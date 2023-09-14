В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.20 комментариев
На Украине открыли полевой офис Международного уголовного суда
На Украине начал работу полевой офис Международного уголовного суда
В Киеве открылся полевой офис Международного уголовного суда (МУС), сообщил офис генпрокурора Украины.
Это усилит взаимодействие между Киевом и МУС, а также повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления, заявил генпрокурор Украины Андрей Костин, передает РИА «Новости».
По его словам, полевой офис МУС на Украине стал крупнейшим представительством организации за пределами Гааги.
Ранее в Европарламенте призвали МУС выдать ордер на арест белорусского лидера Лукашенко. Организация выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.