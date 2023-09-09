Путин отметил участие москвичей в спецоперации

Tекст: Алина Власенко

В субботу президент приехал на праздничный концерт по случаю дня города в Зарядье. Он отметил, что Москва со времени основания «всегда была надежной защитой и твердой опорой всего государства российского», передает ТАСС.

«Москвичи, как и жители всех субъектов Федерации, несут боевую вахту в зоне специальной военной операции, сражаются при этом мужественно, героически», — заявил Путин.

Президент также напомнил, что столица взяла шефство над Донецком и Луганском, проводит комплексную работу по восстановлению инфраструктуры в пострадавших регионах.

Кроме того, Путин подчеркнул, что рабочие, инженеры московских предприятий, промышленных центров московской агломерации вносят огромный вклад в обеспечение оборонного потенциала страны.

Ранее президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видео-конференц-связи из парка «Зарядье» объявили о начале движения пассажирских поездов по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4).

