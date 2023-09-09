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    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    37 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России не нужна переговорная форточка с Украиной

    Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как связаны контрнаступление Украины и расследование по «Северным потокам»

    Слив Зе-команды сейчас действительно выгоден очень многим. И да, этот слив способен изменить мировую политику, как пишет Der Spiegel, в том смысле, что он запустит важные процессы на военном и экономическом треках.

    23 комментария
    9 сентября 2023, 08:10

    Российские силы сорвали ротацию ВСУ на краснолиманском направлении

    Tекст: Алина Власенко

    Артиллеристы группировки войск «Центр» сорвали ротацию украинских военных на краснолиманском направлении, уничтожив живую силу противника и 152-миллиметровую гаубицу «Д-20», сообщили в Минобороны России.

    При помощи беспилотников было обнаружено перемещение личного состава ВСУ. Координаты украинских сил передали артиллерийским расчетам, после чего российские военные выполнили несколько точных выстрелов по скоплению украинских националистов, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что украинское командование сменило тактику при атаках на российские позиции около Червоной Дибровы в ЛНР: оно комбинирует штурмовые действия с позиционной работой.

    8 сентября 2023, 13:28
    Российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области

    Врио главы Запорожской области Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger

    Российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области
    @ SASCHA STEINBACH/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger, сообщил на канале «Россия-24» врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    По его словам, танк «полыхнул» после первого же попадания в него «Корнетом», передает ТАСС.

    Балицкий добавил, что британские танки никак не показывают с точки зрения боевой мощи, российские военные легко их «отработали».

    Также врио главы Запорожского региона отметил, что четыре Challenger сейчас стоят под Степногорском, два – в Орехове.

    Ранее военный обозреватель Вэй Дунсюй на Национальном радио Китая заявил, что российская армия в ходе спецоперации развенчала миф о «непобедимых западных танках».

    Напомним, Challenger 2 британского производства в начале сентября был уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского Минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

    Коментарии (42)
    8 сентября 2023, 11:19
    ВВС Британии начали охранять суда с украинским зерном

    Daily Telegraph: ВВС Британии охраняют суда с украинским зерном после прекращения зерновой сделки

    ВВС Британии начали охранять суда с украинским зерном
    @ Airman 1st Class Jessi Monte/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Самолеты ВВС Великобритании взяли на себя задачи по охране судов с украинским зерном в Черном море после прекращения зерновой сделки, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники в канцелярии премьера Риши Сунака.

    Газета пишет, что в последние недели британская авиация патрулирует воздушное пространство над Черным морем, чтобы предотвратить нанесение ударов по гражданским судам, передает ТАСС.

    Ранее в канцелярии главы британского правительства сообщали, что Лондон установит слежку за действиями России в Черном море при помощи разведки.

    Коментарии (51)
    9 сентября 2023, 02:40
    В Генштабе Британии рассказали о «сильных эмоциях» от уничтожения Challenger 2

    Глава Генштаба Британии Сандерс признался, что испытал «сильные эмоции» от уничтожения танка Challenger 2

    В Генштабе Британии рассказали о «сильных эмоциях» от уничтожения Challenger 2
    @ UK Ministry of Defence/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Начальник генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс признался, что испытал сильные эмоции, увидев уничтожение британского основного боевого танка (ОБТ) Challenger 2 в зоне проведения российской спецоперации.

    «Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке», – сказал Сандерс в интервью порталу Forces.net.

    Он добавил, что британские военнослужащие испытывают глубокую привязанность к своей технике, передает РИА «Новости».

    Накануне сообщалось, что ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger.

    Коментарии (11)
    8 сентября 2023, 14:19
    Балицкий раскрыл потери ВСУ в «мясных штурмах» у Работино

    Врио Запорожского региона Балицкий заявил о 10 тыс. павших в рядах ВСУ в «мясных штурмах» у Работино

    Tекст: Александра Юдина

    Киевское командование потеряло близ села Работино в Запорожского региона около 10 тыс. человек за все бои, сообщил на канале «Россия 24» врио губернатора области Евгений Балицкий.

    По его словам, порядка 10 тыс. украинских военных погибло только на этом направлении, без учета около 3 тыс. солдат за последние две недели «мясных штурмов», передает РИА «Новости».

    «Потери сумасшедшие», – подчеркнул Балицкий.

    Врио Запорожской области отметили, что на линии фронта фиксируется «огромное количество трупов» украинских солдат, которых Киев не успевает забирать.

    Ранее Минобороны сообщало, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки, ударами авиации за последние сутки отражено 14 атак ВСУ около Вербового и Работина.

    Позднее Балицкий заявил, что ВСУ взяли «тактическую паузу» после потерь, понесенных в районе Работина и Вербового.

    Коментарии (13)
    8 сентября 2023, 17:10
    Польша предъявила Еврокомиссии ультиматум по вопросу ввоза зерна с Украины

    Премьер Польши Моравецкий предъявил ультиматум ЕК по вопросу ввоза зерна с Украины

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул ультиматум Европейской комиссии (ЕК) по вопросу ввоза зерна с Украины.

    Он напомнил о своем заявлении, сделанном в июле 2023 года, в котором речь шла о недопущении очередного открытия сельскохозяйственных рынков, вне зависимости от решения ЕК. Заявление было сделано в ходе встречи с представителями стран, граничащими с Украиной, передает РИА «Новости».

    «Я еще раз говорю ясно: для нас наиважнейшим является интерес польского фермера. Поэтому или Европейская комиссия в следующую среду примет решение о дальнейшем запрете ввоза, или мы сами продлим этот запрет ввоза на территорию Польской республики», – заявил он.

    При этом Моравецкий отметил, что Варшава не против транзита украинского зерна через Польшу.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратится в международный арбитражный суд, если после 15 сентября будет продлен запрет на ввоз украинского зерна в страны ЕС.

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    8 сентября 2023, 10:05
    Участники сети вербовки в российскую армию арестованы на Кубе

    Tекст: Алина Власенко

    Кубинские власти арестовали по обвинению в торговле людьми 17 человек, связанных с группой, вербовавшей молодых кубинских мужчин на службу в российскую армию для участия в спецоперации на Украине, сообщил полковник МВД Кубы Сесар Родригес.

    Родригес не назвал ни одного обвиняемого, но сообщил, что лидер группировки, который также арестован, опирался на двух человек, вербовавших молодых людей для участия в боях на стороне России против Украины, передает Reuters.

    В свою очередь кубинский прокурор Хосе Луис Рейес заявил, что обвиняемых могут приговорить к тюремному заключению на срок до 30 лет, пожизненному заключению или смертной казни – в зависимости от тяжести и типа преступлений, пишет «Коммерсант».

    Власти Кубы сообщили о выявлении сети вербовки кубинцев для участия в российско-украинском военном конфликте 5 сентября. Кубинские власти заверили, что «занимают твердую и четкую историческую позицию против наемничества» и что их страна «не участвует в войне на Украине».

    Коментарии (9)
    8 сентября 2023, 11:12
    Украинский агент в Крыму рассказал, как следил за военными судами «Калибр»

    Задержанный украинский агент в Крыму рассказал, как докладывал о маневрах военных судов «Калибр»

    Tекст: Александра Юдина

    Задержанный за работу ну украинскую разведку житель Севастополя рассказал на опубликованном Центром общественных связей ФСБ видео, как следил за маневрами военных судов с ракетами «Калибр» и российской авиацией.

    По его словам, с мужчиной связался сотрудник украинской военной разведки и обозначил перед ним ряд задач, которые нужно выполнить на территории Крыма, передает ТАСС.

    В частности, сотрудник украинской службы нуждался в информации о состоянии центрального входа в Севастопольскую бухту, где в основном размещены защитные боновые сооружения, а также точки ПВО.

    Кроме того, от мужчины потребовали данные о перемещениях кораблей и подводных лодок, на борту которых находятся ракеты дальнего действия «Калибр». Помимо прочего, представителю украинской разведки были необходимы данные о взлетающей с аэропорта Бельбек авиации.

    Мужчина также признался, что сотрудники украинской военной разведки дали ему здание забрать боеприпас из тайника СВУ и на железной дороге устроить диверсию.

    Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму, который по заданию военной разведки Украины готовил житель Севастополя.

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    9 сентября 2023, 01:52
    Тело британского наемника нашли на Украине в водоеме со связанными руками

    Sky News: На Украине нашли в водоеме британского наемника со связанными руками

    Tекст: Ольга Никитина

    Британское внешнеполитическое ведомство сообщило, что на Украине погиб еще один наемник, прибывший из Великобритании. По информации СМИ, его тело обнаружили в водоеме со связанными руками.

    Представитель МИД Великобритании сообщил телеканалу Sky News, что власти страны предоставляют помощь семье убитого на Украине британца, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что погибшего звали Джордан Чедвик, он прибыл из графства Ланкашир.

    Британец, ранее служивший в шотландской гвардии, по информации телеканала, намеревался вступить в «интернациональный легион». Его нашли мертвым в водоеме со связанными за спиной руками.

    Издание Daily Record добавляет, что о гибели Чедвика семье стало известно 26 июня. Тело доставили на родину 7 августа. Причины смерти собираются выяснить.

    В июле Минобороны России сообщало, что киевский режим потерял 4 тыс. 845 иностранных наемников в ходе СВО, еще 4 тыс. 801 иностранный боевик бежал с украинской территории. Из Британии, по данным военного ведомства, на Украину прибыла одна из самых многочисленных групп наемников – более 700 человек.

    Москва призывала иностранцев не поддаваться на старания британской спецслужбы, подчеркивая, что они ищут лишь «расходный материал» для Киева.

    Коментарии (10)
    8 сентября 2023, 15:59
    Балицкий назвал ВСУ «сбродом блатняка»
    Балицкий назвал ВСУ «сбродом блатняка»
    @ Ashley Chan/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская армия является «сбродом блатняка», заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

    «Если это (ВСУ – прим. ВЗГЛЯД) можно еще назвать армией. Сброд блатняка всякого, который сейчас туда набрали: наемников, убогих людей», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Балицкий отметил, что способные держать в руках оружие в рядах украинских войск полегли под Работино. ВСУ, по его словам, следует задуматься над тем, чем они будут обороняться в будущем, поскольку украинские войска просели очень сильно по количеству живой силы.

    Балицкий добавил, что украинские войска в Работино уже выдыхаются. «Если противник потратит порядка пяти тысяч, то он не сможет проводить оборонительные действия. Максимум неделя-две, по самым астрономическим просчетам, до конца сентября еще можно вливать в эту воронку силы украинским воякам», – сказал врио главы региона. При этом российские подразделения устойчиво удерживают свои позиции и находятся на господствующих высотах, отметил он.

    Ранее Балицкий заявил, что украинские войска потеряли близ села Работино в Запорожском регионе около 10 тыс. человек за все бои.

    Коментарии (11)
    8 сентября 2023, 19:02
    Небензя обвинил Украину в ударе по Константиновке
    Небензя обвинил Украину в ударе по Константиновке
    @ Yuki Iwamura/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Удар по городу Константиновка в ДНР наносился украинскими военными, об этом свидетельствуют видеоматериалы, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Удар по городу – это страшная трагедия, там погибли 16 человек и 32 пострадали, видеоматериалы свидетельствуют о том, что ракета прилетела с украинских позиций, заявил Небензя, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что соответствующие ролики опубликовали в социальных сетях, один из них опубликовал и сам президент Украины Владимир Зеленский. Постпред подчеркнул, что в ООН быстро забудут это событие, как и в случае с ударом по Краматорску в апреле 2022 года, когда выяснилось, что это – «чудовищное преступление и страшная провокация» киевского режима.

    Ранее эксперты отмечали, что взрыв в Константиновке мог быть результатом прилета пущенной украинскими военными ракеты.

    Коментарии (15)
    8 сентября 2023, 14:47
    В США заявили об угасших надеждах Украины на прорыв контрнаступления

    CNN: Надежды Киева на прорыв в контрнаступлении давно угасли

    В США заявили об угасших надеждах Украины на прорыв контрнаступления
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина потеряла надежду на прорыв в контрнаступлении, времени на него почти не осталось, сообщил телеканал CNN.

    По информации СМИ, несмотря на то, что контрнаступление ВСУ продолжается уже несколько месяцев, «надежды на быстрый и решительный прорыв давно угасли», передает ТАСС.

    CNN отмечает, что «часики для Украины тикают», так как ухудшение погоды осенью сделает условия ведения боевых действий еще более сложными.

    При этом Россия сохраняет преимущества на поле боя, ей не надо беспокоиться о том, что она потеряет союзников в результате затяжного конфликта. Телеканал отмечает, что Россия может справиться с боевыми действиями на истощение лучше, чем Украина.

    Кроме того, на Украину оказывают давление союзники, и Киеву может потребоваться «более сильная рука помощи», если поддержка Запада начнет ослабевать.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад ждет от ВСУ нового наступления в 2024 году.

    Коментарии (8)
    8 сентября 2023, 12:13
    Балицкий: ВСУ взяли тактическую паузу после потерь в Работине и Вербовом
    Балицкий: ВСУ взяли тактическую паузу после потерь в Работине и Вербовом
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины взяли «тактическую паузу» после потерь, понесенных в районе Работина и Вербового, активных действий за последние сутки не велось, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий также уточнил в Telegram, что российские силы «не дают ВСУ расслабиться» и наносят артудары, чтобы не дать противнику возможность окопаться и восполнить потери.

    Он также сообщил, что утром в пятницу ВСУ пытались провести ротацию подразделений и разведку в районе Вербового, но противник был уничтожен.

    Ранее Минобороны сообщало, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки, ударами авиации за последние сутки отражено 14 атак ВСУ около Вербового и Работина.

    Коментарии (5)
    8 сентября 2023, 10:43
    Киев потребовал от Пекина разъяснить цель пребывания китайской певицы в ДНР

    Киев потребовал от Пекина разъяснить цель пребывания китайской певицы в Мариуполе

    Киев потребовал от Пекина разъяснить цель пребывания китайской певицы в ДНР
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Украинский МИД намерен получить от Пекина разъяснения о цели пребывания китайской оперной певицы Ван-Фан и блогеров, которые посетили Мариуполь, заявил официальный представитель дипломатического ведомства Олег Николенко.

    Николенко назвал приезд китайских граждан в ДНР «незаконным». «Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе», – заявил он, передает ТАСС.

    Кроме того, Николенко добавил, что Киев инициирует запрет на въезд на Украину для всех китайских «гастролеров».

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что пообщался с гражданами Китая, в том числе блогерами и представителями СМИ.


    В Telegram он опубликовал видео, на котором певица Ван-Фан с балкона разрушенного украинскими националистами здания Мариупольского драмтеатра спела на китайском языке «Катюшу».

    Коментарии (16)
    8 сентября 2023, 17:02
    ФСБ вычислила в Калининграде шпионившего на Польшу украинца

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Калининградской области выявили завербованного польским Агентством внутренней безопасности украинского гражданина, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    Подозреваемый гражданин Украины 1996 года рождения прибыл в регион для сбора данных по заданию польской спецслужбы, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Ему объявили официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления. Вскоре мужчину выдворят за пределы России и запретят ему въезд на значительный срок.

    Ранее подозреваемый в работе на украинскую разведку житель Севастополя заявил, что отслеживал маневры российских кораблей с «Калибрами» и российскую авиацию.

    Коментарии (9)
    8 сентября 2023, 14:22
    Bild: ООН готова выполнить все условия России для возобновления зерновой сделки

    Tекст: Алина Власенко

    ООН готова пойти на все условия Москвы для возобновления зерновой сделки, пишет Bild со ссылкой на письмо генсека ООН Антониу Гутерриша главе МИД России Сергею Лаврову от 28 августа.

    В письме Гутерриша, которое оказалось в распоряжении Bild, Москве предлагается заключить соглашение на основе «четырех краеугольных принципов» и восстановить зерновую сделку. В статье отмечается, что реализация этих принципов «приведет к выполнению всех требований» Москвы, передает ТАСС.

    Тем временем представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что Брюссель обсуждает с международными партнерами способы возродить зерновую сделку с участием России.

    Ранее в МИД заявили, что предложения генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке не содержат новых элементов и не могут стать основой для прогресса по нормализации сельскохозяйственного экспорта России.

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