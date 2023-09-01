Социологи замерили предвыборные настроения в Хакасии

Tекст: Ольга Никитина

Согласно проведенному исследованию, 40% избирателей поддерживают действующего главу региона, выдвинутого от КПРФ, Валентина Коновалова.

По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга ИНСОМАР Виктора Потуремского, основными мотивами голосования за главу республики остаются желание стабильности, надежда на повышение результативности работы молодого руководителя, пишет издание «Пульс Хакасии».

«Сторонники Сергея Сокола объясняют свой выбор сильными личными и профессиональными качествами кандидата, наличием результатов его работы в республике, необходимостью решения застарелых проблем в сферах экономики, здравоохранения, экологии», – отметил Потуремский.

По его словам, большую роль в определении электоральных предпочтений избирателей республики сыграли дебаты, в ходе которых сторонники Сокола смогли лучше узнать кандидата и его программу.

«Сторонники Коновалова утвердились в своем выборе. Михаилу Молчанову удалось сплотить партийный электорат ЛДПР. За Владимира Грудинина могут голосовать протестно настроенные избиратели», – сказал Потуремский.

С выбором кандидата, по данным опроса ИНСОМАР, колеблются только 12% избирателей, что свидетельствует о высокой степени определенности электоральных предпочтений. Эксперт полагает, что наиболее вероятным сценарием представляется второй тур голосования.

В инициативном опросе ИНСОМАР, который проводился 30 августа 2023 года, участвовали 1500 респондентов. Выборка – квотная репрезентативная среди жителей Республики Хакасия в возрасте 18 лет и старше. Максимальная статистическая погрешность выборки при доверительном уровне 0,95 равна 2,6%.

В единый день голосования 10 сентября в Хакасии пройдут выборы главы региона и депутатов Верховного совета.