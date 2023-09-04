Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.4 комментария
Переговоры Путина и Эрдогана завершились в Сочи
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в Сочи, в общей сложности они общались три часа.
Путин в начале встречи пригласил Эрдогана заезжать в Сочи не только по делам, но и на отдых, после чего президенты продолжили общение уже за столом переговоров с участием делегаций, передает ТАСС.
По окончании беседы в широком формате, Путин и Эрдоган продолжили общение в узком кругу за рабочим обедом.
Напомним, в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Песков назвал конструктивной первую часть переговоров Путина и Эрдогана.