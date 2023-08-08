В Нижнем Новгороде открылся проектный офис Президентского фонда культурных инициатив

С предложением открыть офис ПФКИ в регионе выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в апреле во время официального визита генерального директора ПФКИ Романа Карманова в регион.

«Нижегородская область принимает активное участие в конкурсах Фонда. По итогам проведения второго конкурса 2023 года регион входит в десятку в России по количеству поддержанных проектов. Но потенциал далеко не исчерпан, у наших учреждений есть много интересных идей и инициатив. Для их успеха очень важна организационная поддержка. Для этого и создается проектный офис. Итогом его работы станут конкретные решения, реализуемые для жителей региона», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Деятельность проектного офиса ПФКИ будет направлена на работу с представителями муниципальных учреждений культуры, НКО, индивидуальными предприниматели и коммерческими организациями, а также другими нижегородцами, заинтересованными в получении грантовой поддержки для своих творческих проектов. Специалисты проектного офиса ПФКИ будут оказывать проводить обучающие мероприятия, а также оказывать содействие в информационном сопровождении проектов-победителей грантового конкурса. В офисе можно будет также записаться получить методические материалы.

«В рамках [поддержки от] Президентского фонда культурных инициатив, который работает больше двух лет, Нижегородская область получила более 184 млн рублей на реализацию проектов, которые набрали нужное количество баллов и стали победителями. По количеству поддержанных проектов регион занимает 11 место по стране. (…) Открытие проектного офиса в Нижнем Новгороде говорит о том, что у творческих команд, которые подают свои инициативы на конкурс, появилась возможность вовремя получить все необходимые знания, дополнительное обучение, для того, чтобы лучше структурировать свой проект, четче прописать бюджет, план, представить данные о команде», – отметил во время открытия проектного офиса начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

В этот же день на площадке культурного центра «Пакгаузы» в Нижнем Новгороде состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Фондом и Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотекой имени В.И. Ленина. В рамках соглашения стороны будут совместно работать над созданием благоприятных условий для продвижения проектов и инициатив в сфере культуры, распространять информацию о проводимых фондом грантовых конкурсах, а также организовывать для этих целей мастер-классы и образовательные семинары.