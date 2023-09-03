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В ООН предложили начать переговоры о разморозке активов российских компаний
Sabah: ООН предлагает начать переговоры о разморозке активов компаний России
Новые предложения ООН по возобновлению зерновой сделки содержат идею о начале переговоров по разморозке активов российских производителей продовольствия, сообщили СМИ.
Как сообщила турецкая газета Sabah со ссылкой на источники, в пакете предложений есть положение о начале переговоров по снятию ограничений для российских производителей продовольствия, чьи активы блокированы Европой, передает ТАСС. Также ООН предлагает «начать работу по оценке ущерба поврежденных трубопроводов», по которым доставлялся аммиак. В числе предложений всемирной организации и переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT.
Ранее в ООН сообщали, что подключение Россельхозбанка к системе расчетов SWIFT в рамках возобновления зерновой сделки не планируется.