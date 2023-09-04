Переговоры Путина и Эрдогана завершились в Сочи

Tекст: Вера Басилая

Путин в начале встречи пригласил Эрдогана заезжать в Сочи не только по делам, но и на отдых, после чего президенты продолжили общение уже за столом переговоров с участием делегаций, передает ТАСС.

По окончании беседы в широком формате, Путин и Эрдоган продолжили общение в узком кругу за рабочим обедом.

Напомним, в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Песков назвал конструктивной первую часть переговоров Путина и Эрдогана.