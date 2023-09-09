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    Сергей Худиев Сергей Худиев Деколонизация как прикрытие колонизации

    В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».

    0 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    46 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России не нужна переговорная форточка с Украиной

    Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

    10 комментариев
    9 сентября 2023, 12:52

    Путин призвал россиян принять в участие в выборах

    Путин призвал россиян принять в участие в выборах
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Президент Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн и призвал жителей регионов, где проходят выборы, принять в них участие.

    В субботу Путин принял участие в едином дне голосования и онлайн отдал свой голос на выборах мэра Москвы, передает ТАСС. Глава государства также отметил, что электронное голосование на выборах в России из года в год становится все более популярным.

    Путин указал, что выборы – это прямое выражение воли граждан, возможность влиять на будущее своего города, поселка, страны в целом, направлять в органы власти людей, к которым есть доверие и которые будут отстаивать интересы людей.

    «Я прошу жителей регионов, где в эти дни проходят выборы, принять участие», – обратился он к россиянам.

    Президент не в первый раз участвует в голосовании дистанционно. Так, в 2022 году на выборах муниципальных депутатов столицы он также использовал электронный способ волеизъявления. Позднее он назвал онлайн-голосование очень удобным и надежным.

    Выборы в Москве проходят 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

    8 сентября 2023, 15:52
    Путин открыл участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса

    Путин принял участие в открытии участка трассы М-12 от Москвы до Арзамаса

    Путин открыл участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин принял участие в открытии участка трассы М-12, который связал Москву с Арзамасом и был построен на 10 месяцев раньше срока.

    Путин приехал в Нижегородскую область, где проходит церемония открытия участков трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса, передает РИА «Новости».

    «Уже в декабре этого года по трассе М-12 можно будет доехать и до Казани. Время в пути у автомобилистов займет всего 6,5 часов вместо 12 часов», – написал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

    Путин вышел на связь со строителями трассы по ВКС. В церемонии приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Разрешаю», – сказал Путин в ответ на просьбу дать команду на запуск движения, передает ТАСС.

    Общая протяженность участка от Москвы и Арзамаса составляет 415 км. Магистраль соединяет четыре региона – Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. В декабре 2023 года планируется завершить строительство участка до Казани. Время в пути между этими двумя городами сократится с 12 до 6,5 часов.

    Напомним, на сегодняшний день, несмотря на то что трасса даже не полностью открыта, на М-12 уже работают три МФЗ – две в Московской области и одна во Владимирской. А всего к концу этого года, когда будет открыто движение от Москвы до Казани, на всем протяжении новой дороги будет работать 16 многофункциональных зон.

    Коментарии (7)
    8 сентября 2023, 21:04
    Путин: Запад спровоцировал конфликт на Украине для сдерживания России
    Путин: Запад спровоцировал конфликт на Украине для сдерживания России
    @ Илья Питалев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запад целенаправленно спровоцировал конфликт на Украине, чтобы создать дополнительные условия для ограничения экономического роста и сдерживания развития России, заявил президент России Владимир Путин.

    На встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра Путин напомнил о своей предыдущей беседе в Сарове со специалистами в 2014 году.

    «Тогда только наши недоброжелатели делали первые шаги в попытках ограничить наш технологический суверенитет, помешать нашему развитию, тогда мы говорили о том, что нужно предпринимать энергичные шаги, чтобы обеспечить свой технологический суверенитет. Должен сказать, что наши прогнозы подтвердились, как мы говорили – будет вот так, вот так – все так и произошло, спровоцировали еще этот конфликт на Украине, воспользовались этим», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент считает, что это целенаправленно делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения экономического роста и сдерживания развития России.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр страны.

    Коментарии (16)
    9 сентября 2023, 00:51
    Путин обозначил направление развития отношений России и КНДР

    Путин: Наращивание отношений России и КНДР идет в русле обеспечения безопасности в регионе

    Путин обозначил направление развития отношений России и КНДР
    @ Russian Presidency/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Наращивание двусторонних отношений России и КНДР на всех направлениях идет в русле обеспечения безопасности и стабильности Корейского полуострова и Северо-Восточной Азии, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75-й годовщины основания республики.

    «Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать двусторонние связи на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», – передает выдержки из послания российского лидера ТАСС со ссылкой на государственное радио КНДР «Голос Кореи».

    Кроме того, Путин отметил, что Советский Союз первым признал новое суверенное государство. «С тех пор отношения между нашими странами неизменно строятся на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в различных областях», – отмечается в поздравлении президента.

    Путин также пожелал Ким Чен Ыну «крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР – мира и благополучия».

    Напомним, военизированный парад, приуроченный к 75-летию основания КНДР, прошел в ночь на субботу в Пхеньяне.

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    8 сентября 2023, 23:14
    Путин дал молодому ученому совет по поводу идеальной жены
    Путин дал молодому ученому совет по поводу идеальной жены
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин обсудил с молодыми учеными в Сарове вопросы поиска темной материи во Вселенной, неожиданно разговор затронул тему поиска идеальной жены.

    Аспирант филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в Сарове Максим Вялков рассказал главе государства, что занимается темой нейтрино – фундаментальных частиц, не имеющих заряда и обладающих крайне малой массой, изучение которых является одним из важных направлений в физике, поскольку дает возможность обнаружить эффекты, находящиеся за пределами стандартной модели, передает ТАСС.

    «Темную материю где искать будем? Во Вселенной или где-то поближе?» – спросил Путин. Молодой человек заверил, что «она везде, ее больше, чем видимой материи». «Будем искать здесь», – сказал аспирант. «Найдем и чего будем с этим делать?» – поинтересовался Путин. «Получим новые загадки. Но сначала получим Нобелевскую премию», – ответил молодой ученый.

    «Вам успехов по изучению нейтрино», – пожелал президент, собираясь передать слово другому участнику встречи. Однако собеседник главы государства неожиданно добавил: «И в поиске жены».

    «Неизвестно, что важнее, – отреагировал глава государства. – Я не шучу. Попадется какая-нибудь не очень увлеченная наукой девушка, и что будете делать? Про нейтрино забудете».

    «Я нашел формулу: должна быть жена-архитектор», – заявил Вялков. «Почему?» – спросил Путин. «Это человек искусства. У здания есть душа, и вот ее закладывает архитектор. Она должна чувствовать красоту вселенной, и точно так же физик-математик чувствует эту красоту вселенной», – поделился своей теорией молодой ученый.

    «Он (архитектор – прим. ВЗГЛЯД) должен мыслить образами, – стал рассуждать Путин. – Знаете что? Это ваше учреждение не должно ограничиваться какими-то стереотипами. Вы тоже не ограничивайтесь стереотипами. Обязательно архитектор и все! И уткнетесь там в стену в какую-то. Нужен человек, который мыслит образами, а это может быть человек самых разных профессий», – посоветовал глава государства. «Я учту, запишу», – шутливо сдался молодой человек. «Нет-нет, это ваш выбор», – подвел итог президент.

    Ранее Путин назвал решаемым вопрос организации пассажирского авиасообщения в аэропорту города Сарова в Нижегородской области и поручил продумать возможные варианты его решения.

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    8 сентября 2023, 22:07
    Кастюкевич: Выборы стали для жителей Херсонской области настоящим праздником

    Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич рассказал о ходе голосования в Херсонской области

    Кастюкевич: Выборы стали для жителей Херсонской области настоящим праздником
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Жители Херсонской области идут на выборы с праздничным настроем. Кругом играет музыка, люди приходят целыми семьями и трудовыми коллективами, рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Игорь Кастюкевич. Ранее в новых регионах стартовали выборы в рамках ЕДГ.

    «Отмечу, прежде всего, праздничный настрой местных жителей. Для них это историческое событие. Наши наблюдатели и кандидаты в депутаты Херсонской областной думы следят за ходом голосования на всех участках. Нарушений на данный момент не зафиксировано»», – пояснил Игорь Кастюкевич, депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Херсонской области.

    По его словам, несмотря на провокации с «той стороны», «люди активно голосуют за свое будущее по законам и в составе Российской Федерации». «Много семей с детьми, все с флагами России, счастливыми улыбками на лицах. Музыка играет везде, – рассказывает депутат. – Приходят семьями, трудовыми коллективами. Например, сегодня целым коллективом голосовал морской порт».

    Он особо приветствовал активность избирателей преклонного возраста. «Несмотря на то, что организованы все условия для голосования пожилых и маломобильных жителей, пенсионеры хотят прийти лично. Например, 82-летняя Валентина Степановна из Геническа пришла, потому что, как сама говорит, «это наша Родина», – рассказал депутат.

    За ходом голосования следят наблюдатели (независимые и от партий), на участках также присутствуют волонтеры-медики. «Их дежурство организовано на всех участках во все дни голосования по 10 сентября. Если нужно, они померяют давление, окажут помощь, проконсультируют. Возможно, в Херсонской области такое в новинку. Но это единственно верное, заботливое и бережное отношение к людям. Так и должно быть. Выборы в новых регионах проходят не только по российскому законодательству, но и с российским, русским отношением друг к другу», – считает депутат.

    В пятницу в большинстве регионов России – в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях – начался Единый день голосования (ЕДГ), который продлится три дня. Основным днем станет воскресенье, 10 сентября.

    Для новых территорий это первое участие в ЕДГ. С учетом соседства с Украиной в некоторых районах, которые подвергаются обстрелам, поэтому участки было решено не открывать. Здесь проходило досрочное голосование с 31 августа по 7 сентября.

    Житель Новотроицкого округа заявил, что никогда не ходил на выборы при киевской власти – «не было смысла». Ролик с ним опубликован в Telegram-канале «Таврия. Новости Херсонской области». Мужчина признался, что впервые голосовал на референдуме, и сейчас вышел на голосование второй раз в жизни.

    Женщина из Геническа заявила, что за год пребывания России на территории Херсонской области в регионе произошли большие изменения. «Мы рады, что возвращаемся на свою историческую родину. Народ очень доволен тем, что Россия за такое короткое время сделала для нашего региона больше, чем Украина за 30 лет», – указала она.

    «Очень много людей пришли отдать свой голос на выборах. Это показывает, что люди хотят демократии, что люди счастливы после референдумов по присоединению к Российской Федерации», – сказала международный эксперт из Индии, президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд.

    Наблюдатель из Нидерландов Сонья ван ден Енде отметила, что показала бы всем европейским медиа, как люди счастливы. «Это не подставные выборы, а самые настоящие. У Европы нет адекватного понимания, что здесь происходит. Это отличная возможность показать ЕС, как реально обстоят дела», – сказала она.

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    8 сентября 2023, 21:37
    Путин: Правительство будет наращивать темпы развития Саровского ядерного центра

    Tекст: Вера Басилая

    Власти России будут наращивать темпы развития Саровского ядерного центра, укреплять ядерный щит страны, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра.

    «Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас, ваших коллег, руководителей за тот вклад, который ваш центр вносит в развитие науки, в укрепление обороны страны, ядерного щита страны, вклад в развитие отдельных очень многих отраслей экономики. И надеюсь, что так и будет дальше. Более того, даже будем наращивать эти темпы», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр страны.

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    8 сентября 2023, 18:03
    Иностранные наблюдатели поделились впечатлениями о выборах в Херсонской области

    На выборы в Херсонской области пришло много людей, по ним видно, что они счастливы, такими впечатлениями поделились наблюдатели из разных стран во время первого дня голосования.

    «Очень много людей пришли отдать свой голос на выборах. Это показывает, что люди хотят демократии, что люди счастливы после референдумов по присоединению к Российской Федерации», – сказала международный эксперт из Индии, президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд.

    Наблюдатель из Нидерландов Сонья ван ден Енде отметила, что показала бы всем европейским медиа, как люди счастливы, передает Telegram-канал «Таврия. Новости Херсонской области». «Это не подставные выборы, а самые настоящие. У Европы нет адекватного понимания, что здесь происходит. Это отличная возможность показать ЕС, как реально обстоят дела», – сказала она.

    Энрике Домингес из Бразилии рассказал, что решил приехать в Херсонскую область, потому что в мире ходит множество лживых новостей про новые регионы России, и он хотел своими глазами увидеть происходящее там. «Что удивляет больше всего – количество людей, которые приходят голосовать сюда. Как я понимаю, мы в небольшом городке, но я вижу, как огромное количество людей приходит отдать свой голос. Очень много людей хотят принять участие, и я думаю, что процесс голосования легитимный и правовой», – поделился он.

    Эксперт из Африки Дарио Абдула Камал отметил, что выборы проходят нормально, без нарушений: «Каждый занимается своим делом, комиссия тоже работает нормально. Все организовано хорошо». Наблюдатель также добавил, что не стоит обращать внимания на санкции, которыми пригрозили США.

    Напомним, в 85 регионах России в пятницу, 8 сентября, начинаются свыше 4,5 тыс. избирательных кампаний, которые завершатся в Единый день голосования 10 сентября.

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    9 сентября 2023, 10:27
    ЦИК оценил первый день голосования в России

    ЦИК назвал успешным первый день голосования в России

    ЦИК оценил первый день голосования в России
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Первый день голосования по России прошел достаточно спокойно, избиратели голосовали активно, рассказал замглавы ЦИК Николай Булаев.

    «Оно (голосование) прошло достаточно спокойно. Были тревоги в новых субъектах России», – сказал Булаев, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что были ракетные атаки в новых субъектах России, но «все обошлось».

    Напомним, в Единый день голосования впервые проходят выборы в новых регионах России. На прифронтовых территориях они дистанционные – члены избиркомов и наблюдатели совершают обходы по домам. Там, где безопасно – открыты избирательные участки. И хотя самую большую активность избирателей ожидают в воскресенье, уже в пятницу люди шли голосовать семьями и даже трудовыми коллективами, а избиркомы под вечер зафиксировали высокую явку.

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    8 сентября 2023, 22:57
    Путин дал поручение об использовании аэропорта в Сарове для пассажирских рейсов

    Путин поручил продумать вариант использования аэропорта в Сарове для пассажирских рейсов

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин назвал решаемым вопрос организации пассажирского авиасообщения в аэропорту города Сарова в Нижегородской области и поручил продумать возможные варианты его решения.

    В ходе встречи главы государства с молодыми учеными в Сарове один из участников обратился с просьбой об открытии в городе аэропорта с регулярными пассажирскими рейсами. «Мне кажется, можно это сделать, конечно», – передает ТАСС слова президента.

    Вслед за этим глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев выступил с предложением решить данную проблему, организовав выезд из аэропорта, находящегося на закрытой территории, сразу за пределы города, с оформлением всех документов вне контрольной зоны.

    «Я думаю, что авиационные власти, конечно, должны все посчитать. Что касается контролирующих организаций, которые занимаются допусками различными, у меня есть основания полагать, что мы с ними можем договориться», – добавил президент.

    Путин также обратил внимание на необходимость загрузки нового аэропорта. «Вопрос даже не в авиакомпаниях – им все равно куда летать, вопрос в загрузке самой воздушной гавани, самого аэропорта, потому что там же есть количество людей, которые там работают, зарплату получают, доходы у них будут меньше», – подчеркнул он.

    Тем не менее, как отметил глава государства, данный вопрос вполне решаем. «Если для Сарова это важно, а Саров важен для страны в целом, надо подумать, как решить. Я думаю, что мы решим», – подытожил Путин.

    Глава государства также заявил, что власти России будут наращивать темпы развития Саровского ядерного центра, укреплять ядерный щит страны.

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    8 сентября 2023, 20:17
    Путин посетил закрытый город атомщиков Саров

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Саров, где находится одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны.

    В начале визита Путин почтил память выдающегося физика-ядерщика, академика Юлия Харитона. Он возложил к его памятнику букет алых роз, передает ТАСС.

    Город атомщиков Саров, более известный как Арзамас-16, имеет статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО). На его территории расположен Российский федеральный ядерный центр и Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики ВНИИ ЭФ. Здесь над созданием ядерного щита страны работали выдающиеся физики Игорь Курчатов, Юлий Харитон и Анатолий Александров.

    В ходе визита в Нижегородскую область Путин принял участие в запуске участка трассы М-12 Москва – Арзамас, а также посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь.

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    8 сентября 2023, 19:35
    Путин подарил икону Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю

    Президент России Владимир Путин в пятницу приехал в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, посетил службу и подарил Федоровскую икону Божией Матери XVII века.

    В Нижегородской области глава государства сначала посетил Воскресенский собор и Музей русского патриаршества в Арзамасе, передает РИА «Новости».

    В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре Путин поклонился иконе и мощам преподобного Серафима Саровского. Президенту подарили на память небольшую икону и сухарики в чугунке. В ответ он подарил Федоровскую икону Божией Матери XVII века.

    После посещения Дивеевского монастыря Путин пообщался с россиянами. Его на улице ожидала толпа местных жителей. Путин пожал руки нескольким из них и попрощался.

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    9 сентября 2023, 00:31
    Путин обсудил с главой Нижегородской области модернизацию медучреждений

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным обсудил с ним вопросы социально-экономического развития региона. Особое внимание президент рекомендовал уделить сфере здравоохранения.

    «У вас большое количество зданий медицинских учреждений, которые нуждаются в реновации, в реконструкции. Просил бы вас на это обратить внимание», – приводит его слова ТАСС.

    В целом же в области, по оценке президента, «все получается, и получается хорошо». «Уверен, что если вы здесь внимания побольше уделите этой теме, она полетит», – добавил он.

    Глава государства поблагодарил Никитина, заметив, что Нижегородская область развивается хорошими темпами. На встрече губернатор доложил об основных макроэкономических показателях, отметив, что показатели торговли и инвестиций растут. Он также рассказал о работе ВПК региона, уделив особое внимание созданию центров по созданию беспилотных авиационных систем. Путин и Никитин также обсудили вопросы развития транспортной сети в области.

    На встрече с главой государства губернатор сообщил, что рост валового регионального продукта (ВРП) Нижегородской области в первом полугодии 2023 года составил 6,5%, что выше прогноза.

    Так, рост в сельском хозяйстве, по его словам, составляет 7,9%, в строительстве – 18,9%, в промышленности – 7,9%. «Это все физический объем», – уточнил глава Нижегородской области, по словам которого в регионе восстанавливается и потребительский рынок.

    Путин обратил внимание на увеличение инвестиций в основной капитал. Никитин отметил, что показатель вырос на 18%. «Инвесторы верят», – объяснил глава региона.

    Практически на всех важных для страны производствах показатели, по словам губернатора, также растут. «Транспортные средства и оборудование, куда, кстати, авиастроение и судостроение входит, рост 12%, электрическое оборудование – рост плюс 55%, компьютеры и электронные изделия – 22,6%», – сказал Никитин.

    Он рассказал о показателях в автомобилестроении – наиболее пострадавшей в 2022 году отрасли. «В целом мы наблюдаем 156%, но в ГАЗе <…> по всем абсолютно позициям штучным плюс примерно 25%», – сказал Никитин.

    Ранее Путин встретился с молодыми учеными в Сарове.

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    8 сентября 2023, 14:12
    Памфилова: На систему ДЭГ было совершено 5 тыс. 24 DDoS-атаки

    Tекст: Алина Власенко

    На сервисы дистанционного электронного голосования в пятницу, 8 сентября, с 8.00 до 12.00 мск совершено более 5 тыс. DDoS-атак, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

    Она уточнила, что к полудню было заблокировано 5 024 DDoS-атаки на ресурсы ДЭГ. «151 атака – на один из ресурсов, 4 583 атаки – на другой ресурс, 290 атак – на edg.gov.ru», – сообщила глава ЦИК, передает ТАСС.

    По ее словам, наблюдается низкий уровень атак на периметр ДЭГ. Наиболее часто фиксируемые запросы поступают не из России.

    Памфилова также добавила, что такое количество атак помогает ЦИК не усыплять бдительность.

    Ранее сообщалось, что причиной задержки СМС-сообщений участникам дистанционного электронного голосования на выборах в Москве стала DDoS-атака на сервера компании, которая занимается доставкой сообщений.

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    8 сентября 2023, 17:18
    К мониторингу выборов в ситуационном центре НОМ приступили студенты МГЮА

    Студенты Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) приступили к мониторингу выборов в ситуационном центре Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), который работает на базе вуза шестой год.

    «Последние шесть лет на площадке МГЮА Ассоциация НОМ, Ассоциация юристов России, Корпус за чистые выборы открывают Центр общественного наблюдения, который ведёт мониторинг избирательного процесса, выходит на связь с общественными штабами в регионах. Штабы со своей стороны получают большой поток информации от наблюдателей», – сказал глава НОМ Александр Брод.

    Как подчеркнул глава НОМ, в результате работы ситуационного центра создается многоуровневая, многоплановая картина хода голосования, где можно проанализировать явку, уровень готовности избирательных комиссий, настроение граждан, фейки, деструктивную информацию и, конечно, соблюдение законодательства всеми участниками процесса, передает РАПСИ.

    Со своей стороны ректор МГЮА Виктор Блажеев сообщил, что в ситуационном центре работают 80 студентов. «Сейчас здесь находятся 22 студента, дальше идут смены, они меняют друга, отдыхают», – рассказал он.

    Ректор отметил, что в центре работают специально обученные ребята, которые прошли подготовку по избирательному праву. «Работать они будут три дня», – добавил он.

    Единый день голосования в большинстве регионов пройдет в течение трех дней – с 8 по 10 сентября, запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте России и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам.

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    8 сентября 2023, 17:47
    Член СПЧ рассказал о ходе голосования в новых регионах

    «Было несколько обстрелов в Херсонской области, пришлось перемещать избирательную комиссию с линии огня», – рассказал член СПЧ, председатель Ассоциации Независимый общественный мониторинг (НОМ) Александр Брод на брифинге ситуационного центра НОМ, посвященного первому дню голосования в России.

     «В этом году мы ведем также онлайн-мониторинг голосования в новых регионах России. По информации на первый день там все проходит четко, в рамках закона», – заявил Брод. По его словам, было несколько обстрелов в Херсонской области, пришлось перемещать избирательную комиссию с линии огня.

    «О таком западная и украинская пресса не пишет, предпочитая наводнять информационное пространство сообщениями о том, что голосование идет якобы «под дулами автоматов». Наши эксперты и наблюдатели сообщают, что в новых регионах голосование идет в рабочем порядке, голосуют и бойцы», – сказал член СПЧ.

    В целом в первый день выборов на карту ассоциации «Независимый общественный мониторинг» пришло более 4,5 тыс. сообщений от наблюдателей со всей России, семь из них эксперты квалифицировали как фейки, остальные носили информационный характер. 

    В ходе видеоконференции представители регионов рассказали о ходе выборов. Так, в Красноярске выборы проходят спокойно, однако есть сигналы о возможных провокациях. Об этом рассказал ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов, находящийся в региональном общественном штабе. По его словам, всю информацию проверяют мобильные группы, а также эксперты общественного штаба и ЦОН.  Точенов отметил хорошую явку избирателей, которые приходили проголосовать прямо в первые минуты открытия избирательных участков в 8:00. Упомянул эксперт и об интересных случаях на выборах – на одном из УИК свой выбор сделала невеста.

    Председатель Общественной палаты Сахалинской области, член СПЧ Владимир Иконников рассказал онлайн из штаба на Сахалине, что досрочное голосование в регионе завершилось без серьёзных нарушений. Первый день двухдневного голосования в регионе начнется завтра. По словам Иконникова, избирательные участки находятся в хорошем состоянии, за ходом голосования будут вести контроль эксперты общественного штаба и наблюдатели, обученные по программе ОП РФ и НОМ.

    И.о. председателя Общественной палаты Республики Саха (Якутия), член СПЧ Станислав Иванов онлайн из Якутии рассказал о присутствии наблюдателей на всех участках, даже на самых отдаленных. «Они присылают нам фото и видео-материалы о ходе голосования, а также ведут контроль за соблюдением закона при проведении надомного голосования», – отметил он. Иванов, также добавил, что в предыдущие дни выборов наблюдатели выезжали даже в самые отдаленные арктические районы.

    Исполнительный директор НОМ, председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова, в свою очередь, обратила внимание на то, что в первый день голосования ожидаемо усилился поток хакерских атак на систему дистанционного электронного голосования (за первые два часа их насчитали более 5 тысяч). Подверглись атакам также интернет-ресурсы НОМ, на которые поступают данные от наблюдателей.

    «Прямо сейчас на наш портал ведется хакерская атака. Наши технические специалисты уже проводят восстановительные работы, по итогам изучения каждой атаки дадут полноценные заключения», – заявила она.

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