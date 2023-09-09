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    Доходы России снова начали расти назло Западу
    Зеленский назвал причину неудачи украинского контрнаступления
    Эксперт: Польша выиграет у Украины битву за зерно
    Врач рассказал, как выжить при сильном отравлении шаурмой
    Послу Армении сделали жесткое предупреждение в МИДе
    В Генштабе Британии рассказали о «сильных эмоциях» от уничтожения Challenger 2
    Маск объяснил, почему сорвал атаку ВСУ на Крым
    В Германии оказались недовольны «возвращением» России в мировую торговлю
    Полковник Бундесвера расшифровал сигнал Зеленского об уклонистах
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    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    44 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России не нужна переговорная форточка с Украиной

    Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как связаны контрнаступление Украины и расследование по «Северным потокам»

    Слив Зе-команды сейчас действительно выгоден очень многим. И да, этот слив способен изменить мировую политику, как пишет Der Spiegel, в том смысле, что он запустит важные процессы на военном и экономическом треках.

    23 комментария
    9 сентября 2023, 09:27

    Sky News: Цели Украины и Запада в конфликте с Россией больше не совпадают

    Tекст: Алина Власенко

    Цели Киева и Запада в конфликте с Москвой больше не совпадают, и западные страны будут все больше сомневаться, что Украина осуществит задуманное, пишет вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в статье на сайте телеканала Sky News.

    По мнению Белла, Россия после распада Советского Союза стремилась стать мировой сверхдержавой. Но, как считает офицер в отставке, конфликт на Украине якобы ослабил позиции Москвы. По его мнению, она больше не представляет угрозу Европе. Таким образом, считает Белл, Запад достиг своей цели и теперь должен заняться внутренними проблемами.

    Однако Украина все еще стремится вытеснить силы России, заявил Белл. Таким образом, считает он, «цели Украины больше не совпадают с целями ее сторонников», передает РИА «Новости».

    По его словам, хотя Запад все еще обязуются оказывать поддержку ВСУ, но скептицизм по поводу того, достижимы и приемлемы ли цели Киева в конфликте, будет возрастать.

    Между тем, ранее СМИ сообщили, что Украина потеряла надежду на прорыв в контрнаступлении, времени на него почти не осталось.

    8 сентября 2023, 11:19
    ВВС Британии начали охранять суда с украинским зерном

    Daily Telegraph: ВВС Британии охраняют суда с украинским зерном после прекращения зерновой сделки

    ВВС Британии начали охранять суда с украинским зерном
    @ Airman 1st Class Jessi Monte/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Самолеты ВВС Великобритании взяли на себя задачи по охране судов с украинским зерном в Черном море после прекращения зерновой сделки, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники в канцелярии премьера Риши Сунака.

    Газета пишет, что в последние недели британская авиация патрулирует воздушное пространство над Черным морем, чтобы предотвратить нанесение ударов по гражданским судам, передает ТАСС.

    Ранее в канцелярии главы британского правительства сообщали, что Лондон установит слежку за действиями России в Черном море при помощи разведки.

    Коментарии (51)
    9 сентября 2023, 01:52
    Тело британского наемника нашли на Украине в водоеме со связанными руками

    Sky News: На Украине нашли в водоеме британского наемника со связанными руками

    Tекст: Ольга Никитина

    Британское внешнеполитическое ведомство сообщило, что на Украине погиб еще один наемник, прибывший из Великобритании. По информации СМИ, его тело обнаружили в водоеме со связанными руками.

    Представитель МИД Великобритании сообщил телеканалу Sky News, что власти страны предоставляют помощь семье убитого на Украине британца, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что погибшего звали Джордан Чедвик, он прибыл из графства Ланкашир.

    Британец, ранее служивший в шотландской гвардии, по информации телеканала, намеревался вступить в «интернациональный легион». Его нашли мертвым в водоеме со связанными за спиной руками.

    Издание Daily Record добавляет, что о гибели Чедвика семье стало известно 26 июня. Тело доставили на родину 7 августа. Причины смерти собираются выяснить.

    В июле Минобороны России сообщало, что киевский режим потерял 4 тыс. 845 иностранных наемников в ходе СВО, еще 4 тыс. 801 иностранный боевик бежал с украинской территории. Из Британии, по данным военного ведомства, на Украину прибыла одна из самых многочисленных групп наемников – более 700 человек.

    Москва призывала иностранцев не поддаваться на старания британской спецслужбы, подчеркивая, что они ищут лишь «расходный материал» для Киева.

    Коментарии (11)
    8 сентября 2023, 17:10
    Польша предъявила Еврокомиссии ультиматум по вопросу ввоза зерна с Украины

    Премьер Польши Моравецкий предъявил ультиматум ЕК по вопросу ввоза зерна с Украины

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул ультиматум Европейской комиссии (ЕК) по вопросу ввоза зерна с Украины.

    Он напомнил о своем заявлении, сделанном в июле 2023 года, в котором речь шла о недопущении очередного открытия сельскохозяйственных рынков, вне зависимости от решения ЕК. Заявление было сделано в ходе встречи с представителями стран, граничащими с Украиной, передает РИА «Новости».

    «Я еще раз говорю ясно: для нас наиважнейшим является интерес польского фермера. Поэтому или Европейская комиссия в следующую среду примет решение о дальнейшем запрете ввоза, или мы сами продлим этот запрет ввоза на территорию Польской республики», – заявил он.

    При этом Моравецкий отметил, что Варшава не против транзита украинского зерна через Польшу.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратится в международный арбитражный суд, если после 15 сентября будет продлен запрет на ввоз украинского зерна в страны ЕС.

    Коментарии (14)
    8 сентября 2023, 11:12
    Украинский агент в Крыму рассказал, как следил за военными судами «Калибр»

    Задержанный украинский агент в Крыму рассказал, как докладывал о маневрах военных судов «Калибр»

    Tекст: Александра Юдина

    Задержанный за работу ну украинскую разведку житель Севастополя рассказал на опубликованном Центром общественных связей ФСБ видео, как следил за маневрами военных судов с ракетами «Калибр» и российской авиацией.

    По его словам, с мужчиной связался сотрудник украинской военной разведки и обозначил перед ним ряд задач, которые нужно выполнить на территории Крыма, передает ТАСС.

    В частности, сотрудник украинской службы нуждался в информации о состоянии центрального входа в Севастопольскую бухту, где в основном размещены защитные боновые сооружения, а также точки ПВО.

    Кроме того, от мужчины потребовали данные о перемещениях кораблей и подводных лодок, на борту которых находятся ракеты дальнего действия «Калибр». Помимо прочего, представителю украинской разведки были необходимы данные о взлетающей с аэропорта Бельбек авиации.

    Мужчина также признался, что сотрудники украинской военной разведки дали ему здание забрать боеприпас из тайника СВУ и на железной дороге устроить диверсию.

    Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму, который по заданию военной разведки Украины готовил житель Севастополя.

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    8 сентября 2023, 15:59
    Балицкий назвал ВСУ «сбродом блатняка»
    Балицкий назвал ВСУ «сбродом блатняка»
    @ Ashley Chan/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская армия является «сбродом блатняка», заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

    «Если это (ВСУ – прим. ВЗГЛЯД) можно еще назвать армией. Сброд блатняка всякого, который сейчас туда набрали: наемников, убогих людей», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Балицкий отметил, что способные держать в руках оружие в рядах украинских войск полегли под Работино. ВСУ, по его словам, следует задуматься над тем, чем они будут обороняться в будущем, поскольку украинские войска просели очень сильно по количеству живой силы.

    Балицкий добавил, что украинские войска в Работино уже выдыхаются. «Если противник потратит порядка пяти тысяч, то он не сможет проводить оборонительные действия. Максимум неделя-две, по самым астрономическим просчетам, до конца сентября еще можно вливать в эту воронку силы украинским воякам», – сказал врио главы региона. При этом российские подразделения устойчиво удерживают свои позиции и находятся на господствующих высотах, отметил он.

    Ранее Балицкий заявил, что украинские войска потеряли близ села Работино в Запорожском регионе около 10 тыс. человек за все бои.

    Коментарии (11)
    8 сентября 2023, 19:02
    Небензя обвинил Украину в ударе по Константиновке
    Небензя обвинил Украину в ударе по Константиновке
    @ Yuki Iwamura/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Удар по городу Константиновка в ДНР наносился украинскими военными, об этом свидетельствуют видеоматериалы, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Удар по городу – это страшная трагедия, там погибли 16 человек и 32 пострадали, видеоматериалы свидетельствуют о том, что ракета прилетела с украинских позиций, заявил Небензя, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что соответствующие ролики опубликовали в социальных сетях, один из них опубликовал и сам президент Украины Владимир Зеленский. Постпред подчеркнул, что в ООН быстро забудут это событие, как и в случае с ударом по Краматорску в апреле 2022 года, когда выяснилось, что это – «чудовищное преступление и страшная провокация» киевского режима.

    Ранее эксперты отмечали, что взрыв в Константиновке мог быть результатом прилета пущенной украинскими военными ракеты.

    Коментарии (15)
    8 сентября 2023, 14:47
    В США заявили об угасших надеждах Украины на прорыв контрнаступления

    CNN: Надежды Киева на прорыв в контрнаступлении давно угасли

    В США заявили об угасших надеждах Украины на прорыв контрнаступления
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина потеряла надежду на прорыв в контрнаступлении, времени на него почти не осталось, сообщил телеканал CNN.

    По информации СМИ, несмотря на то, что контрнаступление ВСУ продолжается уже несколько месяцев, «надежды на быстрый и решительный прорыв давно угасли», передает ТАСС.

    CNN отмечает, что «часики для Украины тикают», так как ухудшение погоды осенью сделает условия ведения боевых действий еще более сложными.

    При этом Россия сохраняет преимущества на поле боя, ей не надо беспокоиться о том, что она потеряет союзников в результате затяжного конфликта. Телеканал отмечает, что Россия может справиться с боевыми действиями на истощение лучше, чем Украина.

    Кроме того, на Украину оказывают давление союзники, и Киеву может потребоваться «более сильная рука помощи», если поддержка Запада начнет ослабевать.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад ждет от ВСУ нового наступления в 2024 году.

    Коментарии (8)
    8 сентября 2023, 12:13
    Балицкий: ВСУ взяли тактическую паузу после потерь в Работине и Вербовом
    Балицкий: ВСУ взяли тактическую паузу после потерь в Работине и Вербовом
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины взяли «тактическую паузу» после потерь, понесенных в районе Работина и Вербового, активных действий за последние сутки не велось, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий также уточнил в Telegram, что российские силы «не дают ВСУ расслабиться» и наносят артудары, чтобы не дать противнику возможность окопаться и восполнить потери.

    Он также сообщил, что утром в пятницу ВСУ пытались провести ротацию подразделений и разведку в районе Вербового, но противник был уничтожен.

    Ранее Минобороны сообщало, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки, ударами авиации за последние сутки отражено 14 атак ВСУ около Вербового и Работина.

    Коментарии (5)
    8 сентября 2023, 10:43
    Киев потребовал от Пекина разъяснить цель пребывания китайской певицы в ДНР

    Киев потребовал от Пекина разъяснить цель пребывания китайской певицы в Мариуполе

    Киев потребовал от Пекина разъяснить цель пребывания китайской певицы в ДНР
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Украинский МИД намерен получить от Пекина разъяснения о цели пребывания китайской оперной певицы Ван-Фан и блогеров, которые посетили Мариуполь, заявил официальный представитель дипломатического ведомства Олег Николенко.

    Николенко назвал приезд китайских граждан в ДНР «незаконным». «Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе», – заявил он, передает ТАСС.

    Кроме того, Николенко добавил, что Киев инициирует запрет на въезд на Украину для всех китайских «гастролеров».

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что пообщался с гражданами Китая, в том числе блогерами и представителями СМИ.


    В Telegram он опубликовал видео, на котором певица Ван-Фан с балкона разрушенного украинскими националистами здания Мариупольского драмтеатра спела на китайском языке «Катюшу».

    Коментарии (16)
    8 сентября 2023, 17:02
    ФСБ вычислила в Калининграде шпионившего на Польшу украинца

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Калининградской области выявили завербованного польским Агентством внутренней безопасности украинского гражданина, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    Подозреваемый гражданин Украины 1996 года рождения прибыл в регион для сбора данных по заданию польской спецслужбы, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Ему объявили официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления. Вскоре мужчину выдворят за пределы России и запретят ему въезд на значительный срок.

    Ранее подозреваемый в работе на украинскую разведку житель Севастополя заявил, что отслеживал маневры российских кораблей с «Калибрами» и российскую авиацию.

    Коментарии (9)
    8 сентября 2023, 20:29
    Эксперт: Польша выиграет у Украины битву за зерно

    Экономист Лизан: Еврокомиссия в угоду Польше будет вынуждена согласиться на эмбарго в отношении украинского зерна

    Эксперт: Польша выиграет у Украины битву за зерно
    @ Andrew Kravchenko/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Зерновой конфликт между Польшей, Украиной и Еврокомиссией достиг своего апогея. Однако Зеленский не учел, что Варшава для Брюсселя куда важнее Киева, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Польша выдвинула ультиматум Европейской комиссии по вопросу вывоза зерна с Украины.

    «Конфликт вокруг украинского зерна в ЕС зрел давно и развивался урывками – сначала ставки поднимала одна сторона, затем другая. Сейчас противостояние достигло своего апогея. В дело вмешался Владимир Зеленский, который до этого предпочитал отмалчиваться», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Его активность на данном направлении вызвана скорым началом сезона поставок сельскохозяйственной продукции. Украина получала достаточно много денег за счет экспорта зерна, и терять рынок местному руководству, откровенно говоря, не хочется. Вот и приходится прибегать к крайним мерам: припугивать своего главного союзника – Польшу – международными исками», – подчеркивает собеседник.

    «Однако Зеленский в этот раз ступил на очень тонкий лед. Варшава обладает большим количеством рычагов давления на Украину. Если дело дойдет до суда, Анджей Дуда может пересмотреть условия транзита военной техники для ВСУ. Также он вполне в состоянии прекратить поток наемников на поля СВО», – отмечает эксперт.

    «В общем, Варшава найдет способы больно уколоть своенравного партнера. Тем более, что Еврокомиссии гораздо выгоднее занять сторону Польши по данному вопросу. В конечном счете эта страна занимает важное место в составе ЕС. К тому же один раз ей уже удалось «подмять под себя» брюссельскую бюрократию, введя национальный запрет на украинское зерно», – акцентирует Лизан.

    «Второй раз наглядно демонстрировать всему миру, что внутри организации зреют серьезные противоречия, ЕК бы совершенно не хотелось. Поэтому рано или поздно, Варшава одержит верх в этом конфликте. Однако перед этим могут состояться торги между сторонами. Брюссель способен отказать Польше в введении эмбарго сразу после окончания текущего срока ограничений», – уточняет экономист.

    «Тогда Дуда, скорее всего, попытается надавить на Брюссель, угрожая повторным введением национального запрета. Возможно, потребует у ЕС дополнительных вливаний в экономику страны. Позиция Варшавы достаточно ясна, а стабильность в диалоге с Восточной Европы для Брюсселя куда важнее, чем солидарность с офисом Зеленского», – резюмирует Лизан.

    Ранее Польша выдвинула ультиматум Европейской комиссии по вопросу вывоза зерна с Украины. Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Он также напомнил о своем заявлении, сделанном в июле 2023 года, в котором речь шла о недопущении очередного открытия сельскохозяйственных рынков.

    «Я еще раз говорю ясно: для нас наиважнейшим является интерес польского фермера. Поэтому или Европейская комиссия в следующую среду примет решение о дальнейшем запрете ввоза, или мы сами продлим этот запрет ввоза на территорию Польской республики», – заявил он. При этом премьер-министр уточнил, что Варшава не против транзита зерна через территорию страны.

    Также резкой реакции в Польше были удостоены и угрозы президента Украины Владимира Зеленского по зерновому вопросу. Так, министр правительства республики по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что поведение Зеленского выходит за рамки классической дипломатии. Он добавил, что речь идет об использовании «нестандартных и выходящих за рамки средств давления, однако на Варшаву это не производит должного впечатления».

    Напомним, накануне Владимир Зеленский пригрозил, что если запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции в страны ЕС будет продлен, он будет вынужден обратиться в международный арбитраж. По его словам, страна выступает против «любых дальнейших ограничений».

    Обращаясь к ЕК, он подчеркнул, что Украина не будет «спокойно воспринимать нарушение данных» ей обещаний. Зеленский подчеркнул, что несмотря на его нежелание обострять ситуацию, у государства нет другого выхода, кроме как «бороться в суде за основы нашей общей Европы».

    Издание Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов пишет, что постпреды 22 стран ЕС выступили против продления запрета на импорт украинского зерна, но Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия требуют сохранить ограничения как минимум до 2024 года. Наиболее отрицательно к идее эмбарго настроены Франция и Германия.

    Однако ряд государств с пониманием отнеслись к сложностям Центральной Европы и призвали Еврокомиссию найти альтернативные варианты. Один дипломат заявил, что решение о продлении ограничений на импорт будет иметь политический характер из-за предстоящих в Польше выборов.

    Напомним, 15 сентября истекает эмбарго Еврокомиссии, введенное для зерновых культур из Украины на «восточных рубежах» ЕС – в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Эти страны грозятся ввести собственные национальные ограничения, если данное решение не примет Брюссель.

    Коментарии (3)
    8 сентября 2023, 14:22
    Bild: ООН готова выполнить все условия России для возобновления зерновой сделки

    Tекст: Алина Власенко

    ООН готова пойти на все условия Москвы для возобновления зерновой сделки, пишет Bild со ссылкой на письмо генсека ООН Антониу Гутерриша главе МИД России Сергею Лаврову от 28 августа.

    В письме Гутерриша, которое оказалось в распоряжении Bild, Москве предлагается заключить соглашение на основе «четырех краеугольных принципов» и восстановить зерновую сделку. В статье отмечается, что реализация этих принципов «приведет к выполнению всех требований» Москвы, передает ТАСС.

    Тем временем представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что Брюссель обсуждает с международными партнерами способы возродить зерновую сделку с участием России.

    Ранее в МИД заявили, что предложения генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке не содержат новых элементов и не могут стать основой для прогресса по нормализации сельскохозяйственного экспорта России.

    Коментарии (30)
    8 сентября 2023, 13:03
    В Польше отреагировали на требование Киева разрешить экспорт зерна в ЕС

    Министр правительства Польши Сенк: Киев переходит границы в вопросе права поставлять украинское зерно в ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Киев уже переходит границы в вопросе поставок украинского своего зерна в ЕС, заявил на Польском радио министр правительства Польши по делам Европы Шимон Шинковский вель Сенк.

    По его словам, Киев угрожает с тем, чтобы продавить ЕС и добиться своего, эти элементы иногда выходят за рамки классической дипломатии, передает РИА «Новости».

    Также министр добавил, что Украина «использует нестандартные и выходящие за рамки средства дипломатического давления, однако на Польшу это не производит должного впечатления.

    «Такого рода жесты и угрозы не впечатляют нас, это просто элемент давления, которое не будет эффективным», – заключил Сенк.

    Напомним, Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов пишет, что постпреды 22 стран ЕС выступили против продления запрета на импорт украинского зерна, но Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия требуют сохранить запрет как минимум до 2024 года.

    Украина ввела запрет для своих депутатов на поездки в Польшу, объяснив это именно ухудшением отношений из-за «зернового скандала».

    Спикер МИД Мария Захарова предупредила, что Украина в будущем может продавать «урановое зерно».

    Коментарии (3)
    8 сентября 2023, 14:58
    Американист объяснил решение Маска отказать Украине в активации Starlink у Крыма

    Американист Дудаков: Маск, отключая ВСУ Starlink, пытается усидеть на двух стульях

    Американист объяснил решение Маска отказать Украине в активации Starlink у Крыма
    @ AP/TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Илон Маск вынужден балансировать между поддержкой Украины и нежеланием допустить глобального военного конфликта. Именно этим объясняется его решение по ограничению использования Starlink для некоторых действий ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее бизнесмен объяснил решение отказать Украине в активации Starlink у берегов Крыма.

    «Уже не первый раз появляется информация о том, что Илон Маск отключает Starlink во время важных для ВСУ операций. Это укладывается в общую канву последних действий предпринимателя. Он активно критикует политику руководства США на Украине и даже предлагал свой мирный план по урегулированию конфликта», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Фактически Илон Маск пытается усидеть на двух стульях. Он зарабатывает деньги на конфликте за счет поставок ВСУ оборудования. Полагаю, что на необходимость поддержки Украины ему намекнули американские власти», – отмечает эксперт.

    «С другой стороны, Маск опасается перерастания конфликта на Украине в третью мировую войну. С этим связаны его мирные инициативы, а также поездка в Китай, где он хотел обсудить проблему Тайваня. Такие действия миллиардера, противоречащие политике американского истеблишмента, могут только приветствоваться с нашей стороны», – резюмировал Дудаков.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск дал пояснения в связи с сообщением телеканала CNN о том, что в 2022 году Украине был отключен доступ к сервису Starlink у побережья Крыма.

    Он сказал, что получил от государственных органов Украины экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. По его словам, цель украинской стороны была очевидна и заключалась в том, «чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре». В случае если Маск согласился бы, его компания SpaceX превратилась бы в явного соучастника «крупного военного акта и эскалации конфликта».

    Напомним, в биографии Маска за авторством Уолтера Айзексона был отмечен следующий эпизод. Якобы в 2022 году Илон Маск тайно велел своим инженерам отключить спутниковый интернет Starlink около побережья Крыма, чтобы помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот.

    Как сообщает телеканал CNN, цитируя биографию бизнесмена, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на «маленький Перл-Харбор» Россия якобы могла ответить ядерным оружием. Поэтому он отключил украинские подводные дроны со взрывчаткой от Starlink. В результате беспилотники потеряли связь и их вынесло на берег.

    Такое решение бизнесмена не осталось незамеченным в России. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что если Илон Маск действительно ограничил Украине доступ к сервису спутниковой связи Starlink, то он является единственным здравомыслящим человеком в Северной Америке.

    Коментарии (4)
    9 сентября 2023, 03:10
    Появились сообщения о планах США передать Киеву ракеты ATACMS

    ABC: США склоняются к передаче Украине ракет дальнего радиуса ATACMS

    Появились сообщения о планах США передать Киеву ракеты ATACMS
    @ Defense Ministry/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    США могут включить в новый пакет военной помощи для Украины тактические баллистические ракеты ATACMS, этот вопрос сейчас рассматривается в вашингтонской администрации, сообщили американские СМИ.

    Неназванный чиновник США сообщил телеканалу ABC, что данные ракеты «будут направлены». При этом он добавил, что позиция американских властей по данному вопросу может измениться, передает ТАСС.

    Еще одно должностное лицо американской администрации, имя которого не раскрывается, сообщило, что вопрос поставок ATACMS «находится на рассмотрении». ПО его словам, уже в следующем пакете помощи этот тип вооружений может быть передан киевскому режиму.

    Со ссылкой на источник телекомпания отмечает, что даже если поставки ATACMS украинской стороне будут одобрены, процесс передачи ракет может «затянуться на несколько месяцев».

    Между тем представитель Совета по национальной безопасности Белого дома на просьбу прокомментировать данную информацию сообщил РИА «Новости», что не может подтвердить сообщение телеканала ABC, согласно которому американские власти склоняются к передаче Украине ракет дальнего радиуса ATACMS.

    Пуск ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км может осуществляться при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Украинские власти неоднократно просили западных партнеров поставить дальнобойные ракеты ATACMS, причем «как можно быстрее».

    В июле СМИ писали, что США не планируют передавать Киеву такой тип вооружений.

    Коментарии (6)
    Главное
    Sky News: Цели Украины и Запада в конфликте с Россией больше не совпадают
    Появились сообщения о планах США передать Киеву ракеты ATACMS
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    Guardian: Лесные пожары усилили желание жителей Гавайев отделиться от США
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    Доходы России снова начали расти назло Западу

    После первого непростого полугодия, когда нефтегазовые доходы России резко упали и бюджет столкнулся с большим дефицитом, российская экономика начала выходить из пике. Рост доходов и ВВП страны показывает, что российская экономика адаптируется к санкциям, заявил глава правительства Михаил Мишустин. Что же выстрелило во втором полугодии и помогает идти вверх назло Западу? Подробности

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    Новые регионы показали высокую явку

    В Единый день голосования впервые проходят выборы в новых регионах России. На прифронтовых территориях они дистанционные – члены избиркомов и наблюдатели совершают обходы по домам. Там, где безопасно – открыты избирательные участки. И хотя самую большую активность избирателей ожидают в воскресенье, уже в пятницу люди шли голосовать семьями и даже трудовыми коллективами, а избиркомы под вечер зафиксировали высокую явку. Подробности

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    «Это рационально». В Алтайском крае научились тратить деньги на людей

    Как получилось, что сказочный Кощей стал защитником алтайского села, что за изощренная форма кредита позволяет ремонтировать в регионе школы, мосты и дороги – и как удается создавать комфортную среду в самых отдаленных местах? Ответы на эти вопросы на месте, в Алтайском крае, узнавал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности

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    Почему Польше неловко за своих наемников на Украине

    Уже тысячи польских наемников погибли на Украине. Казалось бы, массовая гибель сограждан должна будоражить и польское общество, и польские власти. Однако для официальной Варшавы всех этих людей будто бы не существует. Почему руководство Польши заняло крайне странную, двойственную и даже стыдливую позицию по поводу участия польских наемников в украинском конфликте? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Болгарам оборвут главную связь с Россией

      Власти Болгарии готовятся отменить главный национальный праздник страны – День освобождения от османского ига, которого удалось достичь только благодаря России и ее армии. Историю страны переписывают под нужды турок, русофобов и Евросоюза, а на мнение болгарского народа всем наплевать.

    • Украина нашла повод для войны у румын

      Президент Румынии Клаус Йоханнис пригрозил России «серьезными последствиями» в случае, если обломки БПЛА, найденного украинскими военными на территории страны, будут принадлежать именно российскому аппарату. За два дня до этого Йоханнис заявлял о «надежном контроле неба» и опровергал заявления Украины о падении БПЛА. Что изменилось?

    • Санду простила Молдавии долг перед РФ

      Президент Молдавии Майя Санду заявила, что аудиторы опровергли наличие у ее страны многомиллионных долгов перед Газпромом. Более того, она обвинила Газпром в шантаже: якобы он добился аудита долга, угрожая оставить Молдавию без газа перед зимой. Санду лжет. Но скоро придет новая зима.

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