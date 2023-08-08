Походы программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» стартовали в 14 регионах страны

К походу на гору Российскую в окрестностях Южно-Сахалинска присоединились первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, председатель правления Движения Первых Григорий Гуров, руководитель проекта «Уличная классика» Иван Шмонин, олимпийские чемпионы Юлия Ступак и Роман Власов, а также представители Движения Первых, школьники, туристы, участники Всероссийского молодежного форума «ОстроVа».

Концепция мероприятия была разработана проектом «Развитие пешеходного туризма». Пешеходный маршрут протяженностью в 11 километров и восхождение на гору высотой в 600 метров доступны для людей с любым уровнем физической подготовки.

Участники похода стартовали от трамплинного комплекса. По пути организаторы учили их ориентироваться по топографической карте, правильно использовать трекинговые палки, укладывать туристический рюкзак, знакомили с редкими образцами сахалинской флоры. Нашлось время и для общественно-полезных занятий. Завершился поход ужином у костра.

Эстафету походов и восхождений, приуроченных ко Дню физкультурника, от островного региона приняли Самарская, Новосибирская, Белгородская, Рязанская, Новосибирская, Липецкая, Калужская, Астраханская и Иркутская области, республики Дагестан, Марий Эл, Карелия, а также Донецкая Народная Республика.

Проект «Развитие пешеходного туризма» призван дать возможность жителям страны открыть новые места своего региона, найти единомышленников, обновить инфраструктуру туристических пешеходных маршрутов и повысить доступность походов. Следующий массовый всероссийский поход запланирован на 22 августа – в День Государственного флага Российской Федерации.