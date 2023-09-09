Российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области

Врио главы Запорожской области Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger

Tекст: Александра Юдина

По его словам, танк «полыхнул» после первого же попадания в него «Корнетом», передает ТАСС.

Балицкий добавил, что британские танки никак не показывают с точки зрения боевой мощи, российские военные легко их «отработали».

Также врио главы Запорожского региона отметил, что четыре Challenger сейчас стоят под Степногорском, два – в Орехове.

Ранее военный обозреватель Вэй Дунсюй на Национальном радио Китая заявил, что российская армия в ходе спецоперации развенчала миф о «непобедимых западных танках».

Напомним, Challenger 2 британского производства в начале сентября был уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского Минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

