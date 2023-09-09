В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».0 комментариев
Путин поблагодарил бойцов спецоперации из Смоленской области за верность Родине
Путин поблагодарил бойцов спецоперации из Смоленской области за верность Отечеству
Президент России Владимир Путин выразил благодарность жителям Смоленской области, принимающим участие в спецоперации.
Глава государства в субботу проводит совещание по развитию Смоленской области. В ходе совещания Путин указал, что многие уроженцы Смоленщины проявляют отвагу и доблесть, участвуя в спецоперации на Украине. «Хочу сказать им всем огромное спасибо за верность долгу и Отечеству», – сказал Путин, передает ТАСС.
Он также попросил руководство региона держать на личном контроле оказание всей необходимой помощи бойцам и их семьям.
Одновременно Путин указал, что регион добился хороших темпов социально-экономического развития по многим направлениям и отметил успехи Смоленщины в развитии промышленности. Так, индекс промышленного производства в первом полугодии текущего года составил 111,9%. Это седьмое место по стране, добавил президент.
«Особенно прибавляют обрабатывающие предприятия – больше, чем в среднем по России. За шесть месяцев этого года плюс 17,5%», – привел статистику президент.
Ранее Путин, поздравляя жителей столицы с Днем города, заявил, что Россия сегодня отстаивает свой суверенитет, и москвичи, как и жители других регионов, мужественно сражаются в зоне спецоперации, а работники московских предприятий вносят огромный вклад в обеспечение оборонного потенциала.