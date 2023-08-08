Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.3 комментария
Названа дата проведения Петербургского международного культурного форума
Отмененный в 2022 году Санкт-Петербургский международный культурный форум состоится в ноябре 2023 года, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
По ее словам, ведомство хочет сделать форум не только международным, но и предельно индустриальным, а сами сроки проведения мероприятия не изменились, передает ТАСС. Этот форум ежегодно объединяет профессионалов сферы искусства и культуры.
Также Любимова сообщила, что послами II Международного детского культурного форума стали актер Евгений Миронов, дрессировщик Эдгард Запашный, музыкант Юрий Башмет, певица Надежда Бабкина и хореограф Егор Дружинин.
Программа включает в себя 140 мероприятий, не только в Петербурге, это мастер-классы, лекции, семинары, квесты. Участники форума посетят Пушкинский музей, Третьяковскую галерею, Музей музыки, Большой Московский цирк, ВГИК, Зарядье, ВДНХ и Мосфильм.