Хуснуллин заверил Путина в выполнении поставленных задач в строительном секторе

Он также рассказал об уже принятых решениях в сфере строительства. В частности, в этом году введено более 58 млн кв. м жилья. Кроме того, принятые решения о сохранении и расширении программы льготной ипотеки позволили увеличить ипотечный портфель на 1,7 трлн рублей, что практически вдвое превышает показатель прошлого года, говорится в Telegram-канале правительства.

Льготная ипотека на индивидуальное жилищное строительство и программа социальной газификации позволили нарастить строительство в этом секторе.

В регионах в текущем году будет отремонтировано не менее 180 млн кв. м асфальта. В результате в нормативное состояние будет приведено 52% региональных дорог. А в ближайшие месяцы регионы получат 10 тыс. единиц общественного транспорта.

Помимо этого, подчеркнули в правительстве, в этом году введут более 1,5 тыс. объектов в рамках комплексной программы «Строительство». Также активно ведется строительство и восстановление объектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.