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    Bloomberg: Дипломаты G20 согласовали компромиссные формулировки по Украине
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    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    45 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России не нужна переговорная форточка с Украиной

    Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как связаны контрнаступление Украины и расследование по «Северным потокам»

    Слив Зе-команды сейчас действительно выгоден очень многим. И да, этот слив способен изменить мировую политику, как пишет Der Spiegel, в том смысле, что он запустит важные процессы на военном и экономическом треках.

    23 комментария
    9 сентября 2023, 10:40

    Маршрут фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» завершился в Тюмени и Магадане

    Tекст: Алина Власенко

    Маршрут фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» завершился 8 сентября в Тюмени, в мероприятии приняли участие исполнители Джанго и Сергей Бобунец, а также поэт Мария Ватутина.

    В рамках фестиваля для жителей Тюмени были организованы интерактивные кабины Народного фронта #СвоихНЕбросаем. В них можно было записать слова поддержки для военнослужащих, которые сейчас на передовой.

    «Сегодняшний концерт мы посвящаем всем тем, кто отстаивает наши идеалы. Проект рассказывает о самом главном: о героях, мужестве, вере, любви к ближнему и Родине. Мы ждем наших ребят домой, как можно скорее», – рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

    Также в Тюмени состоялся кинофестиваль с показом фильмов «Невыдуманная история маленького города», «Герои Донбасса. Комбат», «Отважные. Про любовь». Режиссер Константин Александров привез киноролик «Прорезь прицела».

    Завершил событие официальный гимн фестиваля, который показывает сплоченность жителей страны и изобилие российской культуры.

    Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» также прошел 8 сентября в Магадане. В этом городе хедлайнерами праздника стала группы «ПослеZавтра» и «7Б». Свои стихи в рамках праздника прочел поэт Игорь Караулов.

    «Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» завершает свое турне, проехав через многие регионы страны здесь, в Магадане. Сегодня у нас с вами наше колымское лето. Я приветствую всех гостей здесь», – обратился к зрителям губернатор Магаданской области Сергей Носов.

    Особое внимание было уделено спорту и здоровому образу жизни. В рамках проекта «Сильнейшая нация в мире» состоялись представления и показательные выступления участников. Жители города увидели программу мастера спорта по пауэрлифтингу Андрея Назарова, а также серебряного призера чемпионата России по стронгмену Владимира Тарасова. Мужчины скручивали сковороды, надували грелки и сгибали арматуру.  Граждане продемонстрировали и свои способности.

    На фестивале в рамках Первого Общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» также показали документальные фильмы.

    8 сентября 2023, 13:28
    Российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области

    Врио главы Запорожской области Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger

    Российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области
    @ SASCHA STEINBACH/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger, сообщил на канале «Россия-24» врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    По его словам, танк «полыхнул» после первого же попадания в него «Корнетом», передает ТАСС.

    Балицкий добавил, что британские танки никак не показывают с точки зрения боевой мощи, российские военные легко их «отработали».

    Также врио главы Запорожского региона отметил, что четыре Challenger сейчас стоят под Степногорском, два – в Орехове.

    Ранее военный обозреватель Вэй Дунсюй на Национальном радио Китая заявил, что российская армия в ходе спецоперации развенчала миф о «непобедимых западных танках».

    Напомним, Challenger 2 британского производства в начале сентября был уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского Минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

    Коментарии (42)
    8 сентября 2023, 18:54
    Послу Армении сделали жесткое предупреждение в МИДе

    МИД России: Послу Армении было сделано жесткое представление из-за серии недружественных шагов

    Послу Армении сделали жесткое предупреждение в МИДе
    @ Баранов Владимир/Globallook Press

    Tекст: Вера Басилая

    Послу Армении Вагаршаку Арутюняну было сделано жесткое представление из-за совместных учений с США и запуска ратификации Римского статута МУС, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

    В МИД отметили, что правительство Армении в последние дни предприняло серию недружественных шагов: запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев супруги премьер-министра Aнны Акопян с передачей гумпомощи киевскому нацистскому режиму. Кроме того, на территории Армении проводятся военные учения с участием США, следует из сообщения на сайте МИД России.

    Вызванному в связи с этим в МИД России послу Армении Вагаршаку Арутюняну было сделано жесткое представление, а также вручена нота протеста в связи с оскорбительными высказываниями главы Нацсобрания Армении Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой и российского МИД в целом.

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    Отдельно послу высказали озабоченность в связи с задержанием блогера Бадаляна и обозревателя радио «Sputnik Армения» Геворкяна в Армении.

    В сообщении дипведомства подчеркивается, что Москва исходит из того, что Россия и Армения остаются союзниками, и все договоренности по двусторонним соглашениям будут полностью выполнены на благо народов двух государств.

    «Это, среди прочего, касается организации учений по линии ОДКБ и направления в дальнейшем в республику наблюдательной миссии Организации в целях содействия урегулированию между Арменией и Азербайджаном. Российская сторона будет и впредь прилагать в этих целях все необходимые усилия», – подчеркнули в МИД России.

    Напомним, президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал с должности постоянного представителя ОДКБ Виктора Биягова. Указ выпущен, основываясь на предложении Никола Пашиняна, в соответствии со статьями конституции, говорится в документе.

    В свою очередь жена Пашиняна Анна Акопян поехала в Киев на саммит первых леди. Среди прочего, Акопян передала Украине гуманитарную помощь.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала недопустимыми попытки разжигания вражды между Россией и Арменией путем обвинения Москвы в бедах армянского народа.

    Кроме того, она назвала провокацией задержание блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна в Армении.

    До этого официальный представитель российского дипведомства, комментируя критику спикера парламента Армении Алена Симоняна по ситуации с Лачинским коридором и российскими миротворцами, отметила, что представители Армении в последнее время допускают риторику «на грани хамства». В ответ в СМИ появилась реплика Симоняна, что он не будет отвечать «какой-то секретарше».

    Между тем в Совфеде предостерегли Армению от повторения ошибок Украины и Грузии.

    Коментарии (77)
    8 сентября 2023, 19:44
    Зеленский назвал причину неудачи украинского контрнаступления

    Зеленский заявил о замедлении темпов боевых действий и поставок оружия Украине

    Зеленский назвал причину неудачи украинского контрнаступления
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Валентина Григоренко

    Темпы боевых действий, введение антироссийских санкций и поставки западного оружия Киеву замедляются, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, на данный момент усложняются все процессы: от введения санкций до поставок оружия, передает ТАСС.

    Украинский лидер подчеркнул, что для успешного и быстрого контрнаступления Украине необходимо больше техники от Запада, например, современных истребителей. Он выразил уверенность, что Россия останавливает украинское контрнаступление, потому что Украины нет в небе, а РФ – есть.

    Ранее CNN сообщал, что Украина потеряла надежду на прорыв в контрнаступлении, времени на него почти не осталось. Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад ждет от ВСУ нового наступления в 2024 году.

    Коментарии (29)
    9 сентября 2023, 02:40
    В Генштабе Британии рассказали о «сильных эмоциях» от уничтожения Challenger 2

    Глава Генштаба Британии Сандерс признался, что испытал «сильные эмоции» от уничтожения танка Challenger 2

    В Генштабе Британии рассказали о «сильных эмоциях» от уничтожения Challenger 2
    @ UK Ministry of Defence/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Начальник генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс признался, что испытал сильные эмоции, увидев уничтожение британского основного боевого танка (ОБТ) Challenger 2 в зоне проведения российской спецоперации.

    «Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке», – сказал Сандерс в интервью порталу Forces.net.

    Он добавил, что британские военнослужащие испытывают глубокую привязанность к своей технике, передает РИА «Новости».

    Накануне сообщалось, что ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger.

    Коментарии (23)
    8 сентября 2023, 15:21
    Лавров заявил о попытке взорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Лавров: У России есть данные о попытке взорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Лавров заявил о попытке взорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    У Москвы есть информация о попытках взорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр указал, что Россия не запрещает другим странам экспортировать зерно. «Просто мы их не будем пропускать по гуманитарным коридорам, которые были открыты и которые… использовались для запуска аппаратов надводных и подводных для атаки не только наших судов военных, но и гражданских», – сказал министр, передает ТАСС.

    Он добавил, что атаке пытались подвергнуть и военные корабли, которые патрулировали маршрут газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». При этом Лавров уточнил, что корабли стали патрулировать эти участки Черного моря, потому у России есть информация, что трубопроводы также пытаются взорвать, как взорвали «Северные потоки».

    Кроме того, Лавров назвал враньем заявления Запада, что причиной энергокризиса стали события на Украине. Министр указал, что проблема заключается в форсированном европейцами в первую очередь и американцами энергетическом переходе, а также в отказе от инвестиций в нефть и газ.

    «Немцы вообще от атомной энергии отказались – это глупость огромная, и всячески полагались на ветер, воду, солнце, возобновляемые источники энергии, сами сократили закупки российского газа, нефти. Но солнце светило нечасто, приливы были слабые, ветер дул тихо, а инвестиции в продвинутые формы добычи газа и нефти сократились, поэтому был кризис», – пояснил министр.

    Ранее президент Владимир Путин заявил на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о попытках атак на «Турецкий поток» и «Голубой поток», по которым поставляется газ в Турецкую Республику из России.

    Коментарии (20)
    9 сентября 2023, 01:52
    Тело британского наемника нашли на Украине в водоеме со связанными руками

    Sky News: На Украине нашли в водоеме британского наемника со связанными руками

    Tекст: Ольга Никитина

    Британское внешнеполитическое ведомство сообщило, что на Украине погиб еще один наемник, прибывший из Великобритании. По информации СМИ, его тело обнаружили в водоеме со связанными руками.

    Представитель МИД Великобритании сообщил телеканалу Sky News, что власти страны предоставляют помощь семье убитого на Украине британца, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что погибшего звали Джордан Чедвик, он прибыл из графства Ланкашир.

    Британец, ранее служивший в шотландской гвардии, по информации телеканала, намеревался вступить в «интернациональный легион». Его нашли мертвым в водоеме со связанными за спиной руками.

    Издание Daily Record добавляет, что о гибели Чедвика семье стало известно 26 июня. Тело доставили на родину 7 августа. Причины смерти собираются выяснить.

    В июле Минобороны России сообщало, что киевский режим потерял 4 тыс. 845 иностранных наемников в ходе СВО, еще 4 тыс. 801 иностранный боевик бежал с украинской территории. Из Британии, по данным военного ведомства, на Украину прибыла одна из самых многочисленных групп наемников – более 700 человек.

    Москва призывала иностранцев не поддаваться на старания британской спецслужбы, подчеркивая, что они ищут лишь «расходный материал» для Киева.

    Коментарии (15)
    8 сентября 2023, 18:11
    Названа стоимость проезда по М-12 от Москвы до Арзамаса на машине

    В «Автодоре» рассказали, сколько будет стоить проезд по М-12 от Москвы до Арзамаса на автомобиле

    Названа стоимость проезда по М-12 от Москвы до Арзамаса на машине
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Плата за проезд по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса для легковых машин составит - 2,8 тыс. рублей, а для грузовых – около 6 тыс. рублей, сообщил заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Константин Макиев.

    Существует программа лояльности, которая позволяет водителям экономить на платных дорогах до 15% от стоимости проезда с транспондером T-pass, передает ТАСС.

    Общая протяженность участка трассы М-12 от Москвы до Арзамаса составляет 415,6 км. На пути построены 10 транспортных развязок, 144 искусственных сооружений и четыре многофункциональных зоны.

    Ранее президент России Владимир Путин принял участие в открытии участка трассы М-12. Отмечается, что трассу ввели в эксплуатацию раньше срока.

    Коментарии (20)
    8 сентября 2023, 16:30
    МИД оценил предложение ООН по зерновой сделке
    МИД оценил предложение ООН по зерновой сделке
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предложение генсека ООН Антониу Гутерриша пойти на условия Москвы для восстановления зерновой сделки.

    Захарова в комментарии «Ленте.ру» напомнила, что подобные обещания давались и прежде. «На словах обещать может каждый. Необходимо, чтобы обещанное было выполнено», – добавила представитель МИД.

    Ранее гаета Bild со ссылкой на письмо генсека ООН Антониу Гутерриша главе МИД России Сергею Лаврову от 28 августа сообщала, что ООН готова пойти на все условия Москвы для возобновления зерновой сделки.

    Между тем ранее в МИД заявили, что предложения генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке не содержат новых элементов и не могут стать основой для прогресса по нормализации сельскохозяйственного экспорта России.

    Коментарии (18)
    9 сентября 2023, 04:06
    Названа причина поступка прыгавшей на машины босоногой стюардессы в Шереметьево

    «Фонтанка»: Поведение прыгавшей на машины босоногой стюардессы в Шереметьево объяснили ложным сообщением о смерти мужа

    Названа причина поступка прыгавшей на машины босоногой стюардессы в Шереметьево
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Бортпроводница «Аэрофлота», задержанная в среду после того, как босиком с криками прыгала на автомобили, повела себя таким образом из-за сообщения о кончине мужа, которое впоследствии не подтвердилось, пишут СМИ со ссылкой на родственников женщины.

    Бортпроводница Майя в настоящее время госпитализирована. Как объяснили родственники женщины, ее супруг принимает участие в спецоперации на Украине, он жив и здоров, однако ей «кто-то сообщил о его смерти», пишет «Фонтанка».

    Родственница бортпроводницы призналась, что никто не знает, кто решил так напугать Майю. По ее словам, родные мобилизованного Дениса, который сейчас находится в зоне СВО, разговаривали с ним на следующий день после инцидента, ставшего достоянием общественности. Они подтверждают, что с мужчиной все в порядке. «Ему мы обо всем этом, конечно, не рассказывали, зачем человека беспокоить», – добавила родственница стюардессы.

    У Майи и Дениса двое детей, уточняет издание.

    Коментарии (9)
    8 сентября 2023, 14:19
    Балицкий раскрыл потери ВСУ в «мясных штурмах» у Работино

    Врио Запорожского региона Балицкий заявил о 10 тыс. павших в рядах ВСУ в «мясных штурмах» у Работино

    Tекст: Александра Юдина

    Киевское командование потеряло близ села Работино в Запорожского региона около 10 тыс. человек за все бои, сообщил на канале «Россия 24» врио губернатора области Евгений Балицкий.

    По его словам, порядка 10 тыс. украинских военных погибло только на этом направлении, без учета около 3 тыс. солдат за последние две недели «мясных штурмов», передает РИА «Новости».

    «Потери сумасшедшие», – подчеркнул Балицкий.

    Врио Запорожской области отметили, что на линии фронта фиксируется «огромное количество трупов» украинских солдат, которых Киев не успевает забирать.

    Ранее Минобороны сообщало, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки, ударами авиации за последние сутки отражено 14 атак ВСУ около Вербового и Работина.

    Позднее Балицкий заявил, что ВСУ взяли «тактическую паузу» после потерь, понесенных в районе Работина и Вербового.

    Коментарии (13)
    8 сентября 2023, 12:30
    В Совфеде предостерегли Армению от повторения ошибок Украины и Грузии

    В Совфеде указали на опасные тенденции в действиях властей Армении

    В Совфеде предостерегли Армению от повторения ошибок Украины и Грузии
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Последние недружественные действия Армении в отношении России вызывают опасения. Однако наши дипломаты делают все возможное, чтобы сохранить хорошие отношения между Москвой и Ереваном. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее стало известно о задержании в армянском городе Горис пророссийских журналистов.

    «Целый ряд недружественных шагов, предпринимаемых Ереваном, не может не вызывать опасений у Москвы. Это касается и антироссийских заявлений руководства Армении, и совместных учений с США, и недавнего задержания журналистов. Мы внимательно следим за ситуацией и говорим о сложившейся проблеме на официальном уровне», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Западные страны, в особенности США, оказывают очень сильное влияние на различные политические силы Армении для того, чтобы вытеснить Россию с Южного Кавказа. Москве и Еревану сейчас важно противостоять воздействию извне и сохранять дружественные отношения», – акцентировал он.

    «Я пока не стал бы говорить об изменении политического курса Армении. В Ереване понимают, что Россия часто помогала и до сих пор помогает их стране. Москва является важнейшим гарантом безопасности на Южном Кавказе. США не смогут так просто перебить историческую роль России в этом регионе», – пояснил собеседник.

    «Кроме того, наши дипломаты работают над тем, чтобы Армения не повторила судьбу Грузии и Украины. Мы сохраняем не только тесные двухсторонние контакты между нашими странами, но и взаимодействие в рамках международных организаций, включая ОДКБ. Таким образом, между Москвой и Ереваном сохранятся дружественные отношения, несмотря на последние антироссийские выпады», – резюмировал Долгов.

    Ранее Telegram-канал «Sputnik Армения» сообщил о задержании в армянском городе Горис блогера Мики Бадаляна и обозревателя Ашота Геворкяна. Оба арестованы в рамках уголовного дела по статье «незаконный оборот огнестрельного оружия». Идут следственные мероприятия.

    Блогера Мику Бадаляна ранее уже арестовывали в Армении за якобы распространение ложной информации о «готовящихся в Ереване и за его пределами терактах», но он был освобожден под залог.

    Адвокат Геворкяна и Бадаляна сообщил, что опротестует решение о задержании, поскольку оружие, обнаруженное в машине журналиста, не принадлежит ни одному из обвиняемых. Передает слова представителя стороны защиты ТАСС.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержание Геворкяна и Бадаляна направлено на срыв Российско-армянского медиафорума, который проходит в Ереване. «Очевидно, что за этой провокацией стоят те самые силы, которые не заинтересованы в сближении наших стран и их народов, заинтересованы в обратном – в отчуждении людей, в том, чтобы посеять ненависть, страх, недоверие», – подчеркнула дипломат.

    Захарова также отметила, что запрет на въезд в Армению ряда российских деятелей, не нарушавших закон, наносит ущерб взаимодействию стран, особенно на информационном треке.

    Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что зависимость в сфере безопасности от одной страны является стратегической ошибкой, добавив, что его страна «вкусила горькие плоды этой ошибки». Пашинян посетовал, что архитектура безопасности Армении «на 99% была связана с Россией».

    Также Пашинян заявил, что российские миротворческие силы якобы «не выполняют свою миссию» по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха, «в том числе права на свободное передвижение», передает «Интерфакс».

    Как заявил премьер-министр, некоторые «процессы» ведут к «осознанию» того, что «однажды можно проснуться и увидеть, что России больше нет здесь». В качестве примера он привел ситуацию с Лачинским коридором. Он заявил, что российские миротворцы не могут обеспечить безопасность маршрута, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Aysor.

    При этом Москва не согласна с заявлениями Пашиняна, обвинившего Россию в отдалении от региона Южного Кавказа; Россия не хочет и не может покинуть регион, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью региона Южного Кавказа. «Из Армении уходить Россия не может», – подчеркнул представитель Кремля.

    Песков также отметил, что Россия продолжит играть роль гаранта безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа, в частности в Нагорном Карабахе. По его словам, в данном случае очень важным является приверженность всех стран этого региона трехсторонним договоренностям двухлетней давности, которые были заключены. «Именно следование этим договоренностям является залогом успеха», – подчеркнул он.

    Кроме того, дипломатический источник сообщил, что в Москве крайне недовольны словами Пашиняна о России в интервью итальянским СМИ. Российские дипломаты расценивают его слова, как неприемлемые по тону и содержанию, с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки. Диписточник также отметил, что Россия как ближайший друг и сосед Армении не намерена покидать регион Южного Кавказа.

    «Однако это должна быть улица с двусторонним движением: Армении тоже не следовало бы становиться орудием Запада по выдавливанию России», – добавил источник. По его словам, Россия рассматривает отношения с Арменией в сферах безопасности и экономики «не как зависимость одной страны от другой, а как равноправное, взаимополезное и доказавшее эффективность партнерство».

    Позже президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал с должности постоянного представителя ОДКБ Виктора Биягова. Указ выпущен, основываясь на предложении Никола Пашиняна, в соответствии со статьями конституции, говорится в документе. О возможном назначении нового представителя республики в ОДКБ ничего не сообщается. Биягов был назначен армянским послом в Нидерландах и постпредом республики в Организации по запрещению химического оружия.

    В свою очередь жена Пашиняна Анна Акопян поехала в Киев на саммит первых леди. Среди прочего, Акопян передала Украине гуманитарную помощь.

    Коментарии (26)
    8 сентября 2023, 17:10
    Польша предъявила Еврокомиссии ультиматум по вопросу ввоза зерна с Украины

    Премьер Польши Моравецкий предъявил ультиматум ЕК по вопросу ввоза зерна с Украины

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул ультиматум Европейской комиссии (ЕК) по вопросу ввоза зерна с Украины.

    Он напомнил о своем заявлении, сделанном в июле 2023 года, в котором речь шла о недопущении очередного открытия сельскохозяйственных рынков, вне зависимости от решения ЕК. Заявление было сделано в ходе встречи с представителями стран, граничащими с Украиной, передает РИА «Новости».

    «Я еще раз говорю ясно: для нас наиважнейшим является интерес польского фермера. Поэтому или Европейская комиссия в следующую среду примет решение о дальнейшем запрете ввоза, или мы сами продлим этот запрет ввоза на территорию Польской республики», – заявил он.

    При этом Моравецкий отметил, что Варшава не против транзита украинского зерна через Польшу.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратится в международный арбитражный суд, если после 15 сентября будет продлен запрет на ввоз украинского зерна в страны ЕС.

    Коментарии (14)
    8 сентября 2023, 20:08
    Врач рассказал, как выжить при сильном отравлении шаурмой

    Врач Воробьев рассказал, что делать при сильном отравлении шаурмой до прибытия медиков

    Врач рассказал, как выжить при сильном отравлении шаурмой
    @ Александра Левчук/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    При сильном отравлении шаурмой необходимо сделать промывание желудка. Для этого необходимо выпить очень много воды, и речь идет не о стакане жидкости, рассказал газете ВЗГЛЯД глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, комментируя массовое отравление в Курской области. Технолог мясного производства разъяснил, что определить испорченное мясо в шаурме невозможно – неприятные запахи маскируют современными реагентами.

    В Курской области в городе Льгов отравились шаурмой 22 жителя, один человек погиб. Пострадавшие рассказывают, что не почувствовали во вкусе блюда ничего необычного, однако спустя время появилась боль в животе, рвота, диарея и температура. Также некоторые отравившиеся рассказывали, что их близкие после поедания этой шаурмы теряли сознание.

    К таким сильным последствиям скорее привели инфекционные процессы из-за некачественно обработанной курятины или другого использованного при приготовлении мяса, считает Воробьев. В таких ситуациях специалист рекомендует немедленно обращаться в медучреждение или вызвать скорую медицинскую помощь.

    «Если мы говорим о мерах, которые можно принять немедленно, то это, конечно, промывание желудка. Для этого необходимо заливать (если человек не способен сам пить) или пить очень много воды, а затем исторгнуть ее из организма. Если речь идет о токсинах, то вывести их можно только через желудок «в обратном направлении». И речь идет не о стакане воды, а о трех-пяти литрах», – говорит Воробьев.

    Также врач отметил, что потеря сознания при отравлении может возникнуть из-за затяжной рвоты и диареи, приводящей к обезвоживанию. В таких случаях очнувшемуся человеку дают концентрированный раствор соли, который готовится в пропорции чайная ложка соли на стакан чистой питьевой воды. Однако самостоятельно бороться с обмороками специалист не советует, в данной ситуации он рекомендует прибегнуть к вызову скорой.

    При этом определить, что мясо испорчено, практически невозможно. Ведь для маскировки неприятных запахов сейчас применяются специальные реагенты, рассказал мясник, технолог Борис Рябинкин. 

    «Не во всех точках шаурмы большая проходимость, да и заведений сейчас таких очень много. Поэтому мясо нередко начинает пропадать, даже если изначально было качественным. Но чтобы его спасти, сейчас уже не замачивают мясо в ванне с содой и марганцовкой, а используют специальные фреш-химикаты. Они работают наподобие освежителя, отбивают неприятный запах», – говорит Рябинкин.

    Химикаты эти представляют собой порошки, продолжает собеседник. Ими обмазывают сырой кусок мяса, после чего у него восстанавливается цвет и появляется запах уксуса, который вскоре вовсе пропадает. Распознать использование «фреша» в приготовленном мясе нельзя.

    Кроме того, он обращает внимание на то, что шаурма – продукт быстрого питания и относится к скоропортящемся продуктам. Нередко повара, которые ее готовят, в целях экономии пренебрегают безопасностью клиентов: насаживают большое количество мяса на вертел, готовят его, но не успевают распродать. За целый день оно портится.

    Но клиент, говорит эксперт, это никак почувствовать не может, ведь мясо забивается специями и очень мелко нарезается. «Полностью предостеречь себя от отравления шаурмой, наверное, никак нельзя. Могу лишь посоветовать смотреть за работой шаурмиста, как мясо выглядит, когда его только-только срезали, нет ли у него зеленоватого оттенка, нет ли подозрительного запаха. Ну и к выбору места стоит подходить изначально с умом. Лучше выбирать проверенные шаурмечные или те, где есть очередь – там, вероятнее всего, мясо долго не залеживается, а значит меньше вероятность, что оно испорченное», – заключил Рябинкин.

    В конце августа Роспотребнадзор сообщил, что среди посетителей кафе, расположенного на севере Москвы, зарегистрировано 53 случая кишечной инфекции. Пострадавшие ели шаурму и куру гриль.

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    8 сентября 2023, 14:59
    Украинский пленный рассказал о количестве больных солдат ВСУ

    Украинский пленный о сослуживцах: Все больные, у многих диабет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В украинской армии большое количество мобилизованных болеют, у многих диабет, рассказал военнопленный Владимир Кутовой. По его словам, он сдался в плен ВС РФ у села Работино в Запорожской области в августе, когда они с сослуживцами попали в «тиски».

    По его словам, моральное состояние украинской армии плохое, все устали, все больные, у многих диабет, помощь никто не оказывает, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация в украинской армии сложная, причем как на уровне обеспечения, так и на уровне духа.

    «Нас призвали, завезли под Зеленое поле в посадку, три дня мы там были… Автоматы у нас были, больше ничего. В батальоне никакого иностранного вооружения, все советское. (С командованием) под конец отношения были плохие. Начальство необученное… Офицерам звания выдавали после института. Они без опыта», – рассказал Кутовой.

    Военнопленный также призвал уже бывших сослуживцев сдаться в плен.

    Ранее ВСУ открыли огонь по своим военным за оставление позиций под Херсоном.

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    8 сентября 2023, 19:12
    Эксперт оценил вероятность вмешательства Тегерана в конфликт Еревана и Баку

    Востоковед Семенов: Иран хочет восстановить свое влияние на Южном Кавказе, поэтому готов поддерживать Армению

    Эксперт оценил вероятность вмешательства Тегерана в конфликт Еревана и Баку
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Иран за счет поддержки Армении хочет увеличить свое влияние на Южном Кавказе. Однако прямое вмешательство Тегерана в конфликт в Нагорном Карабахе маловероятно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее в Сети обратили внимание на готовность Ирана помочь Армении.

    «Иран, пытаясь восстановить свою историческую значимость на Южном Кавказе, старается отыграть роль защитника интересов Армении. Аналогичные порывы со стороны Тегерана уже были во время первой и второй карабахской войны. Правда, тогда его влияние было недостаточно большим», – сказал Кирилл Семенов, востоковед, эксперт Российского совета по международным делам.

    «Кроме того, Ирану не нравится усилившееся присутствие Турции в регионе. Тегеран достаточно ревностно относится к тому, что шиитский Азербайджан не находится в его сфере влияния. Баку предпочитает ориентироваться на этническую близость с Анкарой, нежели на конфессиональное и историческое родство с Исламской республикой», – подчеркивает собеседник.

    «Однако маловероятно, что Тегеран вмешается в ситуацию в Нагорном Карабахе. Во-первых, Армения сама не попросит Иран помочь ей в борьбе против Азербайджана. Во-вторых, экономические и политические риски содеянного будут очень высоки и не перекроют возможные дивиденды», – отмечает он.

    «Я полагаю, что реакция Ирана сведется к агрессивной риторике. Возможно, Тегеран проведет военные маневры на границе с Азербайджаном. Скорее всего, этим вмешательство Исламской республики в ситуацию и закончится», – резюмировал Семенов.

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    19 комментариев


    Ранее авторы Telegram-канала «Цицак» обратили внимание на заявление главкома сил ПВО Ирана Алиреза Сабахифарда о военном сотрудничестве. «Генерал почти прямым текстом сделал Армении предложение, от которого не могли бы отказаться власти Армении, если бы их заботила безопасность их страны», – пишут они.

    «Силы ПВО готовы содействовать военному сотрудничеству с государствами-союзниками в таких областях, как обучение, обмен техническим и оперативным опытом, а также проведение совместных военных учений», – цитируют генерала.

    В свою очередь авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь» иронично замечают: «Проблем в запросе помощи у Ирана не было и нет, так как в Тегеране сами не заинтересованы в поражении армян. И, пожалуй, в этом и заключается парадокс нынешней ситуации: иранцы беспокоятся за судьбу армян больше, чем руководство Армении».

    Напомним, глава армянского кабмина Никол Пашинян заявил о сосредоточении войск Азербайджана на границе с Арменией и у разделительной линии Нагорного Карабаха. Он также отметил, что антиармянские высказывания, разжигающие ненависть, стали более интенсивными в азербайджанской прессе и на пропагандистских платформах.

    Ранее политолог Глеб Кузнецов заявил, что премьер-министр Армении в условиях угрозы военного вторжения со стороны Азербайджана «пытается делать, что может» и «хватается за соломинки».

    Напомним, Пашинян пожаловался на зависимость Армении от России в сфере безопасности и заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа. Дипломатический источник сообщил, что в Москве недовольны заявлениями премьера Армении, и назвал их тон неприемлемым. На этом фоне жена главы правительства Армении Анна Акопян поехала в Киев на саммит первых леди.

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