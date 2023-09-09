Рогов: Уничтожение танка Сhallenger 2 – это еще один способ участия в ЕДГ в новых регионах

Tекст: Алёна Задорожная

«По сути, голосование – это продолжение референдума, это наш долгий путь домой, который мы уже проходим полностью. 30 лет нас ломали, лишали прав. Наше главное достояние – доверие людей. Мы должны вернуть этот долг своим трудом», – сказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он назвал символичным nj, что начало ЕДГ совпало с уничтожением из «Корнета» на участке Работино второго британского танка Сhallenger 2. «Это еще один вариант голосования, подтверждение серьезности наших намерений», – говорит Рогов.

Что касается признания итогов выборов за рубежом, то Рогов считает главным, «чтобы результаты выборов признал сам народ, который участвует в голосовании». «Важно, чтобы каждый из нас понимал, что его голос учтен, что выборы прозрачные и безопасные. Обратите внимание, что у людей есть возможность голосовать по российским и по украинским паспортам. И? что показательно, почти все участники голосования – с российскими паспортами», – отметил эксперт.

По прогнозу Рогова, итоговая явка будет высокой. «Люди готовы голосовать, рискуя своей жизнью в прямом смысле слова. В воскресенье, в итоговый день голосования, вы увидите, как соцсети взорвутся от количества фотографий, которые люди будут выкладывать с избирательных участков. Это праздник, это наш выбор. Мы выбираем достойных из достойных. Мы 30 лет ждали возможности свободного выбора», – заключил собеседник.

Ранее Рогов сообщил, что российские военные с одного выстрела противотанковым ракетным комплексом «Корнет» подбили второй по счету британский танк Challenger 2 в Запорожской области.

По его словам, британские танки горят так же хорошо, как и остальная переданная Западом украинским нацистам западная техника. Сам танк был подбит бойцами 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии ВДВ.

Ранее сообщалось, что ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger.

Вместе с тем, в эти дни в Запорожской области, а также в большинстве субъектов России проходят выборы. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как новые регионы страны голосуют на участках.