В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».0 комментариев
Путин призвал поддерживать Смоленскую область как западный форпост России
Работу по всестороннему развитию Смоленской области надо продолжать, чтобы этот регион был привлекательным форпостом России с Запада, заявил президент России Владимир Путин на совещании по положению дел в области.
«Все вместе мы должны сделать гораздо больше, чем сделано до сих пор, тем более что Смоленск – это наш западный форпост. Исторически так сложилось, и нужно, чтобы эти ворота в Россию, передовая с западной стороны территория была в должном состоянии, чтобы это был хороший, привлекательный форпост России с Запада», – цитирует ТАСС Путина.
Кроме того, Путин потребовал точно определиться с источниками финансирования создания межвузовского кампуса в Смоленске
«Найдем», – пообещал министр финансов Антон Силуанов. «Вот это правильно – найдем. Нужно понять, где мы все найдем деньги на работы в 2024 году, потому что это тоже с неба не упадет, и платить надо, никто же задаром делать не будет», – подчеркнул глава государства, поручив врио губернатора, министру финансов проработать этот вопрос вместе с бизнесменами.
«Нельзя поговорить и забыть, это нужно доработать. И давайте сегодня примем решение по этому вопросу и соответствующее поручение по этому поводу оформим. Мы с вами говорим, говорим публично, люди будут ожидать этого, нельзя просто поговорить и подвесить этот вопрос, а нужно понимать, в какие сроки, что будет делаться и как будет финансироваться, поэтому нужно посчитать – сколько Сбербанк дает, сколько представители компаний, которые хотят и готовы заняться оснащением, строить кто будет, на какие деньги», – предупредил Путин.
По мнению президента, кампус будет «не просто общежитием», а центром развития и образования, и экономики, и самого города.
Президент России также обратил внимание, что Смоленская область обладает большим потенциалом для развития. Он пожелал удачи в этом деле управленческой команде, которая сформировалась в регионе под началом врио губернатора Василия Анохина.
В заключение Путин поздравил жителей с грядущим 1160-летием Смоленска – оно будет отмечаться через две недели.
Ранее Путин поблагодарил бойцов спецоперации из Смоленской области за верность Родине.