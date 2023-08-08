ВСУ подвергли массированному обстрелу Киевский район Донецка

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    Запад готовит два варианта избавления от Зеленского
    В Совфеде ответили на угрозы Зеленского оставить Россию без Черноморского флота
    Трансгендерный спикер ВСУ: Мы люди, русские – нет
    Бордачев: Нигерских военных не интересуют печеньки Нуланд
    Военный эксперт: Украина неспособна уничтожить Черноморский флот России
    Западные чиновники признали бессмысленность украинского наступления
    Источник: Белорусское дизтопливо может уйти из России
    Суд арестовал подозреваемого в избиении участника СВО в Забайкалье
    На Донецком направлении за сутки отражено 18 атак ВСУ
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Филиппины важны для России

    Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В обсуждении зерновой сделки нужно правильно говорить нет

    По сути, отклонять любые условия для возобновления зерновой сделки нужно лишь в одном случае: если Россия готовит операцию по освобождению Одессы, включающую в себя десант с моря. На сегодняшний день эта операция неактуальна.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понимание справедливости СВО изменило российское общество

    В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.

    6 комментариев
    Новости
    16:30Путин заявил об улучшении жилищных условий 400 тыс. семей

    С начала 2023 года несколько сотен тысяч российских семей улучшили жилищные условия с помощью льготной ипотеки, заявил президент Владимир Путин на совещании по строительству.

    16:23Путин переименовал Росалкогольрегулирование

    Президент Владимир Путин возложил на Росалкогольрегулирование новые функции по контролю за оборотом табака, он подписал соответствующий указ.

    16:15Оскорбившего русскоязычную пациентку врача в Молдавии отправили на курсы по этике

    За угрозы в адрес русскоязычной пациентки в Молдавии врача Республиканской клинической больницы (РКБ) Эдуарда Чернолева обязали пройти курсы по этике.

    16:08На Западе признали невозможность Украины переломить ход конфликта

    Через несколько недель после начала контрнаступления Украины западные официальные лица дают все более «отрезвляющие» оценки способности украинских сил отвоевать значительную территорию, сообщает CNN со ссылкой на четырех высокопоставленных американских и западных чиновников, знакомых с последними разведданными.

    15:59В Россию вернулось большинство детей после скандала с выселением из отеля в Турции

    Большая часть детей, которых выселили из отеля в Турции из-за неуплаты туркомпанией, вернулись в Россию, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

    15:52Нигер отказался принимать делегацию ЭКОВАС

    Пришедшие к власти в Нигере мятежники заявили, что при нынешних условиях не могут принять делегацию Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) из соображений безопасности, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на попавшее в его распоряжение официальное письмо министерства иностранных дел страны.

    15:45ВСУ подвергли массированному обстрелу Киевский район Донецка

    Артиллерия украинских военнослужащих ведет обстрел Донецка, под массированным огнем находится Киевский район города, сообщает мэр Алексей Кулемзин.

    15:37В Москве арестовали сбившего насмерть на электровелосипеде женщину курьера

    Курьер, сбивший насмерть женщину в центре Москвы на электровелосипеде, отправлен под стражу в СИЗО, сообщили в столичной прокуратуре.

    15:29Названа дата проведения Петербургского международного культурного форума

    Отмененный в 2022 году Санкт-Петербургский международный культурный форум состоится в ноябре 2023 года, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

    15:21В Китае назвали условие Евросоюзу для решения проблемы торгового дисбаланса

    Страны Евросоюза должны снять экспортные ограничения для Китая, если хотят решить проблему торгового дисбаланса, заявили в офисе официальных представителей МИД КНР.

    15:14Путин приостановил ряд положений налоговых договоров с недружественными странами

    Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия некоторых положений налоговых договоров с недружественными странами, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    15:07СК начал проверку в связи с выселением детей из отеля в Турции

    Следственный комитет начал проверку после выселения детей из России в Турции в связи с неуплатой туроператором, сообщил осведомленные источник в правоохранительных органах.

    14:58Суд арестовал подозреваемого в избиении участника СВО в Забайкалье

    В Забайкальском крае арестован один из подозреваемых в избиении участника спецоперации по решению суда Нерчинско-Заводского района, сообщили в региональном следственном управлении СК.

    14:45Чиновница из Югры получила выговор за откровенное видео из рабочего кабинета

    Сотрудница управления капитального строительства Пыть-Яха в ХМАО Екатерина Смирнова, которая опубликовала в соцсети откровенное видео из своего рабочего «розового» кабинета, получила выговор, сообщил глава города Александр Морозов.

    14:35Переводчица рассказала о мерах безопасности Зеленского

    Переводчица, которая сопровождала президента Украины Владимира Зеленского, рассказала о мерах, принимавшихся для его безопасности на фоне задержания жительницы Очакова, сообщает радиостанция Europe1.

    8 августа 2023, 15:45

    ВСУ подвергли массированному обстрелу Киевский район Донецка

    Tекст: Александра Юдина

    Артиллерия украинских военнослужащих ведет обстрел Донецка, под массированным огнем находится Киевский район города, сообщает мэр Алексей Кулемзин.

    В своем Telegram-канале он отметил, что артиллерия ВСУ за час восемь раз нанесла удары по Донецку, в многоквартирных домах по ул. Щорса повреждено остекление.

    Как сообщается в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ с 13.40 мск до 14.35 мск выпустили 27 снарядов калибра 155 мм по Киевскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка. Всего с начала суток территорию ДНР обстреляли 62 раза, выпустив более 200 снарядов.

    Утром во вторник ВСУ выпустили 23 снаряда по Донецку, обстреляв город шесть раз менее чем за полчаса, ранен мужчина.

    Ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область более 100 раз за сутки.

    8 августа 2023, 03:41
    В США назвали требование Запада к Зеленскому после провала контрнаступления

    AT: Отказ Зеленского подчиниться Западу приведет к непредсказуемым последствиям

    В США назвали требование Запада к Зеленскому после провала контрнаступления
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Провал контрнаступления вынудит западных лидеров усадить Владимира Зеленского за стол переговоров, а если он не согласится, события могут развиваться «совершенно непредсказуемым» образом, пишут американские СМИ.

    Колумнист Джонстон Хервуд в статье для American Thinker напомнил, что киевский режим с начала СВО получил военную помощь более чем на 70 млрд евро, однако Зеленскому, по мнению автора статьи, не кажется, что этого достаточно.

    Меняют риторику страны, которые изначально поддерживали Киев. Чиновникам на Западе, когда речь заходит про проблемы Украины, становится все сложнее скрывать свое раздражение, пишет колумнист. Он называет «настоящим ударом ниже пояса» для Зеленского блокировку Польшей и рядом других стран ввоза украинского зерна.

    Хервуд считает, что Запад уже близок к состоянию усталости от поддержки Украины. По его мнению, уже в скором времени, если ситуация с контрнаступлением Киева не улучшится, главы ведущих мировых держав постараются убедить Зеленского сесть за стол переговоров.

    «Если украинский лидер не согласится, варианты развития событий могут оказаться совершенно непредсказуемыми», – передает РИА «Новости» слова автора публикации.

    Ранее другое американское издание, газета New York Times, писала, что «изнурительное, кровавое и дорогостоящее» контрнаступление ВСУ так и не привело к серьезному перелому в конфликте, и Киев знает, что Запад будет вынуждать Зеленского пойти на переговоры с Москвой.

    Коментарии (21)
    7 августа 2023, 19:20
    Зеленский пообещал оставить Россию без кораблей в Черном море

    Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей, если будет препятствовать зерновой сделке

    Зеленский пообещал оставить Россию без кораблей в Черном море
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью аргентинскому изданию Nacion пригрозил, что Россия останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море.

    По его словам, после блокировки зернового коридора Украине «приходится искать обходные пути», чтобы экспортировать продукцию. Зеленский заявил, что Киев будет защищаться, если «Россия продолжит доминировать в Черном море, стреляя», передает РИА «Новости».

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.

    Коментарии (97)
    7 августа 2023, 21:48
    Госдеп объяснил отсутствие мирных переговоров с Россией по Украине

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер назвал бессмысленными мирные переговоры по Украине

    Госдеп объяснил отсутствие мирных переговоров с Россией по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Никаких переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведется, поскольку Москва не показала заинтересованности в них, сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Как указал Миллер в ходе брифинга, никто не будет возглавлять переговоры, которые не имеют смысла. По его словам, на данный момент никаких переговоров с РФ не ведется, потому что Москва отказалась вести такой диалог, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Вашингтон готов сыграть «любую возможную конструктивную роль», чтобы поддержать Киев в контексте будущего диалога об урегулировании конфликта. Миллер заявил, что США будут приветствовать конструктивный вклад любой другой страны в данный процесс.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что компромисса в виде немедленного прекращения огня и переговоров в отношении России быть не может.

    Коментарии (20)
    7 августа 2023, 23:38
    В Киеве прогремел взрыв

    ТАСС: В Киеве прогремел взрыв

    Tекст: Ольга Никитина

    Мощный взрыв прозвучал в Киеве вечером понедельника, 7 августа, пишут украинские СМИ.

    По их информации, инцидент зафиксирован в левобережной части украинской столицы, передает ТАСС.

    Воздушная тревога в городе не объявлялась.

    Других подробностей не приводится.

    5 августа также сообщалось о взрывах в Киеве.

    Коментарии (17)
    8 августа 2023, 12:54
    В Совфеде ответили на угрозы Зеленского оставить Россию без Черноморского флота

    Сенатор Цеков: Угрозы Зеленского уничтожить Черноморский флот РФ – пустое бахвальство

    В Совфеде ответили на угрозы Зеленского оставить Россию без Черноморского флота
    @ Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Украинской власти свойственны гипертрофированная ложь и желание запугать Россию. И угрозы Зеленского уничтожить Черноморский флот РФ – очередной случай бахвальства, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей, если будет препятствовать зерновой сделке

    «Украинские власти постоянно пытаются угрожать России. В офисе Зеленского долгое время заявляли, что ВСУ одержат сокрушительную победу в контрнаступлении и уже в мае будут в Крыму. Теперь звучат новые глупости про уничтожение Черноморского флота РФ. Пустое бахвальство, иначе это назвать нельзя», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Гипертрофированная ложь является отличительной чертой украинской власти. Причем началось это чуть ли не с 1991 года. Надо понимать, что уничтожить наш флот противник не сможет, но в силах нанести незначительный вред», – отмечает собеседник.

    «Вместе с тем наше Минобороны внимательно следит за подобными заявлениями. Мы также делаем выводы на основе тех ударов, которые ранее уже пытались наносить ВСУ, повышаем уровень защиты кораблей Черноморского флота», – резюмировал Цеков.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море. По его словам, после блокировки зернового коридора Украине «приходится искать обходные пути», чтобы экспортировать продукцию. Зеленский заявил, что Киев будет защищаться, если «Россия продолжит доминировать в Черном море, стреляя».

    В свою очередь советник Зеленского Олег Устенко заявил, что российские порты и корабли на Черном море, в том числе и танкеры, перевозящие нефть в Европу, являются законной целью для ВСУ. Об этом сообщает газета Politico.

    Напомним, противник попытался нанести несколько ударов по Черноморскому флоту РФ. В пятницу ВСУ атаковали военно-морскую базу в Новороссийске с применением двух морских безэкипажных катеров. В Министерстве обороны России сообщили, что оба аппарата были уничтожены огнем из штатного вооружения наших кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец».

    Также Украина пыталась атаковать тремя беспилотниками корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков». В результате все украинские катера были уничтожены.

    Кроме того, противник попытался атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря, с помощью трех безэкипажных катеров. Все дроны были своевременно обнаружены и уничтожены кораблями ВМФ РФ. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о способах борьбы с морскими беспилотниками противника.

    Коментарии (19)
    8 августа 2023, 14:25
    Трансгендерный спикер ВСУ: Мы люди, русские – нет
    Трансгендерный спикер ВСУ: Мы люди, русские – нет
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Трансгендерная женщина Сара Эштон-Чирилло, якобы ставшая спикером ВСУ для западной аудитории, заявила, что «русские – не люди».

    «В чем разница между нами и ними? Кроме того, что мы под этим (украинским) флагом сражаемся за свободу, а они – за тиранию и диктатуру? В том, что мы люди, а они – нет», – заявила Чирилло во время видеообращения в Twitter (заблокирован в России), передает «Московский комсомолец».

    Напомним, Чирилло рассказывает западной аудитории о ходе конфликта на Украине.

    Коментарии (42)
    8 августа 2023, 13:47
    В США заявили, что Украине в конфликте с Россией уже «ничего не поможет»

    Американский радиоведущий Никсон заявил, что Украине в конфликте с Россией уже «ничего не поможет»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украине уже ничего не сможет помочь в конфликте с Россией, все слова украинского президента Владимира Зеленского о возвращении территорий не имеют под собой никаких оснований, заметил американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем YouTube-канале.

    Он назвал пустым звуком слова Зеленского о возвращении Донбасса и Крыма. «Этого никогда не произойдет. Весь мир это знает», – сказал журналист, передает РИА «Новости».

    Никсон добавил, что авиация и флот России одни из самых лучших в мире, поэтому у Киева нет никаких шансов на успех. В том числе Украине не помогут даже самолеты F-16. «Русские поставили Украине шах и мат», – заключил журналист.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев неэффективно использует многомиллиардные ресурсы от НАТО.

    Коментарии (5)
    8 августа 2023, 11:52
    В США предупредили Зеленского об угрозе военного переворота

    Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Военный переворот на Украине является вопросом времени

    В США предупредили Зеленского об угрозе военного переворота
    @ Nathan Howard/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ложь президента Украины Владимира Зеленского и небылицы о «небесном щите» может привести к военному перевороту в стране, это вопрос времени, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Макговерн обратил внимание на то, что Зеленский в видеообращениях миру и своему народу стал чаще упоминать некий небесный щит ВСУ, состоящий из систем западных ПВО и авиации, который защищает от российских ракет, передает РИА «Новости».

    Эксперт заявил, что у Украины нет средств для отражения российских авиаударов, а Зеленский просто лжет, чтобы добиться поддержки Запада, что может прийти к военному перевороту и бунту внутри ВСУ.

    Ранее экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США намерены устранить Зеленского и обвинить в этом Россию.

    Коментарии (7)
    7 августа 2023, 22:13
    США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams

    CNN: США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams

    США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams
    @ Matthias Merz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты в минувшие выходные одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams, сообщили американские СМИ со ссылкой на помощника министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша.

    Буш сообщил телеканалу CNN, что «они готовы». По словам помощника американского министра, сначала танки доставят в Европу, а затем – «вместе со всем, что к ним прилагается», – на Украину, передает ТАСС.

    Представитель ведомства уточнил, что говорит о боеприпасах, топливном оборудовании и ремонтных средствах, запчастях.

    Какое количество танков войдет в первую партию, Буш не уточнил, однако сообщил, что поставка ожидается к осени.

    Ранее СМИ сообщали, что в августе США собираются отправить несколько танков Abrams в Германию, а в сентябре их получит Украина. Сообщалось также, что США передадут Украине танки Abrams без передовой электроники и защиты.

    Коментарии (35)
    8 августа 2023, 06:09
    В Польше трое мужчин избили молодого украинца и его мать

    Polskie Radio: В Польше трое мужчин избили молодого украинца и его мать

    Tекст: Ольга Никитина

    Трое жителей польского города Бельск-Подляски избили 20-летнего гражданина Украины и его мать, пишут местные СМИ.

    Инцидент произошел в конце июля, однако Polskie Radio сообщило об этом только сейчас. В местной полиции сообщили, что в центре города между группой мужчин и украинцем произошел «обмен мнениями», после чего молодого человека избили «руками и ногами». Украинцу попыталась помочь мать, но злоумышленники напали и на нее, передает РИА «Новости».

    Один из нападавших, нетрезвый 33-летний житель города, был задержан на месте. Двух других установили после просмотра записей с видеокамер. Ими оказались 42-летний мужчина и его 21-летний сын, также жители города Бельск-Подляски. Всем троим может грозить до трех лет заключения.

    В полиции утверждают, что «национальной подоплеки» инцидент не имел.

    Ранее сообщалось о возросшем недовольстве поляков украинскими беженцами.

    Коментарии (8)
    8 августа 2023, 08:44
    Володин предсказал судьбу Зеленского

    Спикер Госдумы Володин провел параллель между судьбами Саакашвили и Зеленского

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу ведущего русофобскую политику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, выразил мнение спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он отметил, что политика Саакашвили была подчеркнуто русофобской – его поддерживали НАТО и ЕС, в основном финансированием, снабжением оружием, а также обучали военных – это же сейчас происходит с Украиной.

    Володин напомнил, что в 2008 году Саакашвили отдал приказ напасть на Южную Осетию, тогда российские силы защитили мирное население. Однако после того, как Западу стал не нужен, Саакашвили отправился отбывать наказание за совершенные на посту президента преступления.

    Также депутат подчеркнул, что похожая судьба ждет Зеленского, так как на Западе устали от него и всего киевского режима, больше всего от неблагодарности, о чем открыто заявляют официальные лица в Британии и в Польше.

    Володин заметил, что марионетки Брюсселя и Вашингтона подходят к одному – от них избавляются. Как Саакашвили стал изгоем, заключенным в тюрьме, то же самое ожидает Зеленского.

    Ранее сообщалось, что власти в Киеве отвергают переговоры с Россией о прекращении огня потому, что прекращение конфликта грозит Зеленскому катастрофой.

    Коментарии (10)
    8 августа 2023, 00:28
    В офисе Зеленского сообщили о разногласиях на саммите в Джидде

    Глава офиса Зеленского Ермак сообщил о разногласиях по киевской «формуле мира» на саммите в Джидде

    В офисе Зеленского сообщили о разногласиях на саммите в Джидде
    @ IMAGO/President of Ukraine apa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что в ходе переговоров в Джидде не удалось согласовать все пункты предложенного киевской стороной «формулы мира», пишут украинские СМИ.

    «Есть пункты, по которым вообще нет возражений, и есть те, по которым диалог продолжается», – приводит слова Ермака РБК со ссылкой на «Европейскую правду».

    Он отметил, что если бы все участники саммита согласились со всеми пунктами киевской «формулы», то Украина уже бы до конца месяца приняла «саммит мира».

    Ермак сообщил, что согласился со странами глобального Юга не удалось достичь по «тяжелым пунктам», касающимся «ответственности» российской стороны. Он оговорился, что происходит это «не потому, что они против». Эти страны требуют больше разъяснений, уточнил Ермак.

    Он добавил, что никаких других инициатив, кроме «формулы» президента Украины Владимира Зеленского, не рассматривается.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что «формула мира», которую продвигает Киев на различных переговорах, в частности в саудовской Джидде, представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий.

    Коментарии (6)
    8 августа 2023, 13:42
    Военный эксперт: Украина неспособна уничтожить Черноморский флот России

    Военный эксперт Козюлин: Зеленский намеренно преувеличивает силу украинского флота для западной аудитории

    Военный эксперт: Украина неспособна уничтожить Черноморский флот России
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина способна доставить некоторые проблемы Черноморскому флоту России, но речь идет о неприятных уколах, а не о тотальном уничтожении. И мы должны быть готовы отразить любые атаки противника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Владимир Зеленский заявил, что РФ останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море.

    «Украина способна создать в Черном море угрозы для России. Однако Зеленский явно пытается сохранить «хорошую мину при плохой игре», выдавая для западной аудитории желаемое за действительное», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Черноморский флот (ЧФ) России в несколько раз превосходит по своей мощи остатки украинских сил. У ВСУ имеются подводные и надводные дроны, которые способны доставить определенные трудности нашим кораблям. Но в данном случае уместнее говорить о неприятных уколах, нежели о каком-то тотальном разгроме», – отмечает эксперт.

    «В настоящее время ЧФ полностью контролирует территорию Черного моря. Все, что Украина может нам противопоставить, – это москитный флот и беспилотники. Тем не менее даже столь малую угрозу нельзя игнорировать», – считает эксперт.

    «Важно не только выстраивать заграждения в Черном море, но и модернизировать наши собственные корабли. Нельзя забывать и о развитии морской авиации. Это направление, к сожалению, просело после распада Советского Союза. Кроме того, мы должны регулярно наносить удары по предприятиям на территории Украины, где собираются бэзэкипажные катера», – резюмирует Козюлин.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море. Об этом сообщает аргентинское издание La Nacion. Он отметил, что в текущих условиях Украине приходится «искать обходные пути», чтобы экспортировать продукцию. Зеленский заявил, что страна будет вынуждена защищаться, если «Россия продолжит доминировать в Черном море, стреляя».

    Напомним, в субботу российский танкер-химовоз Sig получил повреждения машинного отделения в результате атаки украинских беспилотников. Ранее в пятницу Минобороны сообщило о попытке ВСУ  атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя безэкипажными катерами (БЭК). Ведомство утверждает, что оба объекта были уничтожены огнем из штатного вооружения кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец», охраняющих внешний рейд базы.

    Ранее Украина  предприняла попытку атаковать тремя БЭК корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков». Инцидент произошел в 340 км юго-западнее Севастополя. После отражения атаки патрульные корабли продолжили выполнять задачи по контролю судоходства.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как именно ВС РФ могут предотвратить дальнейшие атаки морских дронов ВСУ.

    Коментарии (30)
    7 августа 2023, 18:38
    Писателя Глуховского заочно приговорили к восьми годам колонии

    Суд в Москве заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского к восьми годам колонии за фейки о ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима писателя Дмитрия Глуховского (признан иноагентом) по делу о фейках о Вооруженных силах России, он объявлен в международный розыск.

    Источник сообщил, что иноагенту Глуховскому также запретили четыре года администрировать сайты в интернете. По версии следствия, он разместил в соцсетях смонтированные видеоролики, где якобы российские военные «умышленно обстреливают дома, больницы и школы на Украине», «убивают мирных жителей» и «насилуют украинских школьниц», передает РИА «Новости».

    Прокурор просил приговорить писателя к девяти годам колонии с запретом администрирования сайтов в интернете сроком на пять лет.

    Ранее сообщалось, что следователи потеряли след иноагента Глуховского в Барселоне.

    Напомним, дело против писателя поступило в суд еще в конце февраля.

    Коментарии (6)
    8 августа 2023, 12:13
    В Польше рассказали о ремонте подбитых на Украине САУ «Краб»

    Глава PGZ Хвалек: Механики из Польши на Украине ремонтируют подбитые САУ «Краб»

    В Польше рассказали о ремонте подбитых на Украине САУ «Краб»
    @ Markus Rauchenberger/Us Army/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Механики из Польши занимаются ремонтом подбитых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Краб» (Krab) непосредственно на территории Украины, сообщил агентству ПАП председатель польского государственного оборонного концерна PGZ Себастьян Хвалек.

    По его словам, мобильные группы могут проводить простой ремонт прямо на линии фронта, но в случае серьезного повреждения «Крабы» чинят на украинских ремонтных предприятиях, а некоторые направляются в Польшу, передает ТАСС.

    Кроме того, Хвалек добавил, что Польша обучила «около 100 украинских солдат, чтобы они могли самостоятельно обслуживать технику.

    В мае этого года польский оборонный концерн создал дочернюю фирму PGZ Service Orel специально для ремонта подбитых на Украине САУ «Краб».

    Газета ВЗГЛЯД писала, можно ли считать угрозой для исхода спецоперации польские «крабы».

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