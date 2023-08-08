Путин заявил, что почувствовал гордость за строителей во время поездки в Мариуполь

Tекст: Алексей Дегтярев

На совещании гендиректор «Единого заказчика в сфере строительства» Карен Оганесян поблагодарил президента за поездку в Мариуполь. По его словам, это дало «взрывной рост производительности труда», передает ТАСС.

«Еще больше строители наши почувствовали гордость за то, чем они занимаются», – добавил Оганесян.

«А я почувствовал гордость за строителей», – ответил Путин. «Мы же не предупреждали, все это как муравейник, [все] работают, работают, работают. Уже стемнело — все равно люди работают, работают, все крутятся. Здорово», – сказал глава государства.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что в городе планируется ввести 500 тыс. квадратных метров жилья. Кроме того, в Мариуполе восстанавливают и реставрируют учреждения культуры.