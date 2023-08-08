Путин назвал расселение аварийного жилья важнейшей задачей

Tекст: Алексей Дегтярев

«Одна из важнейших задач, я уже много раз говорил об этом, – решить вопрос по аварийному жилью», – цитирует Путина ТАСС.

По его словам, в 2022 году расселили три миллиона квадратных метров такого жилья. «Это очень хороший показатель, нужно это продолжать», – подчеркнул глава государства.

Также на совещании президент отметил, что с начала года 400 тыс. российских семей смогли улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки.