва исходит из того, что Россия и Армения остаются союзниками, и все договоренности по двусторонним соглашениям будут полностью выполнены на благо народов двух государств.

    «Это, среди прочего, касается организации учений по линии ОДКБ и направления в дальнейшем в республику наблюдательной миссии Организации в целях содействия урегулированию между Арменией и Азербайджаном. Российская сторона будет и впредь прилагать в этих целях все необходимые усилия», – подчеркнули в МИД России.

    Напомним, президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал с должности постоянного представителя ОДКБ Виктора Биягова. Указ выпущен, основываясь на предложении Никола Пашиняна, в соответствии со статьями конституции, говорится в документе.

    В свою очередь жена Пашиняна Анна Акопян поехала в Киев на саммит первых леди. Среди прочего, Акопян передала Украине гуманитарную помощь.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала недопустимыми попытки разжигания вражды между Россией и Арменией путем обвинения Москвы в бедах армянского народа.

    Кроме того, она назвала провокацией задержание блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна в Армении.

    До этого официальный представитель российского дипведомства, комментируя критику спикера парламента Армении Алена Симоняна по ситуации с Лачинским коридором и российскими миротворцами, отметила, что представители Армении в последнее время допускают риторику «на грани хамства». В ответ в СМИ появилась реплика Симоняна, что он не будет отвечать «какой-то секретарше».

    Между тем в Совфеде предостерегли Армению от повторения ошибок Украины и Грузии.

    Коментарии (80)
    8 сентября 2023, 19:44
    Зеленский назвал причину неудачи украинского контрнаступления

    Зеленский заявил о замедлении темпов боевых действий и поставок оружия Украине

    Зеленский назвал причину неудачи украинского контрнаступления
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Валентина Григоренко

    Темпы боевых действий, введение антироссийских санкций и поставки западного оружия Киеву замедляются, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, на данный момент усложняются все процессы: от введения санкций до поставок оружия, передает ТАСС.

    Украинский лидер подчеркнул, что для успешного и быстрого контрнаступления Украине необходимо больше техники от Запада, например, современных истребителей. Он выразил уверенность, что Россия останавливает украинское контрнаступление, потому что Украины нет в небе, а РФ – есть.

    Ранее CNN сообщал, что Украина потеряла надежду на прорыв в контрнаступлении, времени на него почти не осталось. Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад ждет от ВСУ нового наступления в 2024 году.

    Коментарии (30)
    9 сентября 2023, 01:52
    Тело британского наемника нашли на Украине в водоеме со связанными руками

    Sky News: На Украине нашли в водоеме британского наемника со связанными руками

    Tекст: Ольга Никитина

    Британское внешнеполитическое ведомство сообщило, что на Украине погиб еще один наемник, прибывший из Великобритании. По информации СМИ, его тело обнаружили в водоеме со связанными руками.

    Представитель МИД Великобритании сообщил телеканалу Sky News, что власти страны предоставляют помощь семье убитого на Украине британца, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что погибшего звали Джордан Чедвик, он прибыл из графства Ланкашир.

    Британец, ранее служивший в шотландской гвардии, по информации телеканала, намеревался вступить в «интернациональный легион». Его нашли мертвым в водоеме со связанными за спиной руками.

    Издание Daily Record добавляет, что о гибели Чедвика семье стало известно 26 июня. Тело доставили на родину 7 августа. Причины смерти собираются выяснить.

    В июле Минобороны России сообщало, что киевский режим потерял 4 тыс. 845 иностранных наемников в ходе СВО, еще 4 тыс. 801 иностранный боевик бежал с украинской территории. Из Британии, по данным военного ведомства, на Украину прибыла одна из самых многочисленных групп наемников – более 700 человек.

    Москва призывала иностранцев не поддаваться на старания британской спецслужбы, подчеркивая, что они ищут лишь «расходный материал» для Киева.

    Коментарии (24)
    9 сентября 2023, 10:10
    Польский полковник: ВСУ оказались в ловушке из-за Маска

    Польский полковник Левандовски: ВСУ оказались в ловушке из-за Маска

    Польский полковник: ВСУ оказались в ловушке из-за Маска
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алина Власенко

    Варшаве следует вынести урок из того, что Украина оказалась в ловушке, попав в зависимость от частной компании миллиардера Илона Маска, заявил в беседе с Onet польский полковник Петр Левандовски.

    Военный выразил мнение, что вооруженные силы какой-либо страны не должны попадать в зависимость от частной международной компании, глав которой действует по своему усмотрению, передает RT.

    Кроме того, полковник назвал «чушью» заявления о том, что польским военным «следует поучиться» у Вооруженных сил Украины, как вести вооруженный конфликт.

    Ранее Маск заявил, что сервис компании SpaceX под названием Starlink не может быть использован для украинских атак на Крым, поскольку это запрещено пользовательским соглашением.

    Коментарии (12)
    8 сентября 2023, 18:11
    Названа стоимость проезда по М-12 от Москвы до Арзамаса на машине

    В «Автодоре» рассказали, сколько будет стоить проезд по М-12 от Москвы до Арзамаса на автомобиле

    Названа стоимость проезда по М-12 от Москвы до Арзамаса на машине
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Плата за проезд по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса для легковых машин составит - 2,8 тыс. рублей, а для грузовых – около 6 тыс. рублей, сообщил заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Константин Макиев.

    Существует программа лояльности, которая позволяет водителям экономить на платных дорогах до 15% от стоимости проезда с транспондером T-pass, передает ТАСС.

    Общая протяженность участка трассы М-12 от Москвы до Арзамаса составляет 415,6 км. На пути построены 10 транспортных развязок, 144 искусственных сооружений и четыре многофункциональных зоны.

    Ранее президент России Владимир Путин принял участие в открытии участка трассы М-12. Отмечается, что трассу ввели в эксплуатацию раньше срока.

    Коментарии (20)
    9 сентября 2023, 09:27
    Sky News: Цели Украины и Запада в конфликте с Россией больше не совпадают
    Sky News: Цели Украины и Запада в конфликте с Россией больше не совпадают
    @ Monika Skolimowska/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Цели Киева и Запада в конфликте с Москвой больше не совпадают, и западные страны будут все больше сомневаться, что Украина осуществит задуманное, пишет вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в статье на сайте телеканала Sky News.

    По мнению Белла, Россия после распада Советского Союза стремилась стать мировой сверхдержавой. Но, как считает офицер в отставке, конфликт на Украине якобы ослабил позиции Москвы. По его мнению, она больше не представляет угрозу Европе. Таким образом, считает Белл, Запад достиг своей цели и теперь должен заняться внутренними проблемами.

    Однако Украина все еще стремится вытеснить силы России, заявил Белл. Таким образом, считает он, «цели Украины больше не совпадают с целями ее сторонников», передает РИА «Новости».

    По его словам, хотя Запад все еще обязуются оказывать поддержку ВСУ, но скептицизм по поводу того, достижимы и приемлемы ли цели Киева в конфликте, будет возрастать.

    Между тем, ранее СМИ сообщили, что Украина потеряла надежду на прорыв в контрнаступлении, времени на него почти не осталось.

    Коментарии (25)
    9 сентября 2023, 04:51
    В Германии оказались недовольны «возвращением» России в мировую торговлю

    Немецкий ученый Стамер выразил недовольство ростом российской торговли

    В Германии оказались недовольны «возвращением» России в мировую торговлю
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Несмотря на «масштабные санкции», Россия «возвращается» в мировую торговлю, свидетельствует отчет Кильского института мировой экономики. Немецкие эксперты считают этот факт «разочаровывающим».

    В статье Business Insider говорится, что торговая активность России в августе активизировалась. По данным Кильского института мировой экономики, грузооборот трех крупнейших российских портов (Санкт-Петербург, Владивосток и Новороссийск) приблизился к максимальным значениям с начала СВО. В отчете, выводы которого основаны на данных немецкой службы морских перевозок FleetMon, сказано, что число прибывающих контейнеровозов в российских портах растет, «несмотря на санкции и слабый рубль», передает РИА «Новости».

    В институте назвали активность в российских портах «на удивление высокой».

    «Это происходит, несмотря на санкции, введенные западными странами, и падение курса рубля, что разочаровывает», – заявил глава Kiel Trade Indicator, доктор Винсент Стамер. По его словам, Россия, «похоже, возвращается в мировую торговлю».

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей, но Россия сумела обеспечить устойчивость экономики.

    Коментарии (22)
    9 сентября 2023, 10:21
    Старец Зосима перед смертью дал наказ украинским верующим

    В РПЦ рассказали о предсмертных словах старца Зосимы для верующих из России и Украины

    Старец Зосима перед смертью дал наказ украинским верующим
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Обладавший особым духовным даром предвидения основатель Успенского Николо-Васильевского монастыря УПЦ в Волновахском районе ДНР схиархимандрит Зосима завещал сохранять верность единству Русской православной церкви, рассказал епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай (Погребняк), главный реактор издательства Московской патриархии РПЦ.

    «В этом даре прежде всего хотелось бы отметить его стойкость в вере, верность Русской православной церкви, единству церковному и Отечеству», – сказал епископ Николай, передает РИА «Новости».

    Настоятель московского храма святителя Николая на Берсеневке, игумен РПЦ Кирилл (Сахаров) рассказал, что завещание схиархимандрита Зосимы перед смертью «прогремело очень мощно».

    «Оно дало четкую и ясную установку: строго держитесь Русской православной церкви – в ней спасение. А в случае автокефалии … прекращается поминовение правящего архиерея, который пошел на компромисс и поминается святейший патриарх Московский и Всея Руси», – рассказал игумен.

    Схиархимандрит Зосима (в миру Иван Сокур) родился 3 сентября 1944 года в селе Косолманка Свердловской области. Учился в Ленинградской духовной семинарии. В 1975 году был пострижен в монахи с именем Савватий. В 1998 году в селе Никольское (ныне ДНР) основал Успенскую Николо-Васильевскую обитель. В 1990 году был возведен в сан архимандрита, а в 1992 году пострижен в схиму с именем Зосима. Старец скончался 29 августа 2002 года, он похоронен на территории своего монастыря в часовне около Свято-Успенского собора.

    Коментарии (5)
    9 сентября 2023, 11:00
    Журналисты на саммите G20 выстроились в очередь ради фото с российским флагом
    Журналисты на саммите G20 выстроились в очередь ради фото с российским флагом
    @ Игорь Онучин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Прибывшие на «Большую двадцатку» (G20) в Нью-Дели сотрудники СМИ устроили фотосессию с флагом России, принесенным на саммит российским репортером. В какой-то момент к триколору даже образовалась очередь.

    Как сообщила российская журналистка Екатерина Надольская, она уже ездила с триколором на БРИКС. «Он пользовался такой популярностью, что я решила снова с ним приехать… Сегодня все ко мне подходят, даже говорят «спасибо», за то что привезла флаг», – рассказала журналистка, передает РИА «Новости».

    Надольская также отметила: она была удивлена тем, насколько жители Индии, в том числе и местные журналисты, любят Россию и уважают президента Владимира Путина.  

    Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. Делегацию России на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую – премьер Госсовета КНР Ли Цян.

    Коментарии (11)
    8 сентября 2023, 20:08
    Врач рассказал, как выжить при сильном отравлении шаурмой

    Врач Воробьев рассказал, что делать при сильном отравлении шаурмой до прибытия медиков

    Врач рассказал, как выжить при сильном отравлении шаурмой
    @ Александра Левчук/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    При сильном отравлении шаурмой необходимо сделать промывание желудка. Для этого необходимо выпить очень много воды, и речь идет не о стакане жидкости, рассказал газете ВЗГЛЯД глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, комментируя массовое отравление в Курской области. Технолог мясного производства разъяснил, что определить испорченное мясо в шаурме невозможно – неприятные запахи маскируют современными реагентами.

    В Курской области в городе Льгов отравились шаурмой 22 жителя, один человек погиб. Пострадавшие рассказывают, что не почувствовали во вкусе блюда ничего необычного, однако спустя время появилась боль в животе, рвота, диарея и температура. Также некоторые отравившиеся рассказывали, что их близкие после поедания этой шаурмы теряли сознание.

    К таким сильным последствиям скорее привели инфекционные процессы из-за некачественно обработанной курятины или другого использованного при приготовлении мяса, считает Воробьев. В таких ситуациях специалист рекомендует немедленно обращаться в медучреждение или вызвать скорую медицинскую помощь.

    «Если мы говорим о мерах, которые можно принять немедленно, то это, конечно, промывание желудка. Для этого необходимо заливать (если человек не способен сам пить) или пить очень много воды, а затем исторгнуть ее из организма. Если речь идет о токсинах, то вывести их можно только через желудок «в обратном направлении». И речь идет не о стакане воды, а о трех-пяти литрах», – говорит Воробьев.

    Также врач отметил, что потеря сознания при отравлении может возникнуть из-за затяжной рвоты и диареи, приводящей к обезвоживанию. В таких случаях очнувшемуся человеку дают концентрированный раствор соли, который готовится в пропорции чайная ложка соли на стакан чистой питьевой воды. Однако самостоятельно бороться с обмороками специалист не советует, в данной ситуации он рекомендует прибегнуть к вызову скорой.

    При этом определить, что мясо испорчено, практически невозможно. Ведь для маскировки неприятных запахов сейчас применяются специальные реагенты, рассказал мясник, технолог Борис Рябинкин. 

    «Не во всех точках шаурмы большая проходимость, да и заведений сейчас таких очень много. Поэтому мясо нередко начинает пропадать, даже если изначально было качественным. Но чтобы его спасти, сейчас уже не замачивают мясо в ванне с содой и марганцовкой, а используют специальные фреш-химикаты. Они работают наподобие освежителя, отбивают неприятный запах», – говорит Рябинкин.

    Химикаты эти представляют собой порошки, продолжает собеседник. Ими обмазывают сырой кусок мяса, после чего у него восстанавливается цвет и появляется запах уксуса, который вскоре вовсе пропадает. Распознать использование «фреша» в приготовленном мясе нельзя.

    Кроме того, он обращает внимание на то, что шаурма – продукт быстрого питания и относится к скоропортящемся продуктам. Нередко повара, которые ее готовят, в целях экономии пренебрегают безопасностью клиентов: насаживают большое количество мяса на вертел, готовят его, но не успевают распродать. За целый день оно портится.

    Но клиент, говорит эксперт, это никак почувствовать не может, ведь мясо забивается специями и очень мелко нарезается. «Полностью предостеречь себя от отравления шаурмой, наверное, никак нельзя. Могу лишь посоветовать смотреть за работой шаурмиста, как мясо выглядит, когда его только-только срезали, нет ли у него зеленоватого оттенка, нет ли подозрительного запаха. Ну и к выбору места стоит подходить изначально с умом. Лучше выбирать проверенные шаурмечные или те, где есть очередь – там, вероятнее всего, мясо долго не залеживается, а значит меньше вероятность, что оно испорченное», – заключил Рябинкин.

    В конце августа Роспотребнадзор сообщил, что среди посетителей кафе, расположенного на севере Москвы, зарегистрировано 53 случая кишечной инфекции. Пострадавшие ели шаурму и куру гриль.

    Коментарии (36)
    9 сентября 2023, 07:57
    Маск объяснил, почему сорвал атаку ВСУ на Крым

    Маск: Желание Киева использовать Starlink для атак на Крым идет против правил SpaceX

    Маск объяснил, почему сорвал атаку ВСУ на Крым
    @ Jae C. Hong/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что сервис компании SpaceX под названием Starlink не может быть использован для украинских атак на Крым, поскольку это запрещено пользовательским соглашением.

    Маск на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) напомнил, что никогда и не обещал, что действие сети Starlink затронет Крым. По его словам, данная система является гражданской, ее нельзя применять для военных наступательных действий, передает ТАСС.

    Бизнесмен добавил, что сейчас SpaceX создает сеть Starshield, идентичную Starlink, но уступающую ей в масштабах. Она, как обещает Маск, будет находиться под контролем правительства США.

    Накануне Маск говорил, что, согласись он на просьбу Киева активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя, то его компания SpaceX превратилась бы в явного соучастника «крупного военного акта и эскалации конфликта».

    Коментарии (12)
    8 сентября 2023, 19:12
    Эксперт оценил вероятность вмешательства Тегерана в конфликт Еревана и Баку

    Востоковед Семенов: Иран хочет восстановить свое влияние на Южном Кавказе, поэтому готов поддерживать Армению

    Эксперт оценил вероятность вмешательства Тегерана в конфликт Еревана и Баку
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Иран за счет поддержки Армении хочет увеличить свое влияние на Южном Кавказе. Однако прямое вмешательство Тегерана в конфликт в Нагорном Карабахе маловероятно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее в Сети обратили внимание на готовность Ирана помочь Армении.

    «Иран, пытаясь восстановить свою историческую значимость на Южном Кавказе, старается отыграть роль защитника интересов Армении. Аналогичные порывы со стороны Тегерана уже были во время первой и второй карабахской войны. Правда, тогда его влияние было недостаточно большим», – сказал Кирилл Семенов, востоковед, эксперт Российского совета по международным делам.

    «Кроме того, Ирану не нравится усилившееся присутствие Турции в регионе. Тегеран достаточно ревностно относится к тому, что шиитский Азербайджан не находится в его сфере влияния. Баку предпочитает ориентироваться на этническую близость с Анкарой, нежели на конфессиональное и историческое родство с Исламской республикой», – подчеркивает собеседник.

    «Однако маловероятно, что Тегеран вмешается в ситуацию в Нагорном Карабахе. Во-первых, Армения сама не попросит Иран помочь ей в борьбе против Азербайджана. Во-вторых, экономические и политические риски содеянного будут очень высоки и не перекроют возможные дивиденды», – отмечает он.

    «Я полагаю, что реакция Ирана сведется к агрессивной риторике. Возможно, Тегеран проведет военные маневры на границе с Азербайджаном. Скорее всего, этим вмешательство Исламской республики в ситуацию и закончится», – резюмировал Семенов.

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    Ранее авторы Telegram-канала «Цицак» обратили внимание на заявление главкома сил ПВО Ирана Алиреза Сабахифарда о военном сотрудничестве. «Генерал почти прямым текстом сделал Армении предложение, от которого не могли бы отказаться власти Армении, если бы их заботила безопасность их страны», – пишут они.

    «Силы ПВО готовы содействовать военному сотрудничеству с государствами-союзниками в таких областях, как обучение, обмен техническим и оперативным опытом, а также проведение совместных военных учений», – цитируют генерала.

    В свою очередь авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь» иронично замечают: «Проблем в запросе помощи у Ирана не было и нет, так как в Тегеране сами не заинтересованы в поражении армян. И, пожалуй, в этом и заключается парадокс нынешней ситуации: иранцы беспокоятся за судьбу армян больше, чем руководство Армении».

    Напомним, глава армянского кабмина Никол Пашинян заявил о сосредоточении войск Азербайджана на границе с Арменией и у разделительной линии Нагорного Карабаха. Он также отметил, что антиармянские высказывания, разжигающие ненависть, стали более интенсивными в азербайджанской прессе и на пропагандистских платформах.

    Ранее политолог Глеб Кузнецов заявил, что премьер-министр Армении в условиях угрозы военного вторжения со стороны Азербайджана «пытается делать, что может» и «хватается за соломинки».

    Напомним, Пашинян пожаловался на зависимость Армении от России в сфере безопасности и заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа. Дипломатический источник сообщил, что в Москве недовольны заявлениями премьера Армении, и назвал их тон неприемлемым. На этом фоне жена главы правительства Армении Анна Акопян поехала в Киев на саммит первых леди.

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