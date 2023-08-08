Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова

  • В курском монастыре при падении дрона пострадал паломник
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Запад готовит два варианта избавления от Зеленского
    В Совфеде ответили на угрозы Зеленского оставить Россию без Черноморского флота
    Трансгендерный спикер ВСУ: Мы люди, русские – нет
    Бордачев: Нигерских военных не интересуют печеньки Нуланд
    Эксперт рассказал об игре США и ЕС вокруг зерновой сделки
    Западные чиновники признали бессмысленность украинского наступления
    Источник: Белорусское дизтопливо может уйти из России
    Суд арестовал подозреваемого в избиении участника СВО в Забайкалье
    На Донецком направлении за сутки отражено 18 атак ВСУ
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Филиппины важны для России

    Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В обсуждении зерновой сделки нужно правильно говорить нет

    По сути, отклонять любые условия для возобновления зерновой сделки нужно лишь в одном случае: если Россия готовит операцию по освобождению Одессы, включающую в себя десант с моря. На сегодняшний день эта операция неактуальна.

    9 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понимание справедливости СВО изменило российское общество

    В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.

    6 комментариев
    Новости
    18:05Путин заявил, что почувствовал гордость за строителей во время поездки в Мариуполь

    Президент Владимир Путин на совещании по строительству заявил, что в ходе поездки в Мариуполь в марте 2023 года почувствовал гордость за строителей, которые восстанавливают город.

    17:56МИА «Россия сегодня» подало заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы»

    Международное информагентство «Россия сегодня» 2 августа подало заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы» в связи с истечением срока регистрации товарного знака у его действующего владельца.

    17:48Путин пообещал продолжить программы льготной ипотеки

    Власти продолжат развивать программы льготной ипотеки, пообещал президент России Владимир Путин на совещании по развитию стройотрасли.

    17:40Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова

    В возрасте 98 лет умерла народная артистка СССР, советская и российская актриса Юлия Борисова, сообщил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

    17:32В курском монастыре при падении дрона пострадал паломник

    При падении беспилотника ВСУ в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области пострадал паломник, сообщил настоятель монастыря игумен Питирим.

    17:25Хуснуллин: Строительство трассы М-12 от Москвы до Казани почти закончено

    Строительство федеральной трассы М-12 от Москвы до Казани почти завершено, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании у президента России Владимира Путина по вопросу развития строительной отрасли.

    17:20Эксперт рассказал об игре США и ЕС вокруг зерновой сделки

    Проблема зерновой сделки заключается не столько в действиях США, сколько в нежелании ЕС выполнять требования России. При этом Вашингтон действительно не спешит договариваться о чем-либо с Брюсселем. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США сделали все возможное для обеспечения решения вопросов, которые РФ связывает с участием в зерновой сделке.

    17:18Путину доложили о начале строительства коммерческого жилья в новых регионах

    В новых регионах страны приступили к возведению коммерческого жилья, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по строительству с президентом Владимиром Путиным.

    17:10Умер переводчик Леонид Володарский

    В возрасте 73 лет умер переводчик, писатель, педагог и ведущий радиостанции «Говорит Москва» Леонид Володарский.

    17:02Дети из Херсонской области отправились на отдых в «Артек»

    Девятнадцать детей из разных округов Херсонской области отправились отдыхать в международный детский лагерь «Артек» в Крым. Благодаря выделению квоты на детей из новых регионов, ребята получили возможность полноценного бесплатного отдыха с 8 по 29 августа.

    16:54Путин заявил о рекордных объемах ввода жилья в России

    Объем ввода жилья в России побил рекорд, он достиг 102,7 млн квадратных метров, заявил президент Владимир Путин на совещании по строительству.

    16:46ЦБ назвал сумму проданной валюты россиянами в июле

    Россияне на фоне ослабления рубля продали в июле иностранной валюты на биржевом рынке и через крупнейшие банки на 44,4 млрд рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте регулятора.

    16:38Путин назвал расселение аварийного жилья важнейшей задачей

    Важнейшей государственной задачей остается расселение жителей аварийного жилья, показатели в этом направлении хорошие, заявил президент Владимир Путин на совещании по строительству.

    16:30Путин заявил об улучшении жилищных условий 400 тыс. семей

    С начала 2023 года несколько сотен тысяч российских семей улучшили жилищные условия с помощью льготной ипотеки, заявил президент Владимир Путин на совещании по строительству.

    16:23Путин переименовал Росалкогольрегулирование

    Президент Владимир Путин возложил на Росалкогольрегулирование новые функции по контролю за оборотом табака, он подписал соответствующий указ.

    8 августа 2023, 17:40

    Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В возрасте 98 лет умерла народная артистка СССР, советская и российская актриса Юлия Борисова, сообщил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

    Артистка около года находилась в отдельной больничной палате под присмотром врачей. Борисова умерла в медучреждении, передает ТАСС.

    Крок добавил, что актриса не хотела никаких прощаний в театре, а только в семейном кругу. Борисова будет похоронена на Новодевичьем кладбище.

    Борисова родилась 17 марта 1925 года в Москве, в 1947 году окончила Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина и была принята в труппу Государственного академического театра имени Е.Б. Вахтангова, где прослужила более 70 лет. В репертуаре Борисовой были в основном главные роли.

    Напомним, 3 августа на 82-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко.

    7 августа 2023, 21:08
    СМИ: Россия начала наступление в Харьковской области

    Guardian: Россия начала наступление в Харьковской области после неудач Украины на Запорожье

    СМИ: Россия начала наступление в Харьковской области
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия начала наступление в Харьковской области, взяв под контроль несколько населенных пунктов, сообщили СМИ.

    Как пишет The Guardian, в последние недели интенсивность штурмовых действий усилилась. Отмечается, что ВС РФ нацелились на Харьковскую область, чтобы взять под контроль северо-восточный регион, передает РИА «Новости».

    По данным издания, операция российских сил началась после череды поражений украинской армии на Запорожском направлении. РФ в результате наступательных действий удалось освободить несколько поселений в этом месте.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские силы в ходе наступления на Купянском направлении продвинулись на три километра.

    Коментарии (33)
    8 августа 2023, 06:39
    США заявили о разрешении всех вопросов России по зерновой сделке

    Госсекретарь Блинкен: США сделали все для решения вопросов России по зерновой сделке

    США заявили о разрешении всех вопросов России по зерновой сделке
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты сделали все возможное для обеспечения решения вопросов, которые Россия связывает с участием в черноморской зерновой инициативе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Блинкен в интервью французской радиостанции RFI заявил, что возобновление зерновой сделки не является «вопросом уступок» с американской стороны. Он поспорил с заявлениями Москвы о препонах, создаваемых при экспорте российского зерна и удобрений. По словам руководителя американского внешнеполитического ведомства, российский экспорт якобы «достиг рекордных показателей», передает ТАСС.

    Говоря о конкретных проблемах, «в том числе с банками, транспортировкой и тому подобным», то американская сторона, заверил Блинкен, сделала «все возможное для обеспечения решения этих вопросов». Так, госсекретарь рассказал, что писал письма в американские банки, объясняя, что власти США «в полной мере поддерживают экспорт зерна Россией», и заверяя кредитные организации, что «нечего бояться санкций», которые на российское зерно не распространяются.

    Блинкен сказал, что ООН представила России предложение по решению обозначенных Москвой вопросов, связанных с зерновой сделкой. Он утверждает, что Россия не ответила на это предложение.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила требования Москвы по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе». Она подчеркнула, что российская сторона требует выполнения второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива», то есть всех соглашений, зафиксированных на бумаге и заверенных генеральным секретарем ООН.

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.

    Коментарии (73)
    8 августа 2023, 03:41
    В США назвали требование Запада к Зеленскому после провала контрнаступления

    AT: Отказ Зеленского подчиниться Западу приведет к непредсказуемым последствиям

    В США назвали требование Запада к Зеленскому после провала контрнаступления
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Провал контрнаступления вынудит западных лидеров усадить Владимира Зеленского за стол переговоров, а если он не согласится, события могут развиваться «совершенно непредсказуемым» образом, пишут американские СМИ.

    Колумнист Джонстон Хервуд в статье для American Thinker напомнил, что киевский режим с начала СВО получил военную помощь более чем на 70 млрд евро, однако Зеленскому, по мнению автора статьи, не кажется, что этого достаточно.

    Меняют риторику страны, которые изначально поддерживали Киев. Чиновникам на Западе, когда речь заходит про проблемы Украины, становится все сложнее скрывать свое раздражение, пишет колумнист. Он называет «настоящим ударом ниже пояса» для Зеленского блокировку Польшей и рядом других стран ввоза украинского зерна.

    Хервуд считает, что Запад уже близок к состоянию усталости от поддержки Украины. По его мнению, уже в скором времени, если ситуация с контрнаступлением Киева не улучшится, главы ведущих мировых держав постараются убедить Зеленского сесть за стол переговоров.

    «Если украинский лидер не согласится, варианты развития событий могут оказаться совершенно непредсказуемыми», – передает РИА «Новости» слова автора публикации.

    Ранее другое американское издание, газета New York Times, писала, что «изнурительное, кровавое и дорогостоящее» контрнаступление ВСУ так и не привело к серьезному перелому в конфликте, и Киев знает, что Запад будет вынуждать Зеленского пойти на переговоры с Москвой.

    Коментарии (21)
    7 августа 2023, 19:20
    Зеленский пообещал оставить Россию без кораблей в Черном море

    Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей, если будет препятствовать зерновой сделке

    Зеленский пообещал оставить Россию без кораблей в Черном море
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью аргентинскому изданию Nacion пригрозил, что Россия останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море.

    По его словам, после блокировки зернового коридора Украине «приходится искать обходные пути», чтобы экспортировать продукцию. Зеленский заявил, что Киев будет защищаться, если «Россия продолжит доминировать в Черном море, стреляя», передает РИА «Новости».

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.

    Коментарии (97)
    8 августа 2023, 12:06
    Мэр Димитровграда оказал сопротивление силовикам при задержании
    Мэр Димитровграда оказал сопротивление силовикам при задержании
    @ t.me/Bolshakov_73

    Tекст: Вера Басилая

    Силовики задержали мэра города Димитровграда Андрея Большакова и помощника губернатора Ульяновской области по подозрению в получении взятки, сообщили в правоохранительных органах региона.

    Источник сообщил, что Большаков оказал сопротивление и не хотел сдаваться силовикам, которым пришлось разбивать окна автомобиля мэра, передает ТАСС.

    Ранее замглавы Архангельска задержали по подозрению в получении крупной взятки.

    Коментарии (26)
    7 августа 2023, 20:07
    Постановщик театра им. Вахтангова год пролежала мертвой в квартире

    В Москве спустя год после смерти обнаружили тело режиссера Джимбиновой

    Постановщик театра им. Вахтангова год пролежала мертвой в квартире
    @ kino-teatr.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве в собственной квартире мертвой была обнаружена режиссер и театральный постановщик Светлана Джимбинова, выяснилось, что она умерла более года назад.

    Как рассказал источник «Известий», в полицию обратились соседи Джимбиновой, поскольку давно ее не видели, а на звонки в дверь никто не реагировал.

    Сотрудник правоохранительных органов вскрыли дверь квартиры, где обнаружили тело Джимбиновой. Эксперты установили, что режиссер умерла еще в начале 2022 года, причина смерти устанавливается.

    Джимбинова была постановщиком спектаклей в театре им. Евгения Вахтангова, а также режиссером фильма «Золушка» 1978 года.

    Ранее бывший вратарь футбольного клуба ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин скончался на 42-м году жизни.

    Коментарии (12)
    7 августа 2023, 20:42
    Экс-футболист сборной России Соломатин вступил в ряды батальона «Эспаньола»
    Экс-футболист сборной России Соломатин вступил в ряды батальона «Эспаньола»
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-футболист сборной России Андрей Соломатин стал членом батальона «Эспаньола», который находится на позициях под Артемовском.

    Как сообщил футболист Telegram-каналу RT, он возил гуманитарную помощь и ездил в батальон с октября прошлого года, а сейчас подписал контракт.

    Соломатину 47 лет, в период с 1998 по 2003 год он провел 13 матчей за сборную России, забив один мяч. В составе сборной России он выступал на чемпионате мира 2002 года и выигрывал чемпионат России с ЦСКА.

    «Эспаньола» – добровольческое подразделение, сформированное из фанатов различных российских футбольных клубов.

    Ранее сообщалось, что московский хоккейный клуб ЦСКА передал фанатскому батальону «Эспаньола», который выполняет задачи в зоне спецоперации, микроавтобус.

    Коментарии (11)
    8 августа 2023, 14:25
    Трансгендерный спикер ВСУ: Мы люди, русские – нет
    Трансгендерный спикер ВСУ: Мы люди, русские – нет
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Трансгендерная женщина Сара Эштон-Чирилло, якобы ставшая спикером ВСУ для западной аудитории, заявила, что «русские – не люди».

    «В чем разница между нами и ними? Кроме того, что мы под этим (украинским) флагом сражаемся за свободу, а они – за тиранию и диктатуру? В том, что мы люди, а они – нет», – заявила Чирилло во время видеообращения в Twitter (заблокирован в России), передает «Московский комсомолец».

    Напомним, Чирилло рассказывает западной аудитории о ходе конфликта на Украине.

    Коментарии (62)
    8 августа 2023, 12:54
    В Совфеде ответили на угрозы Зеленского оставить Россию без Черноморского флота

    Сенатор Цеков: Угрозы Зеленского уничтожить Черноморский флот РФ – пустое бахвальство

    В Совфеде ответили на угрозы Зеленского оставить Россию без Черноморского флота
    @ Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Украинской власти свойственны гипертрофированная ложь и желание запугать Россию. И угрозы Зеленского уничтожить Черноморский флот РФ – очередной случай бахвальства, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей, если будет препятствовать зерновой сделке

    «Украинские власти постоянно пытаются угрожать России. В офисе Зеленского долгое время заявляли, что ВСУ одержат сокрушительную победу в контрнаступлении и уже в мае будут в Крыму. Теперь звучат новые глупости про уничтожение Черноморского флота РФ. Пустое бахвальство, иначе это назвать нельзя», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Гипертрофированная ложь является отличительной чертой украинской власти. Причем началось это чуть ли не с 1991 года. Надо понимать, что уничтожить наш флот противник не сможет, но в силах нанести незначительный вред», – отмечает собеседник.

    «Вместе с тем наше Минобороны внимательно следит за подобными заявлениями. Мы также делаем выводы на основе тех ударов, которые ранее уже пытались наносить ВСУ, повышаем уровень защиты кораблей Черноморского флота», – резюмировал Цеков.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море. По его словам, после блокировки зернового коридора Украине «приходится искать обходные пути», чтобы экспортировать продукцию. Зеленский заявил, что Киев будет защищаться, если «Россия продолжит доминировать в Черном море, стреляя».

    В свою очередь советник Зеленского Олег Устенко заявил, что российские порты и корабли на Черном море, в том числе и танкеры, перевозящие нефть в Европу, являются законной целью для ВСУ. Об этом сообщает газета Politico.

    Напомним, противник попытался нанести несколько ударов по Черноморскому флоту РФ. В пятницу ВСУ атаковали военно-морскую базу в Новороссийске с применением двух морских безэкипажных катеров. В Министерстве обороны России сообщили, что оба аппарата были уничтожены огнем из штатного вооружения наших кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец».

    Также Украина пыталась атаковать тремя беспилотниками корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков». В результате все украинские катера были уничтожены.

    Кроме того, противник попытался атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря, с помощью трех безэкипажных катеров. Все дроны были своевременно обнаружены и уничтожены кораблями ВМФ РФ. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о способах борьбы с морскими беспилотниками противника.

    Коментарии (20)
    7 августа 2023, 18:54
    СМИ: Бывшую судью Елену Кондрат поместили в карцер за драку

    МК: Экс-судья Елена Кондрат подралась в СИЗО с сокамерницей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Осужденная на девять лет экс-судья Арбитражного суда Москвы Елена Кондрат, приговоренная на днях к 9 годам лишения свободы, помещена в карцер за драку с другой бывшей судьей.

    По данным «Московского комсомольца», Кондрат повздорила с экс-судьей и бывшим прокурором одного из районов Владикавказа Ольгой Швецовой, которая отбывает 12 лет за организацию заказного убийства. Поводом для конфликта стал выпад Швецовой в адрес сына Кондрат Никиты, который находится в СИЗО «Кремлевский централ» и обвиняется в организации убийства.

    Никита Кондрат около недели назад объявил голодовку в знак запрета на пользование туалетом после 22.00. Также мужчиназаявляет, что ему якобы не давали воды, а один из сотрудников изолятора толкнул его.

    Женщина узнала о происходящем с сыном, находясь в СИЗО. Экс-судья пожаловалась сокамернице, что не может поддержать сына, на что Шевцова отреагировала резко. Зачинщицей потасовки была признана Кондрат, ее поместили в карцер, сообщает издание.

    Напомним, Кондрат задержали в Грозном, где она пыталась скрыться, сменив имя и фамилию. В ноябре 2021 года в отношении нее было возбуждено уголовное дело по подозрению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. В конце июля Мосгорсуд приговорил Елену Кондрат к 9 годам колонии и штрафу в 77 миллионов рублей.

    В январе 2022 года суд в Москве по обвинению в причастности к двум убийствам арестовал Николая Кондрата.

    Коментарии (13)
    7 августа 2023, 23:38
    В Киеве прогремел взрыв

    ТАСС: В Киеве прогремел взрыв

    Tекст: Ольга Никитина

    Мощный взрыв прозвучал в Киеве вечером понедельника, 7 августа, пишут украинские СМИ.

    По их информации, инцидент зафиксирован в левобережной части украинской столицы, передает ТАСС.

    Воздушная тревога в городе не объявлялась.

    Других подробностей не приводится.

    5 августа также сообщалось о взрывах в Киеве.

    Коментарии (17)
    7 августа 2023, 21:48
    Госдеп объяснил отсутствие мирных переговоров с Россией по Украине

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер назвал бессмысленными мирные переговоры по Украине

    Госдеп объяснил отсутствие мирных переговоров с Россией по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Никаких переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведется, поскольку Москва не показала заинтересованности в них, сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Как указал Миллер в ходе брифинга, никто не будет возглавлять переговоры, которые не имеют смысла. По его словам, на данный момент никаких переговоров с РФ не ведется, потому что Москва отказалась вести такой диалог, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Вашингтон готов сыграть «любую возможную конструктивную роль», чтобы поддержать Киев в контексте будущего диалога об урегулировании конфликта. Миллер заявил, что США будут приветствовать конструктивный вклад любой другой страны в данный процесс.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что компромисса в виде немедленного прекращения огня и переговоров в отношении России быть не может.

    Коментарии (20)
    7 августа 2023, 18:12
    АвтоВАЗ остановил производство Lada Largus в Тольятти

    АвтоВАЗ решил перенести производство Lada Largus на завод в Ижевске

    АвтоВАЗ остановил производство Lada Largus в Тольятти
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    АвтоВАЗ решил перенести производство автомобилей Lada Largus из Тольятти на завод в Ижевске.

    В своем сообщении компания также подтвердила планы по выпуску в августе на площадке в Тольятти партии из 635 автомобилей Lada Largus, на площадке в Ижевске до конца года будет выпущена опытная партия электромобилей e-Largus, передает ТАСС.

    Поясняется, что пауза с выпуском модели Largus обусловлена планами по максимальной загрузке всех трех конвейерных линий на заводе в Тольятти в ближайшие годы.

    Между тем в АвтоВАЗе сообщили, что новая модель LADA Aura (разработан на базе Vesta) будет запущена в производство в середине 2024 года, этот автомобиль может использоваться в рамках госзакупок для аппарата чиновников.

    Коментарии (7)
    8 августа 2023, 01:25
    Нуланд провела «трудные» переговоры с мятежниками Нигера

    Reuters: И. о. замгоссекретаря США Нуланд посетила Нигер и встретилась с мятежниками

    Нуланд провела «трудные» переговоры с мятежниками Нигера
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Исполняющая обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с представителями военных, которые отстранили от власти президента африканской республики Мохамеда Базума.

    Нуланд сообщила, что разговор с военными «был очень откровенным и временами довольно трудным», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Врио первого заместителя госсекретаря США сообщила, что во встрече со смещенным с поста президента Мохамедом Базумом ей было отказано. Также она не смогла встретиться с генералом Абдурахманом Тчиани, который возглавил Национальный совет спасения родины. Нуланд главным образом беседовала с новым министром обороны страны.

    Представитель американского внешнеполитического ведомства сообщила, что ясно дала понять военным, что «на кону находятся отношения с Нигером», однако новые власти Нигера отвергли призыв властей США «восстановить демократический порядок».

    Между тем, Нуланд также подчеркнула, что «мятежники осознают «риски для суверенитета» в случае приглашения ЧВК «Вагнер», пишет «Коммерсант».

    Как сообщил позднее в письменном заявлении глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер, Нуланд на встрече в Нигере предупредила военных, что страна рискует лишиться военной и экономической помощи на сотни миллионов долларов. По его словам, США, опасаясь относительно негативного развития событий, решили частично приостановить оказание поддержки правительству Нигера.

    Госдеп ранее анонсировал поездку Нуланд в африканские страны в период с 29 июля по 4 августа.

    Между тем появляется все больше свидетельств того, что Запад и его сателлиты готовятся осуществить прямую военную интервенцию в восставший Нигер. Газета ВЗГЛЯД писала, почему США и Европе так принципиально вернуть к власти предыдущее руководство этой страны.

    Коментарии (32)
    7 августа 2023, 20:59
    Водитель Лады Дэнс назвал причину ДТП
    Водитель Лады Дэнс назвал причину ДТП
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Водитель певицы Лады Дэнс, в которой пострадала артистка, объяснил причину ДТП.

    Он рассказал, что ехал без превышения скорости, но слишком поздно заметил остановившийся из-за другой аварии автомобиль. По его словам, на дорогу не был выставлен «треугольник», и он «поздно среагировал», передает «Московский комсомолец».

    Напомним, накануне в подмосковном ГУ МВД заявили, что в столкновении участвовали три автомобиля, пострадали четыре человека. Одной из пострадавших стала Лада Дэнс.

    Коментарии (0)
    Главное
    Путин приостановил ряд положений налоговых договоров с недружественными странами
    Умер переводчик Леонид Володарский
    Аналитик ЦРУ предупредил Зеленского об угрозе военного переворота
    «Сбер» повысил ставки на ипотечные программы
    Наказан молдавский врач, оскорбивший русскую пациентку
    Мэр Димитровграда оказал сопротивление силовикам при задержании
    Лада Дэнс решила подать в суд после аварии в Подмосковье

    Евросоюзу пригрозили жесткой расплатой за разрыв с Россией

    Еврозону ожидает «мучительная расплата» за свою финансовую политику. В следующем году европейская экономика может столкнуться с сильнейшей рецессией. Она даже может превзойти по своим последствиям прошлый мировой финансовый кризис. Как Евросоюз завел себя в экономическую ловушку? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского

    Политтехнологи спасают офис президента Украины от новостей о провале саммита в Саудовской Аравии. Негативный информационный фон пытаются заглушить, вызвав у украинцев возмущение по другому вопросу – о том, должна ли Украина превратиться в колонию-поселение или все-таки не стоит. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские радикалы страшатся Царства Небесного с русскими

    В Закарпатье священник-униат призвал русских и украинцев к миру. Он также предложил «двум прекрасным народам» строить Царство Небесное и когда-нибудь, обнявшись, «вместе войти в небо». Его проповедь не вызвала возмущения среди прихожан, однако возбудила украинских журналистов. В чем заключается суть их претензий к отцу Роману Кураху и о каких тенденциях в украинском обществе могут говорить подобные проповеди? Подробности

    Перейти в раздел

    Украине предстоит усвоить грузинские уроки

    Русофобская политика Грузии исчезла, Саакашвили сидит в тюрьме, грузины рады принимать российских туристов, а торговые и даже политические отношения двух стран находятся на подъеме. Именно так выглядят сейчас итоги операции по принуждению Грузии к миру, начавшейся 15 лет назад, 8 августа 2008 года. И в этом есть большие уроки для киевского режима. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Заговор в Джидде. Что это было?

      В саудовском городе Джидда завершен саммит по урегулированию на Украине, на который Россия не была приглашена. Целью Киева на этом мероприятии была попытка склонить на свою сторону так называемые страны Глобального Юга. Что получилось в итоге?

    • Гарантии США для Украины. Что это?

      Американские и украинские власти начали переговоры о предоставлении Украине неких гарантий безопасности. Это альтернатива, которая была предложена Владимиру Зеленскому вместо приглашения в НАТО. Для Киева эти гарантии жизненно необходимы, для США неудобны, а за основу предполагается взять «израильскую модель». Что это означает?

    • Голливуд против НАТО

      Знаменитая актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в начале военного конфликта на Украине, а не менее знаменитый режиссер Оливер Стоун выступил в защиту Владимира Путина, образ которого «искажает пропаганда». Почему эти люди идут против большинства в своем цехе? И насколько серьезно нужно относиться к их словам?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............