В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».0 комментариев
Путин отметил участие москвичей в спецоперации
Россия сегодня отстаивает свой суверенитет, и москвичи, как и жители других регионов, мужественно сражаются в зоне спецоперации, а работники московских предприятий вносят огромный вклад в обеспечение оборонного потенциала, заявил президент Владимир Путин, поздравляя жителей столицы с Днем города.
В субботу президент приехал на праздничный концерт по случаю дня города в Зарядье. Он отметил, что Москва со времени основания «всегда была надежной защитой и твердой опорой всего государства российского», передает ТАСС.
«Москвичи, как и жители всех субъектов Федерации, несут боевую вахту в зоне специальной военной операции, сражаются при этом мужественно, героически», — заявил Путин.
Президент также напомнил, что столица взяла шефство над Донецком и Луганском, проводит комплексную работу по восстановлению инфраструктуры в пострадавших регионах.
Кроме того, Путин подчеркнул, что рабочие, инженеры московских предприятий, промышленных центров московской агломерации вносят огромный вклад в обеспечение оборонного потенциала страны.
Ранее президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видео-конференц-связи из парка «Зарядье» объявили о начале движения пассажирских поездов по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4).