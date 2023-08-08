ВСУ подвергли массированному обстрелу Киевский район Донецка

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он отметил, что артиллерия ВСУ за час восемь раз нанесла удары по Донецку, в многоквартирных домах по ул. Щорса повреждено остекление.

Как сообщается в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ с 13.40 мск до 14.35 мск выпустили 27 снарядов калибра 155 мм по Киевскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка. Всего с начала суток территорию ДНР обстреляли 62 раза, выпустив более 200 снарядов.

Утром во вторник ВСУ выпустили 23 снаряда по Донецку, обстреляв город шесть раз менее чем за полчаса, ранен мужчина.

Ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область более 100 раз за сутки.