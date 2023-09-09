В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».0 комментариев
Путин: Россия достойно преодолевает все вызовы
Россия, несмотря на множество вызовов, идет вперед и осуществляет все свои планы, заявил президент России Владимир Путин на праздничном концерте в парке «Зарядье».
Президент отметил, что Москва достойно отвечает на возникающие вызовы.
«При этом ни на шаг не отступает от реализации масштабных программ развития. Я это особо хотел бы подчеркнуть. Так же, как и вся наша страна. У нас действительно много вызовов, которые мы преодолеваем. Но мы идем вперед, развиваемся, осуществляем все свои планы, ничего не сокращено», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видео-конференц-связи из парка «Зарядье» объявили о начале движения пассажирских поездов по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4).