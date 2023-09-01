Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.0 комментариев
Путин призвал поддержать жителей новых регионов
Жители новых регионов России не стоят с протянутой рукой, все готовы работать, но им нужна поддержка, заявил президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном».
«Люди очень талантливые, трудоспособные, энергичные. Я знаю, я встречался с людьми, никто не стоит с протянутой рукой, все готовы работать, нужно только создать условия. Но, конечно, нужна поддержка», – ответил Путин на вопрос Каролины Уманской из Запорожской области о дальнейшем развитии новых регионов России, передает ТАСС.
Ранее Путин выразил уверенность в туристическом потенциале новых регионов России. Напомним, президент России Владимир Путин проводит открытый урок «Разговор о важном», во встрече принимают участие 30 школьников.