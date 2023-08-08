Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.3 комментария
Оскорбившего русскоязычную пациентку врача в Молдавии отправили на курсы по этике
За оскорбление русскоязычной пациентки в Молдавии врача отправили на курсы по этике
За угрозы в адрес русскоязычной пациентки в Молдавии врача Республиканской клинической больницы (РКБ) Эдуарда Чернолева обязали пройти курсы по этике.
В заявлении пресс-службы больницы говорится, что некоторые слова врача отклоняются от норм, предусмотренных в Кодексе этики медицинского работника и провизора, поэтому предложено применить в отношении него санкцию – отправить на курсы по этике, передает РИА «Новости».
Врач согласился с решением комиссии. Руководство РКБ Молдавии принесло извинения за высказывания врача, отметив, что подобное поведение противоречит ценностям учреждения.
Ранее сообщалось, что Чернолев заявил женщине, что русских не оперирует. После этого врач продолжил изучать рентгеновский снимок и оскорблять пациентку, вместо пояснения диагноза.