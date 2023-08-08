Латвия решила усилить охрану границы с Белоруссией

Политолог: Нигерских военных не интересуют печеньки Нуланд

Политолог Бордачев: Новые власти Нигера хотят конструктивного диалога, а не очередных печенек Нуланд

Tекст: Илья Абрамов

«Думаю, Нуланд никто не просил налаживать отношения с Нигером, инициатором поездки она выступила сама – прибежала к Блинкену и напросилась», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«Нуланд – обычная карьеристка, которая за все время работы не смогла сделать ничего выдающегося. Даже этот визит не связан ни с реальными переговорами с новыми властями Нигера, ни с возможным приглашением ЧВК «Вагнер» в африканскую страну. Поездка обусловлена в основном стремлением подсидеть на посту своего хлюпика-начальника Энтони Блинкена», – сыронизировал собеседник.

«По сути, Нуланд прилетела в Нигер, почитала нотации и улетела назад, а в США это назвали «трудными переговорами». Новые власти в Ниамее хотят вести диалог с реальными собеседниками. Но в Вашингтоне, видимо, еще не поняли, что к африканским военным прийти, как на Евромайдан, не получится, печеньки их не интересуют», – резюмировал Бордачев.

Ранее врио первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с представителями новых властей Ниамея. Она сообщила, что беседа с военными «была очень откровенной и временами довольно трудной».

При этом Нуланд было отказано во встрече с бывшим президентом Нигера Мохамедом Базумом. Также она не смогла встретиться с генералом Абдурахманом Тчиани, возглавившим Национальный совет спасения родины. В итоге Нуланд беседовала главным образом с новым министром обороны африканской страны.

Представитель американского внешнеполитического ведомства сообщила, что ясно дала понять военным, что «на кону находятся отношения с Нигером», однако призыв США «восстановить демократический порядок» был отвергнут. Также Нуланд подчеркнула, что «мятежники осознают «риски для суверенитета» в случае приглашения ЧВК «Вагнер».

Как сообщил позднее в письменном заявлении глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер, Нуланд на встрече в Нигере предупредила военных, что страна рискует лишиться военной и экономической помощи на сотни миллионов долларов. По его словам, Вашингтон, опасаясь относительно негативного развития событий, решил частично приостановить оказание поддержки Ниамею.

Между тем в российском МИД с иронией прокомментировали итоги поездки американки. «Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти», – написала официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.