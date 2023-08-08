Дети из Херсонской области отправились на отдых в «Артек»

Дети из Херсонской области поехали на оздоровительный отдых в лагерь «Артек»

На девятую смену 2023 года прибыли дети со всей России и восемнадцати стран мира. Тематическая смена получила название «Движение вверх» благодаря возможности нового старта, открытий, достижений для каждого участника и его команды. «На девятую смену в Артек отправляются самые активные дети из «Движения вверх», которые на протяжении всего года участвовали в конкурсах, зарабатывали дипломы, грамоты», – рассказала начальник отдела отдыха и оздоровления детей Министерства образования и науки Херсонской области Анна Сергеевна Кудас.Главной темой смены в «Артеке» стали спорт и здоровый образ жизни. Для детей пройдут спортивные соревнования, квиз-игра «Я о спорте знаю все», веселые старты «Движение вверх!», встречи с олимпийцами и выдающимися спортсменами.

В течение смены дети смогут принять участие в традиционном VI Международном фестивале детского анимационного кино «Аниматика» и попробуют стать режиссерами собственных мультфильмов. Для участников фестиваля будут организованы мастер-классы и лекции от известных деятелей индустрии анимационного кинематографа.

Кроме того, дети из Херсонской области познакомятся с историей Всемирного фестиваля молодежи, а также получат консультации о возможностях непосредственного участия в Фестивале в 2024 году в Сочи.

Особенным событием смены станет День Государственного флага Российской Федерации, в который в том числе состоятся церемония вручения паспортов «Мы – граждане России» и массовка «Выше к звездам». Литературным украшением смены станет реализация проекта народного артиста России Дмитрия Певцова «С Пушкиным в XXI век».