  • Шерпа России назвала сложными переговоры по украинскому кризису в рамках G20
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Деколонизация как прикрытие колонизации

    В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».

    0 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    48 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России не нужна переговорная форточка с Украиной

    Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

    11 комментариев
    9 сентября 2023, 15:28

    Путин поблагодарил бойцов спецоперации из Смоленской области за верность Родине

    Путин поблагодарил бойцов спецоперации из Смоленской области за верность Отечеству

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность жителям Смоленской области, принимающим участие в спецоперации.

    Глава государства в субботу проводит совещание по развитию Смоленской области. В ходе совещания Путин указал, что многие уроженцы Смоленщины проявляют отвагу и доблесть, участвуя в спецоперации на Украине. «Хочу сказать им всем огромное спасибо за верность долгу и Отечеству», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он также попросил руководство региона держать на личном контроле оказание всей необходимой помощи бойцам и их семьям.

    Одновременно Путин указал, что регион добился хороших темпов социально-экономического развития по многим направлениям и отметил успехи Смоленщины в развитии промышленности. Так, индекс промышленного производства в первом полугодии текущего года составил 111,9%. Это седьмое место по стране, добавил президент.

    «Особенно прибавляют обрабатывающие предприятия – больше, чем в среднем по России. За шесть месяцев этого года плюс 17,5%», – привел статистику президент.

    Ранее Путин, поздравляя жителей столицы с Днем города, заявил, что Россия сегодня отстаивает свой суверенитет, и москвичи, как и жители других регионов, мужественно сражаются в зоне спецоперации, а работники московских предприятий вносят огромный вклад в обеспечение оборонного потенциала.

    9 сентября 2023, 02:40
    В Генштабе Британии рассказали о «сильных эмоциях» от уничтожения Challenger 2

    Глава Генштаба Британии Сандерс признался, что испытал «сильные эмоции» от уничтожения танка Challenger 2

    В Генштабе Британии рассказали о «сильных эмоциях» от уничтожения Challenger 2
    @ UK Ministry of Defence/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Начальник генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс признался, что испытал сильные эмоции, увидев уничтожение британского основного боевого танка (ОБТ) Challenger 2 в зоне проведения российской спецоперации.

    «Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке», – сказал Сандерс в интервью порталу Forces.net.

    Он добавил, что британские военнослужащие испытывают глубокую привязанность к своей технике, передает РИА «Новости».

    Накануне сообщалось, что ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger.

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    9 сентября 2023, 14:12
    Рогов рассказал, как подбили второй Challenger 2 в Запорожской области

    Рогов: Второй танк Challenger 2 российские военные подбили с одного выстрела

    Рогов рассказал, как подбили второй Challenger 2 в Запорожской области
    @ VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные с одного выстрела противотанковым ракетным комплексом «Корнет» подбили второй по счету британский танк Challenger 2 в Запорожской области, сообщил глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, британские танки горят так же хорошо, как и вся остальная переданная украинским нацистам западная техника.

    Рогов рассказал, что второй танк Challenger 2 был подбит бойцами 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии ВДВ, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger.

    Между тем, начальник британского генштаба Патрик Сандерс признался, что испытал сильные эмоции, увидев уничтожение британского основного боевого танка (ОБТ) Challenger 2 в зоне проведения российской спецоперации.

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    8 сентября 2023, 21:04
    Путин: Запад спровоцировал конфликт на Украине для сдерживания России
    Путин: Запад спровоцировал конфликт на Украине для сдерживания России
    @ Илья Питалев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запад целенаправленно спровоцировал конфликт на Украине, чтобы создать дополнительные условия для ограничения экономического роста и сдерживания развития России, заявил президент России Владимир Путин.

    На встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра Путин напомнил о своей предыдущей беседе в Сарове со специалистами в 2014 году.

    «Тогда только наши недоброжелатели делали первые шаги в попытках ограничить наш технологический суверенитет, помешать нашему развитию, тогда мы говорили о том, что нужно предпринимать энергичные шаги, чтобы обеспечить свой технологический суверенитет. Должен сказать, что наши прогнозы подтвердились, как мы говорили – будет вот так, вот так – все так и произошло, спровоцировали еще этот конфликт на Украине, воспользовались этим», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент считает, что это целенаправленно делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения экономического роста и сдерживания развития России.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр страны.

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    9 сентября 2023, 13:25
    Силы России нанесли удары по базам подготовки диверсионных групп ВСУ
    Силы России нанесли удары по базам подготовки диверсионных групп ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Со 2 по 9 сентября Вооруженные Силы России нанесли шесть групповых ударов по объектам портовой инфраструктуры Украины и базам подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования и БПЛА. Целями ударов стали объекты портовой инфраструктуры Украины, радиотехнической разведки, производства безэкипажных катеров, складам хранения западного вооружения и боеприпасов, а также топлива. Кроме того уничтожены базы подготовки диверсионных групп ВСУ и террористов так называемого Русского добровольческого корпуса, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В результате нарушена работа систем стратегической радиотехнической разведки и материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, которые действуют на Запорожском и Херсонском направлениях, отчитались в Минобороны.

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    9 сентября 2023, 00:51
    Путин обозначил направление развития отношений России и КНДР

    Путин: Наращивание отношений России и КНДР идет в русле обеспечения безопасности в регионе

    Путин обозначил направление развития отношений России и КНДР
    @ Russian Presidency/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Наращивание двусторонних отношений России и КНДР на всех направлениях идет в русле обеспечения безопасности и стабильности Корейского полуострова и Северо-Восточной Азии, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75-й годовщины основания республики.

    «Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать двусторонние связи на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», – передает выдержки из послания российского лидера ТАСС со ссылкой на государственное радио КНДР «Голос Кореи».

    Кроме того, Путин отметил, что Советский Союз первым признал новое суверенное государство. «С тех пор отношения между нашими странами неизменно строятся на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в различных областях», – отмечается в поздравлении президента.

    Путин также пожелал Ким Чен Ыну «крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР – мира и благополучия».

    Напомним, военизированный парад, приуроченный к 75-летию основания КНДР, прошел в ночь на субботу в Пхеньяне.

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    8 сентября 2023, 23:14
    Путин дал молодому ученому совет по поводу идеальной жены
    Путин дал молодому ученому совет по поводу идеальной жены
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин обсудил с молодыми учеными в Сарове вопросы поиска темной материи во Вселенной, неожиданно разговор затронул тему поиска идеальной жены.

    Аспирант филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в Сарове Максим Вялков рассказал главе государства, что занимается темой нейтрино – фундаментальных частиц, не имеющих заряда и обладающих крайне малой массой, изучение которых является одним из важных направлений в физике, поскольку дает возможность обнаружить эффекты, находящиеся за пределами стандартной модели, передает ТАСС.

    «Темную материю где искать будем? Во Вселенной или где-то поближе?» – спросил Путин. Молодой человек заверил, что «она везде, ее больше, чем видимой материи». «Будем искать здесь», – сказал аспирант. «Найдем и чего будем с этим делать?» – поинтересовался Путин. «Получим новые загадки. Но сначала получим Нобелевскую премию», – ответил молодой ученый.

    «Вам успехов по изучению нейтрино», – пожелал президент, собираясь передать слово другому участнику встречи. Однако собеседник главы государства неожиданно добавил: «И в поиске жены».

    «Неизвестно, что важнее, – отреагировал глава государства. – Я не шучу. Попадется какая-нибудь не очень увлеченная наукой девушка, и что будете делать? Про нейтрино забудете».

    «Я нашел формулу: должна быть жена-архитектор», – заявил Вялков. «Почему?» – спросил Путин. «Это человек искусства. У здания есть душа, и вот ее закладывает архитектор. Она должна чувствовать красоту вселенной, и точно так же физик-математик чувствует эту красоту вселенной», – поделился своей теорией молодой ученый.

    «Он (архитектор – прим. ВЗГЛЯД) должен мыслить образами, – стал рассуждать Путин. – Знаете что? Это ваше учреждение не должно ограничиваться какими-то стереотипами. Вы тоже не ограничивайтесь стереотипами. Обязательно архитектор и все! И уткнетесь там в стену в какую-то. Нужен человек, который мыслит образами, а это может быть человек самых разных профессий», – посоветовал глава государства. «Я учту, запишу», – шутливо сдался молодой человек. «Нет-нет, это ваш выбор», – подвел итог президент.

    Ранее Путин назвал решаемым вопрос организации пассажирского авиасообщения в аэропорту города Сарова в Нижегородской области и поручил продумать возможные варианты его решения.

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    9 сентября 2023, 13:26
    Путин и Собянин открыли движение поездов по МЦД-4
    Путин и Собянин открыли движение поездов по МЦД-4
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видео-конференц-связи из парка «Зарядье» объявили о начале движения пассажирских поездов по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4), который связал Балашиху и Наро-Фоминский район Подмосковья.

    Также президент и мэр столицы открыли проспект Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта) и Южный участок Московского скоростного диаметра.

    Выслушав доклад о новой трассе, Путин сказал: «Вперед!» – и по дороге начали движение автомобили «Москвич» в цветах российского флага, передает ТАСС.

    Накануне Путин и Собянин также по ВКС приняли участие в открытии нового участка трассы М-12.

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    9 сентября 2023, 12:10
    Экс-советник Кучмы: ВСУ не могут справиться с потерями на фронте

    Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не могут справиться с потерями на фронте

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины не могут справиться с тяжелыми потерями и многочисленными ранеными на фронте из-за коррупции в министерстве здравоохранения, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Соскин рассказал о большом числе раненых в ВСУ, которых «даже не успевают довести до госпиталей, потому что не хватает медикаментов, препаратов, перевязочных», передает РИА «Новости».

    При этом бывший чиновник обвинил Минздрав Украины в коррупции, обозначив ее как причину того, что медики не могут справиться с ранеными на передовой. Соскин также раскритиковал руководство Украины в неспособности что-либо сделать с коррупцией во многих сферах страны.

    Ранее Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ.

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    8 сентября 2023, 22:07
    Кастюкевич: Выборы стали для жителей Херсонской области настоящим праздником

    Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич рассказал о ходе голосования в Херсонской области

    Кастюкевич: Выборы стали для жителей Херсонской области настоящим праздником
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Жители Херсонской области идут на выборы с праздничным настроем. Кругом играет музыка, люди приходят целыми семьями и трудовыми коллективами, рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Игорь Кастюкевич. Ранее в новых регионах стартовали выборы в рамках ЕДГ.

    «Отмечу, прежде всего, праздничный настрой местных жителей. Для них это историческое событие. Наши наблюдатели и кандидаты в депутаты Херсонской областной думы следят за ходом голосования на всех участках. Нарушений на данный момент не зафиксировано»», – пояснил Игорь Кастюкевич, депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Херсонской области.

    По его словам, несмотря на провокации с «той стороны», «люди активно голосуют за свое будущее по законам и в составе Российской Федерации». «Много семей с детьми, все с флагами России, счастливыми улыбками на лицах. Музыка играет везде, – рассказывает депутат. – Приходят семьями, трудовыми коллективами. Например, сегодня целым коллективом голосовал морской порт».

    Он особо приветствовал активность избирателей преклонного возраста. «Несмотря на то, что организованы все условия для голосования пожилых и маломобильных жителей, пенсионеры хотят прийти лично. Например, 82-летняя Валентина Степановна из Геническа пришла, потому что, как сама говорит, «это наша Родина», – рассказал депутат.

    За ходом голосования следят наблюдатели (независимые и от партий), на участках также присутствуют волонтеры-медики. «Их дежурство организовано на всех участках во все дни голосования по 10 сентября. Если нужно, они померяют давление, окажут помощь, проконсультируют. Возможно, в Херсонской области такое в новинку. Но это единственно верное, заботливое и бережное отношение к людям. Так и должно быть. Выборы в новых регионах проходят не только по российскому законодательству, но и с российским, русским отношением друг к другу», – считает депутат.

    В пятницу в большинстве регионов России – в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях – начался Единый день голосования (ЕДГ), который продлится три дня. Основным днем станет воскресенье, 10 сентября.

    Для новых территорий это первое участие в ЕДГ. С учетом соседства с Украиной в некоторых районах, которые подвергаются обстрелам, поэтому участки было решено не открывать. Здесь проходило досрочное голосование с 31 августа по 7 сентября.

    Житель Новотроицкого округа заявил, что никогда не ходил на выборы при киевской власти – «не было смысла». Ролик с ним опубликован в Telegram-канале «Таврия. Новости Херсонской области». Мужчина признался, что впервые голосовал на референдуме, и сейчас вышел на голосование второй раз в жизни.

    Женщина из Геническа заявила, что за год пребывания России на территории Херсонской области в регионе произошли большие изменения. «Мы рады, что возвращаемся на свою историческую родину. Народ очень доволен тем, что Россия за такое короткое время сделала для нашего региона больше, чем Украина за 30 лет», – указала она.

    «Очень много людей пришли отдать свой голос на выборах. Это показывает, что люди хотят демократии, что люди счастливы после референдумов по присоединению к Российской Федерации», – сказала международный эксперт из Индии, президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд.

    Наблюдатель из Нидерландов Сонья ван ден Енде отметила, что показала бы всем европейским медиа, как люди счастливы. «Это не подставные выборы, а самые настоящие. У Европы нет адекватного понимания, что здесь происходит. Это отличная возможность показать ЕС, как реально обстоят дела», – сказала она.

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    8 сентября 2023, 21:37
    Путин: Правительство будет наращивать темпы развития Саровского ядерного центра

    Tекст: Вера Басилая

    Власти России будут наращивать темпы развития Саровского ядерного центра, укреплять ядерный щит страны, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра.

    «Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас, ваших коллег, руководителей за тот вклад, который ваш центр вносит в развитие науки, в укрепление обороны страны, ядерного щита страны, вклад в развитие отдельных очень многих отраслей экономики. И надеюсь, что так и будет дальше. Более того, даже будем наращивать эти темпы», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр страны.

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    9 сентября 2023, 15:17
    Путин анонсировал продление диаметров наземного метро до Калуги и Тулы

    Tекст: Алина Власенко

    Диаметры наземного метро будут продлены до Калуги, Тулы и других крупных городов в регионах, окружающих Москву, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства заявил о решении реализовать масштабную программу модернизации всего Центрального транспортного узла. По его словам, по итогам этой работы диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, и до других крупных городов в регионах, окружающих Москву, передает ТАСС.

    Путин уточнил, что флагманским проектом станет строительство высокоскоростных железных дорог. На первом этапе их проложат между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а затем – между столицей и другими городами страны.

    Президент выразил уверенность,что подобные начинания выведут нашу транспортную инфраструктуру на абсолютно новый уровень и качественно улучшат жизнь миллионов людей.

    Ранее Путин заявил, что строительство новых магистралей и развязок позволило сформировать в Москве новый дорожный каркас и превзойти намеченные в 2010 году планы развития транспортного комплекса столицы.

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    8 сентября 2023, 22:57
    Путин дал поручение об использовании аэропорта в Сарове для пассажирских рейсов

    Путин поручил продумать вариант использования аэропорта в Сарове для пассажирских рейсов

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин назвал решаемым вопрос организации пассажирского авиасообщения в аэропорту города Сарова в Нижегородской области и поручил продумать возможные варианты его решения.

    В ходе встречи главы государства с молодыми учеными в Сарове один из участников обратился с просьбой об открытии в городе аэропорта с регулярными пассажирскими рейсами. «Мне кажется, можно это сделать, конечно», – передает ТАСС слова президента.

    Вслед за этим глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев выступил с предложением решить данную проблему, организовав выезд из аэропорта, находящегося на закрытой территории, сразу за пределы города, с оформлением всех документов вне контрольной зоны.

    «Я думаю, что авиационные власти, конечно, должны все посчитать. Что касается контролирующих организаций, которые занимаются допусками различными, у меня есть основания полагать, что мы с ними можем договориться», – добавил президент.

    Путин также обратил внимание на необходимость загрузки нового аэропорта. «Вопрос даже не в авиакомпаниях – им все равно куда летать, вопрос в загрузке самой воздушной гавани, самого аэропорта, потому что там же есть количество людей, которые там работают, зарплату получают, доходы у них будут меньше», – подчеркнул он.

    Тем не менее, как отметил глава государства, данный вопрос вполне решаем. «Если для Сарова это важно, а Саров важен для страны в целом, надо подумать, как решить. Я думаю, что мы решим», – подытожил Путин.

    Глава государства также заявил, что власти России будут наращивать темпы развития Саровского ядерного центра, укреплять ядерный щит страны.

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    8 сентября 2023, 20:17
    Путин посетил закрытый город атомщиков Саров

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Саров, где находится одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны.

    В начале визита Путин почтил память выдающегося физика-ядерщика, академика Юлия Харитона. Он возложил к его памятнику букет алых роз, передает ТАСС.

    Город атомщиков Саров, более известный как Арзамас-16, имеет статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО). На его территории расположен Российский федеральный ядерный центр и Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики ВНИИ ЭФ. Здесь над созданием ядерного щита страны работали выдающиеся физики Игорь Курчатов, Юлий Харитон и Анатолий Александров.

    В ходе визита в Нижегородскую область Путин принял участие в запуске участка трассы М-12 Москва – Арзамас, а также посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь.

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    8 сентября 2023, 19:35
    Путин подарил икону Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю

    Президент России Владимир Путин в пятницу приехал в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, посетил службу и подарил Федоровскую икону Божией Матери XVII века.

    В Нижегородской области глава государства сначала посетил Воскресенский собор и Музей русского патриаршества в Арзамасе, передает РИА «Новости».

    В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре Путин поклонился иконе и мощам преподобного Серафима Саровского. Президенту подарили на память небольшую икону и сухарики в чугунке. В ответ он подарил Федоровскую икону Божией Матери XVII века.

    После посещения Дивеевского монастыря Путин пообщался с россиянами. Его на улице ожидала толпа местных жителей. Путин пожал руки нескольким из них и попрощался.

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    8 сентября 2023, 19:27
    Упрощена выдача справок о гибели или пропаже без вести участников СВО

    Правительство России упростило выдачу справок о гибели или пропаже без вести участников СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Справки о гибели и пропаже без вести участников СВО смогут выдавать и медицинские организации, и командиры частей, следует из постановления правительства России.

    Согласно документу, медицинские организации и командиры воинских частей должны будут сообщать в органы ЗАГС или в МФЦ сведения о гибели военного во время службы, чтобы упростить и ускорить выплаты и меры поддержки родственникам бойцов, передает ТАСС.

    Уточняется, что справка о смерти оформляется, если гибель военнослужащего не вызывает сомнений, но выдача медицинского свидетельства по каким-то причинам невозможна. Документ выдается родственникам в воинской части, где служил боец, либо в военкомате, если военнослужащий служил по контракту или, например, в МВД или Росгвардии.

    Ранее Госдума одобрила закон о полном списании кредитов погибшего или раненого участника СВО.

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Зеленский мешает крысам бежать с корабля

      По сообщениям польских СМИ, украинским депутатам запретили выезжать в Польшу кроме как «по линии НАТО». Якобы это стало реакцией на эмбарго, введенного на поставки украинского зерна в страны ЕС. Но на самом деле Владимиру Зеленскому необходимо перекрыть для элиты главный путь к отступлению.

    • Болгарам оборвут главную связь с Россией

      Власти Болгарии готовятся отменить главный национальный праздник страны – День освобождения от османского ига, которого удалось достичь только благодаря России и ее армии. Историю страны переписывают под нужды турок, русофобов и Евросоюза, а на мнение болгарского народа всем наплевать.

    • Украина нашла повод для войны у румын

      Президент Румынии Клаус Йоханнис пригрозил России «серьезными последствиями» в случае, если обломки БПЛА, найденного украинскими военными на территории страны, будут принадлежать именно российскому аппарату. За два дня до этого Йоханнис заявлял о «надежном контроле неба» и опровергал заявления Украины о падении БПЛА. Что изменилось?

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