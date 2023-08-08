Путин призвал не затягивать с развитием деревянного домостроения

  • Путин подписал указ о механизме экспорта сельхозпродукции за рубли
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Филиппины важны для России

    Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В обсуждении зерновой сделки нужно правильно говорить нет

    По сути, отклонять любые условия для возобновления зерновой сделки нужно лишь в одном случае: если Россия готовит операцию по освобождению Одессы, включающую в себя десант с моря. На сегодняшний день эта операция неактуальна.

    9 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понимание справедливости СВО изменило российское общество

    В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.

    6 комментариев
    Новости
    18:30Путин призвал не затягивать с развитием деревянного домостроения

    Работу по повышению доступности деревянного домостроения нужно завершать, заявил президент Владимир Путин на совещании по строительству.

    18:22Путин подписал указ о механизме экспорта сельхозпродукции за рубли

    Президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельхозпродукции, который допускает использование специальных счетов при сделках с иностранными покупателями на организованных торгах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    18:14Хуснуллин заверил Путина в выполнении поставленных задач в строительном секторе

    Все задачи, которые стоят перед правительством в области строительства, будут выполнены, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по вопросам развития строительной отрасли с президентом России Владимиром Путиным.

    18:05Путин заявил, что почувствовал гордость за строителей во время поездки в Мариуполь

    Президент Владимир Путин на совещании по строительству заявил, что в ходе поездки в Мариуполь в марте 2023 года почувствовал гордость за строителей, которые восстанавливают город.

    17:56МИА «Россия сегодня» подало заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы»

    Международное информагентство «Россия сегодня» 2 августа подало заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы» в связи с истечением срока регистрации товарного знака у его действующего владельца.

    17:48Путин пообещал продолжить программы льготной ипотеки

    Власти продолжат развивать программы льготной ипотеки, пообещал президент России Владимир Путин на совещании по развитию стройотрасли.

    17:40Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова

    В возрасте 98 лет умерла народная артистка СССР, советская и российская актриса Юлия Борисова, сообщил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

    17:32В курском монастыре при падении дрона пострадал паломник

    При падении беспилотника ВСУ в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области пострадал паломник, сообщил настоятель монастыря игумен Питирим.

    17:25Хуснуллин: Строительство трассы М-12 от Москвы до Казани почти закончено

    Строительство федеральной трассы М-12 от Москвы до Казани почти завершено, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании у президента России Владимира Путина по вопросу развития строительной отрасли.

    17:20Эксперт рассказал об игре США и ЕС вокруг зерновой сделки

    Проблема зерновой сделки заключается не столько в действиях США, сколько в нежелании ЕС выполнять требования России. При этом Вашингтон действительно не спешит договариваться о чем-либо с Брюсселем. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США сделали все возможное для обеспечения решения вопросов, которые РФ связывает с участием в зерновой сделке.

    17:18Путину доложили о начале строительства коммерческого жилья в новых регионах

    В новых регионах страны приступили к возведению коммерческого жилья, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по строительству с президентом Владимиром Путиным.

    17:10Умер переводчик Леонид Володарский

    В возрасте 73 лет умер переводчик, писатель, педагог и ведущий радиостанции «Говорит Москва» Леонид Володарский.

    17:02Дети из Херсонской области отправились на отдых в «Артек»

    Девятнадцать детей из разных округов Херсонской области отправились отдыхать в международный детский лагерь «Артек» в Крым. Благодаря выделению квоты на детей из новых регионов, ребята получили возможность полноценного бесплатного отдыха с 8 по 29 августа.

    16:54Путин заявил о рекордных объемах ввода жилья в России

    Объем ввода жилья в России побил рекорд, он достиг 102,7 млн квадратных метров, заявил президент Владимир Путин на совещании по строительству.

    16:46ЦБ назвал сумму проданной валюты россиянами в июле

    Россияне на фоне ослабления рубля продали в июле иностранной валюты на биржевом рынке и через крупнейшие банки на 44,4 млрд рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте регулятора.

    8 августа 2023, 18:30

    Путин призвал не затягивать с развитием деревянного домостроения

    Путин призвал скорее завершить разработку проекта по доступному деревянному домостроительству

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Работу по повышению доступности деревянного домостроения нужно завершать, заявил президент Владимир Путин на совещании по строительству.

    Президент напомнил, что поручал до 1 июля 2023 года сделать проект по доступному деревянному домостроению и внести изменения в законы, но этого сделано не было, передает ТАСС. «Прошу <…> завершить эту работу», – подчеркнул Путин.

    Глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказал, что конструктивная часть законопроекта завершена. Проводится экспертиза строительства девятиэтажных деревянных домов, ведется согласование с пожарной службой.

    «Я видел, даже речь идет о том, чтобы строить двенадцатиэтажные деревянные дома. Честно говоря, даже не представляю, как это возможно», – удивился Путин. «Надо завершить это как можно быстрее <…>. Не затягивайте», – указал глава государства.

    7 августа 2023, 15:21
    Путин удивился названию российской системы авиабронирования

    Путин удивился названию «Леонардо» для системы авиабронирования в России

    Путин удивился названию российской системы авиабронирования
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым заинтересовался названием новой отечественной системы бронирования авиабилетов.

    «Система отечественная, а называется «Леонардо», – заметил Путин, передает ТАСС.

    Чемезов рассказал, что название «придумал изобретатель этой системы». «Ну ладно, это часть мировой культуры», – с улыбкой прокомментировал президент. Глава Ростеха добавил, что система была запущена в прошлом году, к ней подключены более 60 авиакомпаний.

    Напомним, российские системы бронирования воздушных перевозок теперь используются всеми отечественными авиакомпаниями, сообщили в Минтрансе.

    Коментарии (33)
    7 августа 2023, 15:14
    Путин призвал Ростех увеличить производство «Ланцетов»

    Путин призвал Ростех увеличить производство беспилотников «Куб» и «Ланцет»

    Путин призвал Ростех увеличить производство «Ланцетов»
    @ Алексей Паньшин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Производство российских беспилотников «Куб» и «Ланцет» нужно увеличить, они очень эффективно себя показали, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

    «И «Куб», и «Ланцет» очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты. Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Чемезов заверил президента, что Ростех будет работать над поручением.

    Ранее Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым призвал увеличивать в процентном соотношении количество выпускаемых госкорпорацией образцов новейшего вооружения, в том числе «Ланцетов».

    Коментарии (28)
    8 августа 2023, 15:14
    Путин приостановил ряд положений налоговых договоров с недружественными странами
    Путин приостановил ряд положений налоговых договоров с недружественными странами
    @ Алексей Бабушкин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия некоторых положений налоговых договоров с недружественными странами, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В указе говорится, что решение принято «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер» в связи с недружественными действиями некоторых стран, передает ТАСС.

    Действие перечисленных в указе документов приостанавливается «до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц» или до прекращения действия соответствующих документов.

    Коментарии (17)
    7 августа 2023, 14:54
    Путин призвал Ростех увеличить производство новейшего вооружения

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым призвал увеличивать в процентном соотношении количество выпускаемых госкорпорацией образцов новейшего вооружения, в том числе «Ланцетов».

    Путин подчеркнул, что речь, в частности, идет о самолетных комплексах.

    «Вы знаете, о чем речь. «Ланцеты», так далее», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    В свою очередь Чемезов заявил, что как раз идет работа над поставленной Путиным задачей, кроме того, Ростех смог в два раза нарастить производство военных вертолетов по линии гособоронзаказа, передает ТАСС.

    Ранее в Госдуму внесли законопроект об ответственности сотрудников ВС за срыв гособоронзаказа.

    Коментарии (3)
    7 августа 2023, 01:23
    Песков заявил об искажении американскими СМИ его слов про выборы 2024 года

    Песков заявил, что американская газета NYT неверно интерпретировала его слова про выборы 2024 года

    Песков заявил об искажении американскими СМИ его слов про выборы 2024 года
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что американская газета The New York Times абсолютно неправильно интерпретировала его слова о том, какими будут результаты президентских выборов в 2024 году.

    Песков подтвердил, что давал интервью The New York Times и встречался с журналистом издания, который среди прочего задал вопрос о предстоящих президентских выборах в России.

    NYT выпустила в воскресенье статью журналиста Роджера Коэна с цитатами представителя Кремля. По версии издания, Песков якобы назвал выборы в России не столько демократией, сколько «дорогостоящей бюрократией», и заявил, что «Путин будет переизбран в следующем году с более 90% голосов», передает ТАСС.

    «Нет, это неправильно абсолютно интерпретировал автор этой статьи», – подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о подлинности этой цитаты. «Ответ был следующий: что уровень консолидации общества вокруг президента беспрецедентный абсолютно, и уже сейчас можно сказать, что если он будет выдвигаться, то он будет переизбран с огромным преимуществом, а сами выборы – теоретически – это только лишние расходы», – указал представитель Кремля.

    Однако, продолжил Песков, автору статьи было сказано, что «сам президент именно сказал и настоял на том, что выборы должны быть обязательно, что это является требованием демократии». «И президент об этом говорил в своем послании Федеральному собранию», – подчеркнул Песков. Он также добавил, что в беседе с журналистом говорил про свое личное мнение.

    Президентские выборы пройдут в России в марте 2024 года. Путин имеет право выдвигаться на новый срок полномочий, однако еще не говорил о своем решении по этому вопросу.

    Также в этом интервью Песков заявил, что основания для достижения соглашения с Киевом по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время отсутствуют.

    Коментарии (10)
    7 августа 2023, 16:07
    Путин призвал успеть занять нишу западных авиапроизводителей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Западные авиапроизводители хотят вернуться на российский рынок, но отечественным компаниям необходимо занять эту нишу, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

    Глава госкорпорации рассказал президенту о росте выпуска боевых самолетов и о развитии производства гражданской авиатехники. Он также доложил о планах серийного производства самолетов МС-21 и Ту-214. По словам Чемезова, эти лайнеры будут очень нужны отечественным авиакомпаниям на замену иностранным, передает ТАСС.

    Путин в ответ заметил, что у российских производителей есть реальный шанс занять освобождающуюся нишу, это необходимо сделать обязательно «до того момента, когда иностранные производители вернутся, а они хотят этого». Чемезов поддержал главу государства.

    Ранее Чемезов заявил, что в 2024 году, когда начнется серийный выпуск российских самолетов SSJ New, импортных компонентов в нем почти не останется.

    Коментарии (8)
    7 августа 2023, 13:47
    Путин выразил соболезнования в связи со смертью Элен Каррер д'Анкос

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин принес соболезнования Эммануэлю Карреру, Натали Каррер и Марине Каррер д'Анкос в связи с кончиной их матери – крупного специалиста по истории России Элен Каррер д'Анкос. Глава государства подчеркнул, что она была другом России и гордилась русскими корнями.

    Президент отметил, что Элен Каррер д'Анкос была выдающимся ученым и общественным деятелем. Она была большим другом России, гордилась своими русскими корнями, сохраняя искреннюю любовь и уважение к своей исторической родине, передает РИА «Новости».

    Многочисленные научные труды Каррер д'Анкос, посвященные России, пользовались заслуженным признанием.

    Российский лидер добавил, что с теплотой вспоминает беседы с Каррер д'Анкос. Он выразил уверенность, что ее интеллектуальное и духовное наследие послужит упрочению взаимопонимания между народами России и Франции.

    Напомним, известный специалист по истории России, первая женщина, ставшая главой Французской академии, Элен Каррер д'Анкос умерла в возрасте 94 лет.

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    8 августа 2023, 16:54
    Путин заявил о рекордных объемах ввода жилья в России
    Путин заявил о рекордных объемах ввода жилья в России
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Объем ввода жилья в России побил рекорд, он достиг 102,7 млн квадратных метров, заявил президент Владимир Путин на совещании по строительству.

    «Жилья мы столько вообще никогда не строили. Это самый большой, самый лучший показатель, вы знаете это лучше, чем кто-либо, за всю историю России – 102,7 млн кв. метров. Это здорово. Просто очень хороший показатель» – цитирует Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что строительная отрасль – «очень крупный мультипликатор» российской экономики, и она демонстрирует хорошие показатели.

    Также на совещании президент отметил, что с начала года 400 тыс. российских семей смогли улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки.

    Коментарии (6)
    8 августа 2023, 18:22
    Путин подписал указ о механизме экспорта сельхозпродукции за рубли

    Путин подписал указ о механизме экспорта сельхозпродукции за рубли через спецсчета

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельхозпродукции, который допускает использование специальных счетов при сделках с иностранными покупателями на организованных торгах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В опубликованном документе говорится, что допускается использование специальных рублевых счетов типа «З» и специальных валютных счетов типа «З», передает ТАСС.

    Механизм вводится в дополнение к мерам, предусмотренным указами президента о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и других стран, о мерах по обеспечению финансовой стабильности России и о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования.


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    8 августа 2023, 16:23
    Путин переименовал Росалкогольрегулирование

    Росалкогольрегулирование получило новые функции по контролю за табаком

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин возложил на Росалкогольрегулирование новые функции по контролю за оборотом табака, он подписал соответствующий указ.

    Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка теперь именуется как Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачными рынками (Росалкогольтабакконтроль), передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Теперь она займется контролем в области «производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства».

    Такое решение вынесено для улучшения государственного управления в области производства и оборота табачных изделий и никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

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    8 августа 2023, 17:18
    Путину доложили о начале строительства коммерческого жилья в новых регионах

    Хуснуллин доложил Путину о начале строительства коммерческого жилья в новых регионах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В новых регионах страны приступили к возведению коммерческого жилья, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по строительству с президентом Владимиром Путиным.

    В работе находятся первые восемь домов, один уже достроен до третьего этажа, сказал Хуснуллин, передает ТАСС. По его словам, застройщик на объект зашел всего два месяца назад.

    Также на совещании Владимир Путин отмечал, что с начала года 400 тыс. российских семей смогли улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки.

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    8 августа 2023, 16:38
    Путин назвал расселение аварийного жилья важнейшей задачей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Важнейшей государственной задачей остается расселение жителей аварийного жилья, показатели в этом направлении хорошие, заявил президент Владимир Путин на совещании по строительству.

    «Одна из важнейших задач, я уже много раз говорил об этом, – решить вопрос по аварийному жилью», – цитирует Путина ТАСС.

    По его словам, в 2022 году расселили три миллиона квадратных метров такого жилья. «Это очень хороший показатель, нужно это продолжать», – подчеркнул глава государства.

    Также на совещании президент отметил, что с начала года 400 тыс. российских семей смогли улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки.

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    8 августа 2023, 16:30
    Путин заявил об улучшении жилищных условий 400 тыс. семей

    Путин заявил об улучшении жилищных условий 400 тыс. семей с помощью льготной ипотеки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С начала 2023 года несколько сотен тысяч российских семей улучшили жилищные условия с помощью льготной ипотеки, заявил президент Владимир Путин на совещании по строительству.

    «Только с помощью льготных ипотечных кредитов за семь месяцев текущего года примерно 400 тыс. семей улучшили свои жилищные условия», – цитирует президента ТАСС.

    По его словам, строительная отрасль очень важна для экономики и для социальной сферы.

    Глава государства указал, что с начала 2023 года объем строительства показал рост, введено 24 млн квадратных метров. «Это плюс 8% к тому, что было. Это, конечно, очень здорово», – сказал Путин.

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    8 августа 2023, 17:48
    Путин пообещал продолжить программы льготной ипотеки

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти продолжат развивать программы льготной ипотеки, пообещал президент России Владимир Путин на совещании по развитию стройотрасли.

    «Мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет, что в значительной степени этот рекордный, так скажем, урожай жилищного строительства связан с ипотекой. Будем все делать для того, чтобы она продолжалась», – приводит его слова ТАСС. Президент напомнил о действующих программах льготной, семейной, дальневосточной ипотеки.

    «Будем работать, будем продолжать. Здесь есть только один момент, на который обращает внимание Центробанк, – это качество заемщиков. У некоторых заемщиков уже под 80% расходов, связанных с обслуживанием ипотечных кредитов. Поэтому здесь нужно внимательно смотреть за этим, что мы будем с правительством, с ЦБ делать. Но льготную ипотеку, безусловно, будем поддерживать», – добавил Путин.

    Ранее Путин поручил правительству представить до 1 ноября предложения о дополнительных мерах социальной поддержки школьных учителей, в том числе о предоставлении им льготной ипотеки. Президент также сообщил о рекордных темпах строительства жилья.


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    8 августа 2023, 18:05
    Путин заявил, что почувствовал гордость за строителей во время поездки в Мариуполь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин на совещании по строительству заявил, что в ходе поездки в Мариуполь в марте 2023 года почувствовал гордость за строителей, которые восстанавливают город.

    На совещании гендиректор «Единого заказчика в сфере строительства» Карен Оганесян поблагодарил президента за поездку в Мариуполь. По его словам, это дало «взрывной рост производительности труда», передает ТАСС.

    «Еще больше строители наши почувствовали гордость за то, чем они занимаются», – добавил Оганесян.

    «А я почувствовал гордость за строителей», – ответил Путин. «Мы же не предупреждали, все это как муравейник, [все] работают, работают, работают. Уже стемнело – все равно люди работают, работают, все крутятся. Здорово», – сказал глава государства.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что в городе планируется ввести 500 тыс. квадратных метров жилья. Кроме того, в Мариуполе восстанавливают и реставрируют учреждения культуры.

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