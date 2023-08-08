Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.8 комментариев
Путин заявил, что почувствовал гордость за строителей во время поездки в Мариуполь
Президент Владимир Путин на совещании по строительству заявил, что в ходе поездки в Мариуполь в марте 2023 года почувствовал гордость за строителей, которые восстанавливают город.
На совещании гендиректор «Единого заказчика в сфере строительства» Карен Оганесян поблагодарил президента за поездку в Мариуполь. По его словам, это дало «взрывной рост производительности труда», передает ТАСС.
«Еще больше строители наши почувствовали гордость за то, чем они занимаются», – добавил Оганесян.
«А я почувствовал гордость за строителей», – ответил Путин. «Мы же не предупреждали, все это как муравейник, [все] работают, работают, работают. Уже стемнело — все равно люди работают, работают, все крутятся. Здорово», – сказал глава государства.
Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что в городе планируется ввести 500 тыс. квадратных метров жилья. Кроме того, в Мариуполе восстанавливают и реставрируют учреждения культуры.