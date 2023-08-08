Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.9 комментариев
Путин призвал не затягивать с развитием деревянного домостроения
Путин призвал скорее завершить разработку проекта по доступному деревянному домостроительству
Работу по повышению доступности деревянного домостроения нужно завершать, заявил президент Владимир Путин на совещании по строительству.
Президент напомнил, что поручал до 1 июля 2023 года сделать проект по доступному деревянному домостроению и внести изменения в законы, но этого сделано не было, передает ТАСС. «Прошу <…> завершить эту работу», – подчеркнул Путин.
Глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказал, что конструктивная часть законопроекта завершена. Проводится экспертиза строительства девятиэтажных деревянных домов, ведется согласование с пожарной службой.
«Я видел, даже речь идет о том, чтобы строить двенадцатиэтажные деревянные дома. Честно говоря, даже не представляю, как это возможно», – удивился Путин. «Надо завершить это как можно быстрее <…>. Не затягивайте», – указал глава государства.