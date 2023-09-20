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    По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.

    35 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Всемирные игры дружбы – идеальный ответ Западу

    Россия создаст «стерильные» соревнования. На них не будет места политическим распрям и притеснениям атлетов из той или иной страны. Адекватные мира сего увидят, где на самом деле спорт может жить вне политики.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя

    Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя. Вера в себя заставляет нас действовать. В результате будущее становится таким, каким мы сами его хотим видеть, а не таким, какое для нас конструируют патентованные мудрецы в кабинетах.

    5 комментариев
    20 сентября 2023, 21:40

    Лавров обвинил Запад в разжигании гражданской войны на Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западные страны сорвали выполнение Минских соглашений, поэтому несут ответственность за «развал Украины» и разжигание в ней гражданской войны, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

    По словам Лаврова, Запад избегает предметного разговора по решению украинской проблемы, передает ТАСС. «Видимо, для честного диалога аргументов у него нет», – сказал российский министр.

    Лавров указал на то, что на Западе «делают вид, что не помнят смысл Минских соглашений, заключавшийся в воссоединении Донбасса с Украиной при гарантии соблюдении прав человека».

    Также глава российского МИД отметил, что, говоря о территориальной целостности Украины, все молчат про решения ООН о необходимости для Парижа вернуть так называемую французскую Майотту в состав Союза Коморских островов, а для Лондона – уйти с архипелага Чагос.

    Ранее Лавров заявил о риске глобального конфликта из-за действий и позиции Запада.

    20 сентября 2023, 07:51
    В США назвали уничтожившее МиГ-29 ВВС Украины новое российское оружие

    Forbes: Удар российского дрона по МиГ-29 ВВС Украины у Кривого Рога мог оказаться дебютом модернизированного «Ланцета»

    В США назвали уничтожившее МиГ-29 ВВС Украины новое российское оружие
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29 ВВС Украины на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога, удар мог стать боевым дебютом модернизированной версии российского дрона «Ланцет», выразил мнение обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    Автор статьи рассказал, что начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Как считает обозреватель издания, этот удар мог стать боевым дебютом модернизированной версии российского дрона «Ланцет», передает РИА «Новости».

    Обозреватель отметил, что это плохие новости для потрепанных украинских военно-воздушных сил, так как обновленный «Ланцет» имеет большую дальность поражения целей и более опасен. По мнению автора статьи, теперь украинским военным придется использовать более отдаленные от фронта аэродромы и искать новые способы для защиты самолетов.

    Ранее стало известно, что в России планируется кратно увеличить выпуск беспилотников «Куб», «Ланцет», «Гранат», «Тахион». В начале сентября на Украине пожаловались на российские беспилотники «Ланцет», наносящие большой ущерб ВСУ.

    Коментарии (29)
    20 сентября 2023, 11:40
    CNN: Украинские спецслужбы стояли за ударом по Силам быстрого реагирования Судана
    CNN: Украинские спецслужбы стояли за ударом по Силам быстрого реагирования Судана
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За серией ударов беспилотников и наземной операцией, направленной против Сил быстрого реагирования Судана, могли стоять украинские спецслужбы, показало расследование CNN.

    Украинский военный источник в разговоре с CNN охарактеризовал операцию как работу «несуданских военных». На вопрос о том, стоит ли за атаками Украина, он заявил, что «вероятно, ответственность за это несут украинские спецслужбы».

    Операция включала в себя серию нападений на военизированную группировку «Силы быстрой поддержки» (RSF), которая, как предполагается, получает помощь от группы «Вагнер».

    При этом CNN не смог однозначно подтвердить причастность Украины к серии ударов. Однако полученные телеканалом видеоматериалы выявили отличительные черты атак дронов в украинском стиле. Два коммерчески доступных дрона, широко используемые ВСУ, были задействованы как минимум в восьми ударах, при этом на контроллере дрона был виден текст на украинском языке.

    Эксперты также заявили, что использованная тактика, а именно схема пикирования дронов прямо на цель, была весьма необычной для Судана и более широкого африканского региона.

    «Тайные удары Украины в Судане ознаменовали бы драматическое и провокационное расширение театра военных действий Киева против Москвы», – заключает CNN.

    В августе появились кадры с мощным взрывом в столице Судана Хартуме, ЧП произошло в районе президентского дворца. СМИ сообщили об ударах по силам быстрого реагирования страны.

    Коментарии (17)
    20 сентября 2023, 09:25
    В США предупредили Киев о вынужденной капитуляции

    Hill: В США предупредили Киев о вынужденной капитуляции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украине следует смириться с мыслью о капитуляции при втором президентском сроке Джо Байдена или Дональда Трампа, заявил обозреватель Hill Джозеф Боско.

    Даже если Байден сохранит пост президента, глава российского государства Владимир Путин, по словам Боско, уверен, что достигнет своей геостратегической цели, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что заявленная стратегия Трампа – по сути, политика, которой администрация Байдена уже следует.

    Журналист отметил, что президент США отказался предоставлять Киеву некоторые виды оружия. Также есть вариант, при котором Байден «мог бы сдаться» под давлением республиканцев и части демократов.

    В таком случае, заявил обозреватель, Украине следует смириться с вероятностью вынужденной капитуляции.

    Ранее американский журналист Гарланд Никсон заявил, что Украина как государство прекратила свое существование, став «перчаткой» США при разрушении Европы.

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    20 сентября 2023, 06:59
    Группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен по открытому каналу связи

    Источник: Группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в ДНР после выхода в эфир по открытому радиоканалу

    Tекст: Антон Никтин

    Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен в ДНР после выхода в эфир по открытому радиоканалу, сообщил знакомый с ситуацией источник.

    По словам осведомленного источника, группы военнослужащих ВСУ планомерно сдаются в плен на всей территории СВО, по открытому каналу связи вызывая позывной «Волга», который находится на открытой частоте 149.200, передает РИА «Новости».

    Он передал видео, на котором двое военнослужащих ВСУ сдаются в плен российским бойцам, выходя с поднятыми руками.

    На вопрос о том, почему сдались, один из украинских военных сказал, что устал воевать. Когда российские военнослужащие спросили, сколько бойцов ВСУ осталось, те ответили: «Отделение» (от шести до 12 человек). По словам источника, позднее выяснилось, что сдавшиеся украинцы оказались мобилизованными.

    В минувшее воскресенье врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что российские военные на левобережье взяли в плен восемь военнослужащих ВСУ.

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    20 сентября 2023, 11:05
    Дуда сравнил Украину с утопающим
    Дуда сравнил Украину с утопающим
    @ Hannibal Hanschke/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина похожа на утопающего, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто хочет ему помочь, заявил президент Польши Анджей Дуда после выступления на Генассамблее ООН, комментируя ситуацию вокруг украинского зерна, передает Reuters.

    Он пояснил, что тонущий человек крайне опасен, так как может утянуть за собой спасателя, передает РИА «Новости».

    Дуда пояснил, что Украина оказалась в очень сложной ситуации, поэтому «она хватается за все что может». Польше при этом необходимо следовать своим интересам и защищать себя, поскольку если утопающий утопит всех вокруг, то никто не сможет ему помочь.

    «Существуют бизнес-круги, у которых есть интересы на Украине и которые хотели бы продавать зерно как можно быстрее и по минимальной цене. Мы должны от этого защищаться», – сказал польский президент.

    Между тем встреча Дуды с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН была отменена.
    Ранее Украина подала иски против Венгрии, Польши и Словакии в ВТО из-за решения этих стран запретить импорт украинского зерна.

    Коментарии (19)
    20 сентября 2023, 15:21
    Зеленский усомнился в способности ВСУ добиться успеха до конца года
    Зеленский усомнился в способности ВСУ добиться успеха до конца года
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу CNN подчеркнул, что не знает, сумеют ли ВСУ прийти к успеху до конца года.

    В интервью он также подчеркнул, что сосредоточен «на получении ракет большой дальности от США». При этом, по его словам, «Украина не хочет, чтобы они были нацелены на Россию», но желает сбалансировать «уровень боевых возможностей» противоборствующих сторон, передает ТАСС.

    Ранее Зеленский признал темпы объявленного Киевом контрнаступления незначительными, а ВСУ сейчас находятся в сложной ситуации.

    Коментарии (10)
    20 сентября 2023, 13:48
    Скачко: Польша может сказать Украине громкое «до свидания»

    Политолог Скачко: Поляки быстро подавят недовольство украинских нахлебников после отмены пособий

    Скачко: Польша может сказать Украине громкое «до свидания»
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Евгений Поздняков

    Поляки относятся к украинцам как к наемным рабочим. Никакой жалости к ним они не испытывают. А если беженцы попробуют начать протест, его тут же подавят. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее в Польше заявили о прекращении выплат пособий гражданам Украины к концу 2023 года.

    «Польское общество устало от содержания большого числа украинских нахлебников. К тому же эти бездельники еще умудряются и шантажировать приютившую сторону. Вспомним, как Владимир Зеленский угрожал ЕС беспорядками в том случае, если потоки помощи прекратятся. Он, что называется, готов пилить сук, на котором сидел все эти полтора года», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Однако отрицать вероятность погромов на территории Польши нельзя. Украинцев здесь достаточно много, а если им перекроют основной источник доходов, то эти люди получают хороший повод для объединения», – подчеркивает собеседник.

    «Но многое будет зависеть от того, смогут ли эти беспорядки организовать, четко обозначить цели протестов и найти приемлемого лидера. Тем не менее в Польше с украинцами долго возиться не будут», – считает политолог.

    «К ним относятся в лучшем случае как к наемным рабочим. Особого сочувствия в Варшаве к беженцам никто не питает, и если нахлебники решатся пройтись по столице с требованиями, их потуги отстоять «справедливость» быстро будут подавлены, а бунтовщиков вышлют домой», – уверен эксперт.

    «Кроме того, остановка выплат может стать первым шагом на пути к отмене и другой финансовой помощи «союзнику» со стороны Варшавы. В целом Дуда, при должных усилиях, действительно может сказать Украине громкое «до свидания». Главное, чтобы Польша сумела выстоять под давлением США и ЕС, поскольку западные страны сейчас крайне пристально следят за любыми выпадами в сторону Зеленского», – резюмирует Скачко.

    Ранее в Польше заявили о прекращении выплат пособий гражданам Украины к концу 2023 года. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер. По его словам, поддержка беженцев может осуществляться только на период длящегося вооруженного конфликта. Он подчеркнул, что «в настоящее время нет решения о продолжении тех вещей, которые установлены».

    Говоря о мерах в рамках помощи украинцам, он добавил, что «они не будут продлены в большей степени». Кроме того, министр Польши по делам Европейского союза Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что дальнейшая поддержка беженцев возможна только при условии согласия местных граждан. Об этом пишет издание «Коммерсант».

    По его словам, правительство готово оказывать помощь украинцам, однако в случае, если поляки воспримут эту инициативу негативно, то ее продолжение окажется затруднительным. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Варшава заинтересована в миграции граждан Украины.

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    20 сентября 2023, 03:59
    Делегация России во главе с Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в ГА ООН

    Глава МИД Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

    Делегация России во главе с Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в ГА ООН
    @ Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

    Борт министра преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 11 часов 40 минут, передает ТАСС.

    Напомним, 20 сентября глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании СБ ООН по Украине, где, как ожидается, может участвовать и Владимир Зеленский. В МИД подчеркнули, что Россия не ожидает «выхлопа» от этого заседания, скорее всего, он будет нулевой – очередное «шоу» с Владимиром Зеленским в главной роли.

    Напомним также, 24 февраля Генеральная Ассамблея ООН к годовщине специальной военной операции приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За документ проголосовала 141 страна, против выступили семь, еще 32 делегации воздержались.

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    20 сентября 2023, 14:33
    Авиация ВКС России сбила бомбардировщик Су-24м ВВС Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Истребители российских Воздушно-космических сил в последние сутки сбили бомбардировщик Су-24м украинских воздушных сил, сообщило Министерство обороны России.

    Самолет сбит у поселка Нововладимировка в Николаевской области, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области ударный беспилотник поразил украинский истребитель МиГ-29.

    Также за сутки уничтожены 42 украинских беспилотника у поселков Нагорное, Горловка, Михайловка (ДНР), Белогоровка, Карамзиновка, Волчеяровка (ЛНР), Новогоровка, Новое, Мирное (Запорожская область), Подстепное и Казачьи Лагери (Херсонская область).

    С начала СВО уничтожено: 475 самолетов, 249 вертолетов, 6945 беспилотников, 438 ЗРК, 12 009 танков и других бронемашин, 1152 машины РСЗО, 6462 орудия полевой артиллерии и минометов.

    Ранее командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявлял, что украинские самолеты не успевают подняться в воздух с аэродрома, как сразу же оказываются в зоне поражения.

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    20 сентября 2023, 00:53
    В Польше сообщили об отмене встречи Дуды с Зеленским на полях ГА ООН

    Rzeczpospolita: Встреча президентов Польши и Украины Дуды и Зеленского на полях сессии ГА ООН в Нью-Йорке отменена

    Tекст: Антон Никитин

    Встреча президентов Польши и Украины Анджея Дуды и Владимира Зеленского на полях проходящей в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН отменена, сообщило польское издание Rzeczpospolita.

    Как отмечается в публикации, польский лидер не исключает проведения встречи «позже». Издание полагает, что эта встреча должна была иметь важное значение в свете ситуации вокруг эмбарго на поставки украинского зерна, передает ТАСС.

    Напомним, во вторник Киев подал иски против Венгрии, Польши и Словакии в ВТО из-за решения этих стран запретить импорт зерна с Украины. После этого польский президент Анджей Дуда напомнил Киеву, что Польша является транзитной страной для передачи помощи Украине. В тот же день пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер объявил о прекращении выплат пособий гражданам Украины с начала 2024 года.

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    19 сентября 2023, 23:33
    Экс-премьер Словакии назвал иск Украины в ВТО по поводу зерна «верхом наглости»

    Экс-премьер Словакии Фицо назвал «верхом наглости» иск Украины в ВТО по поводу запрета поставок сельхозпродукции

    Tекст: Антон Никитин

    Жалоба Киева на Словакию во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу запрета на экспорт сельскохозяйственных продуктов является верхом наглости и подтверждением, что Украина является несерьезным партнером, заявил бывший премьер-министр Словакии, глава оппозиционной партии Smer Роберт Фицо.

    Фицо заявил, что жалоба Украины на Словакию за запрет на экспорт сельскохозяйственных продуктов является верхом наглости и очередным подтверждением того, каким несерьезным партнером является в действительности Украина. По его словам, правительство Словакии превратило страну в мальчика для битья, мнение которого уже никто не спрашивает, передает РИА «Новости».

    «Украина свистела, и мы всегда и все доставляли, пока наши склады полностью не опустели. Как говорится, доброе дело не остается безнаказанным», – добавил Фицо.

    Во вторник Украина подала иски против Венгрии, Польши и Словакии в ВТО из-за решения этих стран запретить импорт зерна. В прошлую пятницу Еврокомиссия решила не продлевать эмбарго на ввоз зерна с Украины, после чего Польша, Венгрия и Словакия объявили о запрете ввоза украинской сельхозпродукции.

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    20 сентября 2023, 14:52
    Польша пригрозила прекратить поставки продуктов Киеву

    Польша предупредила Украину о последствиях развития конфликта

    Польша пригрозила прекратить поставки продуктов Киеву
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Киев столкнется с последствиями, если будет продолжать развивать конфликт в сфере АПК, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире канала Polsat news.

    Премьер предупредил, если конфликт получит продолжение, то Варшава добавит к запрету на ввоз в Польшу еще продукты, передает РИА «Новости».

    Ранее замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев скоро введет эмбарго на импорт некоторых овощей из Польши в ответ на продление запрета на ввоз украинского зерна. Польский глава Минсельхоза ответил, что Варшава с этим справится, а вот справится ли с этим Украина – неизвестно.

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    20 сентября 2023, 19:42
    Зеленский представил в ООН игнорирующую интересы России «формулу мира»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский вновь представил на заседании СБ ООН свою «формулу мира» по урегулированию конфликта с Россией.

    Как сообщает ТАСС, Зеленский повторил свои условия для «прекращения боевых действий»: вывод ВС России за границы 1991 года и возвращение Украине контроля в «исключительной экономической зоне» в Черном и Азовском морях.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что инициативы продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира Зеленского подменяют любой серьезный разговор. По словам главы МИД России, нельзя полагаться на те усилия, которые продвигают условия президента Украины.

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    20 сентября 2023, 14:41
    МО: Бойцы ВС России из стрелкового оружия сбили реактивный снаряд

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные смогли из стрелкового оружия сбить реактивный снаряд в зоне спецоперации, сообщило Министерство обороны России.

    В последние сутки ВС России с помощью средств ПВО, РЭБ и огня из стрелкового оружия перехватили четыре ракеты Storm Shadow, пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В каком именно случае снаряд был сбит с помощью огня из стрелкового оружия, не уточняется.

    Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Орловской областью два украинских беспилотника.

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    20 сентября 2023, 05:54
    ВСУ потеряли в районе Андреевки до 215 военнослужащих

    Минобороны: Вооруженные силы Украины потеряли в районе Андреевки до 215 военнослужащих

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска сорвали две ротации штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Клещеевки и Веселого (Донецкая Народная Республика), в районе Андреевки противник потерял до 215 военных, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

    Офицер Минобороны сообщил, что активными действиями подразделений группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией сорваны две ротации штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Клещеевки и Веселого. Кроме того, противнику нанесены существенные потери в районе Андреевки, добавил Минесашвили, уточнив, что ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, передает ТАСС.

    Кроме того, на донецком направлении в результате слаженных действий подразделений Южной группировки войск успешно отражены три атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях, сообщили в Минобороны

    Начальник пресс-центра также сообщил, что авиация группировки «Юг» нанесла поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ. Артиллерия группировки уничтожила два пункта временной дислокации, четыре склада боеприпасов, десять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию П-18.

    Противник также утратил пять гаубиц M777 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 американского производства, две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», орудие 2А36 «Гиацинт-Б», а также два миномета 120-мм калибра на соледаро-артемовском, александро-калиновском, авдеевском и лисичанском направлениях, добавил Минесашвили.

    Кроме того, по информации Минобороны, средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнем стрелкового оружия уничтожены и подавлены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Александровка, Семигорье, Золотаревка, а также четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS.

    Напомним, в понедельник кабмин Украины уволил заместителя министра обороны страны Анну Маляр после лжи о взятии Андреевки.

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