Моди выступил на сессии G20 с табличкой с надписью «Бхарат» вместо «Индия»

В Совфеде предостерегли Армению от повторения ошибок Украины и Грузии

В Совфеде указали на опасные тенденции в действиях властей Армении

Tекст: Илья Абрамов

«Целый ряд недружественных шагов, предпринимаемых Ереваном, не может не вызывать опасений у Москвы. Это касается и антироссийских заявлений руководства Армении, и совместных учений с США, и недавнего задержания журналистов. Мы внимательно следим за ситуацией и говорим о сложившейся проблеме на официальном уровне», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Западные страны, в особенности США, оказывают очень сильное влияние на различные политические силы Армении для того, чтобы вытеснить Россию с Южного Кавказа. Москве и Еревану сейчас важно противостоять воздействию извне и сохранять дружественные отношения», – акцентировал он.

«Я пока не стал бы говорить об изменении политического курса Армении. В Ереване понимают, что Россия часто помогала и до сих пор помогает их стране. Москва является важнейшим гарантом безопасности на Южном Кавказе. США не смогут так просто перебить историческую роль России в этом регионе», – пояснил собеседник.

«Кроме того, наши дипломаты работают над тем, чтобы Армения не повторила судьбу Грузии и Украины. Мы сохраняем не только тесные двухсторонние контакты между нашими странами, но и взаимодействие в рамках международных организаций, включая ОДКБ. Таким образом, между Москвой и Ереваном сохранятся дружественные отношения, несмотря на последние антироссийские выпады», – резюмировал Долгов.

Ранее Telegram-канал «Sputnik Армения» сообщил о задержании в армянском городе Горис блогера Мики Бадаляна и обозревателя Ашота Геворкяна. Оба арестованы в рамках уголовного дела по статье «незаконный оборот огнестрельного оружия». Идут следственные мероприятия.

Блогера Мику Бадаляна ранее уже арестовывали в Армении за якобы распространение ложной информации о «готовящихся в Ереване и за его пределами терактах», но он был освобожден под залог.

Адвокат Геворкяна и Бадаляна сообщил, что опротестует решение о задержании, поскольку оружие, обнаруженное в машине журналиста, не принадлежит ни одному из обвиняемых. Передает слова представителя стороны защиты ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержание Геворкяна и Бадаляна направлено на срыв Российско-армянского медиафорума, который проходит в Ереване. «Очевидно, что за этой провокацией стоят те самые силы, которые не заинтересованы в сближении наших стран и их народов, заинтересованы в обратном – в отчуждении людей, в том, чтобы посеять ненависть, страх, недоверие», – подчеркнула дипломат.

Захарова также отметила, что запрет на въезд в Армению ряда российских деятелей, не нарушавших закон, наносит ущерб взаимодействию стран, особенно на информационном треке.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что зависимость в сфере безопасности от одной страны является стратегической ошибкой, добавив, что его страна «вкусила горькие плоды этой ошибки». Пашинян посетовал, что архитектура безопасности Армении «на 99% была связана с Россией».

Также Пашинян заявил, что российские миротворческие силы якобы «не выполняют свою миссию» по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха, «в том числе права на свободное передвижение», передает «Интерфакс».

Как заявил премьер-министр, некоторые «процессы» ведут к «осознанию» того, что «однажды можно проснуться и увидеть, что России больше нет здесь». В качестве примера он привел ситуацию с Лачинским коридором. Он заявил, что российские миротворцы не могут обеспечить безопасность маршрута, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Aysor.

При этом Москва не согласна с заявлениями Пашиняна, обвинившего Россию в отдалении от региона Южного Кавказа; Россия не хочет и не может покинуть регион, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью региона Южного Кавказа. «Из Армении уходить Россия не может», – подчеркнул представитель Кремля.

Песков также отметил, что Россия продолжит играть роль гаранта безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа, в частности в Нагорном Карабахе. По его словам, в данном случае очень важным является приверженность всех стран этого региона трехсторонним договоренностям двухлетней давности, которые были заключены. «Именно следование этим договоренностям является залогом успеха», – подчеркнул он.

Кроме того, дипломатический источник сообщил, что в Москве крайне недовольны словами Пашиняна о России в интервью итальянским СМИ. Российские дипломаты расценивают его слова, как неприемлемые по тону и содержанию, с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки. Диписточник также отметил, что Россия как ближайший друг и сосед Армении не намерена покидать регион Южного Кавказа.

«Однако это должна быть улица с двусторонним движением: Армении тоже не следовало бы становиться орудием Запада по выдавливанию России», – добавил источник. По его словам, Россия рассматривает отношения с Арменией в сферах безопасности и экономики «не как зависимость одной страны от другой, а как равноправное, взаимополезное и доказавшее эффективность партнерство».

Позже президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал с должности постоянного представителя ОДКБ Виктора Биягова. Указ выпущен, основываясь на предложении Никола Пашиняна, в соответствии со статьями конституции, говорится в документе. О возможном назначении нового представителя республики в ОДКБ ничего не сообщается. Биягов был назначен армянским послом в Нидерландах и постпредом республики в Организации по запрещению химического оружия.

В свою очередь жена Пашиняна Анна Акопян поехала в Киев на саммит первых леди. Среди прочего, Акопян передала Украине гуманитарную помощь.