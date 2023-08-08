В ЛНР сообщили о добровольном ограничении торговой наценки

В ЛНР подписали первый Меморандум на добровольное ограничение торговой наценки

«Согласно поручению президента Российской Федерации, перед новыми регионами России была поставлена задача разработать и подписать меморандумы между правительством и торговыми сетями, – сообщил врио министра промышленности и торговли ЛНР Иван Леонов. – Республика первой выполнила это поручение».

Меморандум о добровольном ограничении наценки на социально значимые товары прошел несколько этапов подготовки и был успешно согласован с федеральными органами власти. На сегодня розничная надбавка на 24 позиции социально значимых продовольственных товаров составляет до 5%.

«Мы надеемся, что не только сети супермаркетов, но и индивидуальные предприниматели по всей территории Республики вскоре добровольно подпишут это соглашение, – сказал Леонов. – Совместно с администрациями городов и районов ЛНР мы проводим разъяснительную работу, чтобы донести, насколько важно стабилизировать цены в каждом магазине республики».

Как отметил генеральный директор ООО «Атлант-маркет» Иван Ветух, доступность цен на основные продукты питания имеет большое значение для каждого человека, а особенно в сложных условиях военного времени. Он уверен, что «подписание меморандума положит начало урегулированию ценовой политики в ЛНР, а также послужит повышению уровня жизни населения городов и районов».

«Сеть «BaZar» насчитывает 14 супермаркетов на территории ЛНР, в том числе в освобожденных населенных пунктах (Лисичанске, Сватово, Северодонецке и других). Каждый из супермаркетов работает в первую очередь для людей, и мы очень хотим, чтобы коллеги присоединились к подписанию этого важнейшего документа», – добавил Ветух.

Уже сегодня в магазинах сети «BaZar» поменяли ценники на социально значимые виды продукции – это крупы, овощи, подсолнечное масло. Покупатели, конечно, к нововведению отнеслись положительно.