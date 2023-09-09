Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».37 комментариев
Российские силы сорвали ротацию ВСУ на краснолиманском направлении
Артиллеристы группировки войск «Центр» сорвали ротацию украинских военных на краснолиманском направлении, уничтожив живую силу противника и 152-миллиметровую гаубицу «Д-20», сообщили в Минобороны России.
При помощи беспилотников было обнаружено перемещение личного состава ВСУ. Координаты украинских сил передали артиллерийским расчетам, после чего российские военные выполнили несколько точных выстрелов по скоплению украинских националистов, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что украинское командование сменило тактику при атаках на российские позиции около Червоной Дибровы в ЛНР: оно комбинирует штурмовые действия с позиционной работой.