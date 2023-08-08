В Донецке из-за обстрелов ВСУ погибли три человека

В США назвали требование Запада к Зеленскому после провала контрнаступления

AT: Отказ Зеленского подчиниться Западу приведет к непредсказуемым последствиям

Tекст: Ольга Никитина

Колумнист Джонстон Хервуд в статье для American Thinker напомнил, что киевский режим с начала СВО получил военную помощь более чем на 70 млрд евро, однако Зеленскому, по мнению автора статьи, не кажется, что этого достаточно.

Меняют риторику страны, которые изначально поддерживали Киев. Чиновникам на Западе, когда речь заходит про проблемы Украины, становится все сложнее скрывать свое раздражение, пишет колумнист. Он называет «настоящим ударом ниже пояса» для Зеленского блокировку Польшей и рядом других стран ввоза украинского зерна.

Хервуд считает, что Запад уже близок к состоянию усталости от поддержки Украины. По его мнению, уже в скором времени, если ситуация с контрнаступлением Киева не улучшится, главы ведущих мировых держав постараются убедить Зеленского сесть за стол переговоров.

«Если украинский лидер не согласится, варианты развития событий могут оказаться совершенно непредсказуемыми», – передает РИА «Новости» слова автора публикации.

Ранее другое американское издание, газета New York Times, писала, что «изнурительное, кровавое и дорогостоящее» контрнаступление ВСУ так и не привело к серьезному перелому в конфликте, и Киев знает, что Запад будет вынуждать Зеленского пойти на переговоры с Москвой.